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Группировка "Север" поразила формирования бригады теробороны ВСУ
Группировка "Север" поразила формирования бригады теробороны ВСУ - РИА Новости, 12.12.2024
Группировка "Север" поразила формирования бригады теробороны ВСУ
ВСУ за сутки потеряли до 65 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в четверг министерство обороны РФ. РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T12:30
2024-12-12T12:30
2024-12-12T12:37
специальная военная операция на украине
волчанск
харьковская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 65 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в четверг министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям бригады теробороны в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 65 военнослужащих и боевую бронированную машину", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20241212/atacms-1988736868.html
волчанск
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волчанск, харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Волчанск, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Север" поразила формирования бригады теробороны ВСУ
Группировка "Север" поразила формирования бригады теробороны в районе Волчанска