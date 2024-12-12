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Предприятие из Курганской области передало в зону СВО печки-буржуйки - РИА Новости, 12.12.2024
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Надежные люди
 
10:06 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/svo-1988750585.html
Предприятие из Курганской области передало в зону СВО печки-буржуйки
Предприятие из Курганской области передало в зону СВО печки-буржуйки - РИА Новости, 12.12.2024
Предприятие из Курганской области передало в зону СВО печки-буржуйки
Предприятие "МКТ-АСДМ" из Курганской области изготовило и передало в зону специальной военной операции 12 печек-буржуек, сообщил региональный Народный фронт. РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T10:06
2024-12-12T10:06
надежные люди
курганская область
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ЧЕЛЯБИНСК, 12 дек – РИА Новости. Предприятие "МКТ-АСДМ" из Курганской области изготовило и передало в зону специальной военной операции 12 печек-буржуек, сообщил региональный Народный фронт. "Состоялась передача 12 печей Народному фронту для наших солдат. Курганское предприятие изготовило партию печек-буржуек, которые согреют наших ребят в холодных окопах и блиндажах", - говорится в сообщении. По словам директора сборочного производства предприятия Станислава Сухова, к ним поступила заявка на изготовление печей в зону СВО. "Руководство поддержало, коллектив откликнулся, собрали средства и изготовили печи", - сказал Сухов на видео, размещенном в Telegram-канале ОНФ.
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курганская область
Надежные люди, Курганская область
Предприятие из Курганской области передало в зону СВО печки-буржуйки

Предприятие из Курганской области передало в зону СВО 12 печек-буржуек

© Народный фронт | Курганская областьОтправка печей для бойцов в зоне СВО. Кадр видео
Отправка печей для бойцов в зоне СВО. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© Народный фронт | Курганская область
Отправка печей для бойцов в зоне СВО. Кадр видео
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ЧЕЛЯБИНСК, 12 дек – РИА Новости. Предприятие "МКТ-АСДМ" из Курганской области изготовило и передало в зону специальной военной операции 12 печек-буржуек, сообщил региональный Народный фронт.
"Состоялась передача 12 печей Народному фронту для наших солдат. Курганское предприятие изготовило партию печек-буржуек, которые согреют наших ребят в холодных окопах и блиндажах", - говорится в сообщении.
По словам директора сборочного производства предприятия Станислава Сухова, к ним поступила заявка на изготовление печей в зону СВО.
"Руководство поддержало, коллектив откликнулся, собрали средства и изготовили печи", - сказал Сухов на видео, размещенном в Telegram-канале ОНФ.
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Надежные людиКурганская область
 
 
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