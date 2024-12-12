https://ria.ru/20241212/svo-1988736617.html
В ЛНР рассказали о ситуации на Купянском и Краснолиманском направлениях
В ЛНР рассказали о ситуации на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 12.12.2024
В ЛНР рассказали о ситуации на Купянском и Краснолиманском направлениях
Иностранные комплексы радиоэлектронной разведки (РЭР) противника переброшены на купянское и краснолиманское направления, сообщил РИА Новости военный эксперт,... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T08:45
2024-12-12T08:45
2024-12-12T08:52
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983563927_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_bba063dcfc899ec84a05394edf81852b.jpg
ЛУГАНСК, 12 дек - РИА Новости. Иностранные комплексы радиоэлектронной разведки (РЭР) противника переброшены на купянское и краснолиманское направления, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "По полученным данным, в 30-километровой зоне от западных рубежей ЛНР активно работает радиоэлектронная разведка противника. Как минимум работает несколько станций РЭР западного производства с широким диапазоном действия", - сказал Марочко со ссылкой на свои источники. Он добавил, что дальность позволяет охватывать практически всю прифронтовую территорию ЛНР и прослушивать эфир на разных частотах, включая закрытые каналы связи.
https://ria.ru/20241212/ukraina-1988645373.html
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983563927_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_b4cbd6d04c0ae57c12fe0fc14e44c1ad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
В ЛНР рассказали о ситуации на Купянском и Краснолиманском направлениях
Марочко: ВСУ перебросили западные РЭР на Купянское и Краснолиманское направления