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Бойцы "Центра" освободили Зарю в ДНР
Бойцы "Центра" освободили Зарю в ДНР - РИА Новости, 12.12.2024
Бойцы "Центра" освободили Зарю в ДНР
Российские войска освободили поселок Заря в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T12:29
2024-12-12T12:29
2024-12-12T14:11
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Российские войска освободили поселок Заря в ДНР, сообщило Минобороны."В результате решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Заря Донецкой Народной Республики", — отметило ведомство.Также в районах Дзержинска, Щербиновки, Миролюбовки и Шевченко российские войска поразили живую силу и технику нескольких бригад ВСУ.Всего в зоне ответственности "Центра" удалось ликвидировать около 390 солдат противника, танк, два автомобиля, две САУ ("Гвоздику" и польскую Krab) и по две гаубицы "Мста-Б" и Д-30.В свою очередь, ВСУ пытались провести девять контратак, но не достигли успеха.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Бойцы "Центра" освободили Зарю в ДНР
Минобороны РФ сообщило об освобождении бойцами "Центра" села Заря в ДНР
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости.
Российские войска освободили поселок Заря в ДНР, сообщило Минобороны
.
"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Заря Донецкой Народной Республики", — отметило ведомство.
Также в районах Дзержинска, Щербиновки, Миролюбовки и Шевченко российские войска поразили живую силу и технику нескольких бригад ВСУ.
Всего в зоне ответственности "Центра" удалось ликвидировать около 390 солдат противника, танк, два автомобиля, две САУ ("Гвоздику" и польскую Krab) и по две гаубицы "Мста-Б" и Д-30.
В свою очередь, ВСУ пытались провести девять контратак, но не достигли успеха.