https://ria.ru/20241212/svo-1988750585.html
Предприятие из Курганской области передало в зону СВО печки-буржуйки
Предприятие из Курганской области передало в зону СВО печки-буржуйки - РИА Новости, 12.12.2024
Предприятие из Курганской области передало в зону СВО печки-буржуйки
Предприятие "МКТ-АСДМ" из Курганской области изготовило и передало в зону специальной военной операции 12 печек-буржуек, сообщил региональный Народный фронт. РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T10:06
2024-12-12T10:06
2024-12-12T10:06
надежные люди
курганская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988750345_0:5:2507:1415_1920x0_80_0_0_906f80fe5cdb5c42b815fa266c802ca0.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 12 дек – РИА Новости. Предприятие "МКТ-АСДМ" из Курганской области изготовило и передало в зону специальной военной операции 12 печек-буржуек, сообщил региональный Народный фронт. "Состоялась передача 12 печей Народному фронту для наших солдат. Курганское предприятие изготовило партию печек-буржуек, которые согреют наших ребят в холодных окопах и блиндажах", - говорится в сообщении. По словам директора сборочного производства предприятия Станислава Сухова, к ним поступила заявка на изготовление печей в зону СВО. "Руководство поддержало, коллектив откликнулся, собрали средства и изготовили печи", - сказал Сухов на видео, размещенном в Telegram-канале ОНФ.
https://ria.ru/20241211/svo-1988679921.html
курганская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988750345_309:0:2200:1418_1920x0_80_0_0_636f7e8e937b20657278a1ff5210bdc3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курганская область
Надежные люди, Курганская область
Предприятие из Курганской области передало в зону СВО печки-буржуйки
Предприятие из Курганской области передало в зону СВО 12 печек-буржуек
ЧЕЛЯБИНСК, 12 дек – РИА Новости.
Предприятие "МКТ-АСДМ" из Курганской области изготовило и передало в зону специальной военной операции 12 печек-буржуек, сообщил региональный Народный фронт.
"Состоялась передача 12 печей Народному фронту для наших солдат. Курганское предприятие изготовило партию печек-буржуек, которые согреют наших ребят в холодных окопах и блиндажах", - говорится в сообщении.
По словам директора сборочного производства предприятия Станислава Сухова, к ним поступила заявка на изготовление печей в зону СВО.
"Руководство поддержало, коллектив откликнулся, собрали средства и изготовили печи", - сказал Сухов на видео, размещенном в Telegram-канале ОНФ.