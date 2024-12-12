https://ria.ru/20241212/svo-1988750585.html

Предприятие из Курганской области передало в зону СВО печки-буржуйки

Предприятие из Курганской области передало в зону СВО печки-буржуйки - РИА Новости, 12.12.2024

Предприятие из Курганской области передало в зону СВО печки-буржуйки

Предприятие "МКТ-АСДМ" из Курганской области изготовило и передало в зону специальной военной операции 12 печек-буржуек, сообщил региональный Народный фронт. РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T10:06

2024-12-12T10:06

2024-12-12T10:06

надежные люди

курганская область

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ЧЕЛЯБИНСК, 12 дек – РИА Новости. Предприятие "МКТ-АСДМ" из Курганской области изготовило и передало в зону специальной военной операции 12 печек-буржуек, сообщил региональный Народный фронт. "Состоялась передача 12 печей Народному фронту для наших солдат. Курганское предприятие изготовило партию печек-буржуек, которые согреют наших ребят в холодных окопах и блиндажах", - говорится в сообщении. По словам директора сборочного производства предприятия Станислава Сухова, к ним поступила заявка на изготовление печей в зону СВО. "Руководство поддержало, коллектив откликнулся, собрали средства и изготовили печи", - сказал Сухов на видео, размещенном в Telegram-канале ОНФ.

https://ria.ru/20241211/svo-1988679921.html

курганская область

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курганская область