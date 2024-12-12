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Бойцы "Центра" освободили Зарю в ДНР

Бойцы "Центра" освободили Зарю в ДНР - РИА Новости, 12.12.2024

Бойцы "Центра" освободили Зарю в ДНР

Российские войска освободили поселок Заря в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T12:29

2024-12-12T12:29

2024-12-12T14:11

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Российские войска освободили поселок Заря в ДНР, сообщило Минобороны."В результате решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Заря Донецкой Народной Республики", — отметило ведомство.Также в районах Дзержинска, Щербиновки, Миролюбовки и Шевченко российские войска поразили живую силу и технику нескольких бригад ВСУ.Всего в зоне ответственности "Центра" удалось ликвидировать около 390 солдат противника, танк, два автомобиля, две САУ ("Гвоздику" и польскую Krab) и по две гаубицы "Мста-Б" и Д-30.В свою очередь, ВСУ пытались провести девять контратак, но не достигли успеха.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность