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Бойцы "Центра" освободили Зарю в ДНР - РИА Новости, 12.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:29 12.12.2024 (обновлено: 14:11 12.12.2024)
https://ria.ru/20241212/svo-1988786446.html
Бойцы "Центра" освободили Зарю в ДНР
Бойцы "Центра" освободили Зарю в ДНР - РИА Новости, 12.12.2024
Бойцы "Центра" освободили Зарю в ДНР
Российские войска освободили поселок Заря в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T12:29
2024-12-12T14:11
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Российские войска освободили поселок Заря в ДНР, сообщило Минобороны."В результате решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Заря Донецкой Народной Республики", — отметило ведомство.Также в районах Дзержинска, Щербиновки, Миролюбовки и Шевченко российские войска поразили живую силу и технику нескольких бригад ВСУ.Всего в зоне ответственности "Центра" удалось ликвидировать около 390 солдат противника, танк, два автомобиля, две САУ ("Гвоздику" и польскую Krab) и по две гаубицы "Мста-Б" и Д-30.В свою очередь, ВСУ пытались провести девять контратак, но не достигли успеха.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Бойцы "Центра" освободили Зарю в ДНР

Минобороны РФ сообщило об освобождении бойцами "Центра" села Заря в ДНР

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Российские войска освободили поселок Заря в ДНР, сообщило Минобороны.
"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Заря Донецкой Народной Республики", — отметило ведомство.
© ИнфографикаПодразделения группировки российских войск "Центр" освободили село Заря в Донецкой Народной Республике
Подразделения группировки российских войск Центр освободили село Заря в Донецкой Народной Республике
© Инфографика
Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили село Заря в Донецкой Народной Республике
Также в районах Дзержинска, Щербиновки, Миролюбовки и Шевченко российские войска поразили живую силу и технику нескольких бригад ВСУ.
Всего в зоне ответственности "Центра" удалось ликвидировать около 390 солдат противника, танк, два автомобиля, две САУ ("Гвоздику" и польскую Krab) и по две гаубицы "Мста-Б" и Д-30.
В свою очередь, ВСУ пытались провести девять контратак, но не достигли успеха.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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