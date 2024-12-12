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В ЛНР рассказали о ситуации на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 12.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:45 12.12.2024 (обновлено: 08:52 12.12.2024)
https://ria.ru/20241212/svo-1988736617.html
В ЛНР рассказали о ситуации на Купянском и Краснолиманском направлениях
В ЛНР рассказали о ситуации на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 12.12.2024
В ЛНР рассказали о ситуации на Купянском и Краснолиманском направлениях
Иностранные комплексы радиоэлектронной разведки (РЭР) противника переброшены на купянское и краснолиманское направления, сообщил РИА Новости военный эксперт,... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T08:45
2024-12-12T08:52
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 12 дек - РИА Новости. Иностранные комплексы радиоэлектронной разведки (РЭР) противника переброшены на купянское и краснолиманское направления, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "По полученным данным, в 30-километровой зоне от западных рубежей ЛНР активно работает радиоэлектронная разведка противника. Как минимум работает несколько станций РЭР западного производства с широким диапазоном действия", - сказал Марочко со ссылкой на свои источники. Он добавил, что дальность позволяет охватывать практически всю прифронтовую территорию ЛНР и прослушивать эфир на разных частотах, включая закрытые каналы связи.
https://ria.ru/20241212/ukraina-1988645373.html
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луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
В ЛНР рассказали о ситуации на Купянском и Краснолиманском направлениях

Марочко: ВСУ перебросили западные РЭР на Купянское и Краснолиманское направления

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 12 дек - РИА Новости. Иностранные комплексы радиоэлектронной разведки (РЭР) противника переброшены на купянское и краснолиманское направления, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"По полученным данным, в 30-километровой зоне от западных рубежей ЛНР активно работает радиоэлектронная разведка противника. Как минимум работает несколько станций РЭР западного производства с широким диапазоном действия", - сказал Марочко со ссылкой на свои источники.
Он добавил, что дальность позволяет охватывать практически всю прифронтовую территорию ЛНР и прослушивать эфир на разных частотах, включая закрытые каналы связи.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
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