https://ria.ru/20241212/svo-1988786684.html

Группировка "Север" поразила формирования бригады теробороны ВСУ

Группировка "Север" поразила формирования бригады теробороны ВСУ - РИА Новости, 12.12.2024

Группировка "Север" поразила формирования бригады теробороны ВСУ

ВСУ за сутки потеряли до 65 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в четверг министерство обороны РФ. РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T12:30

2024-12-12T12:30

2024-12-12T12:37

специальная военная операция на украине

волчанск

харьковская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 65 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в четверг министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям бригады теробороны в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 65 военнослужащих и боевую бронированную машину", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20241212/atacms-1988736868.html

волчанск

харьковская область

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волчанск, харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)