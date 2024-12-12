https://ria.ru/20241212/svo-1988736617.html

В ЛНР рассказали о ситуации на Купянском и Краснолиманском направлениях

В ЛНР рассказали о ситуации на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 12.12.2024

В ЛНР рассказали о ситуации на Купянском и Краснолиманском направлениях

Иностранные комплексы радиоэлектронной разведки (РЭР) противника переброшены на купянское и краснолиманское направления, сообщил РИА Новости военный эксперт,... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T08:45

2024-12-12T08:45

2024-12-12T08:52

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 12 дек - РИА Новости. Иностранные комплексы радиоэлектронной разведки (РЭР) противника переброшены на купянское и краснолиманское направления, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "По полученным данным, в 30-километровой зоне от западных рубежей ЛНР активно работает радиоэлектронная разведка противника. Как минимум работает несколько станций РЭР западного производства с широким диапазоном действия", - сказал Марочко со ссылкой на свои источники. Он добавил, что дальность позволяет охватывать практически всю прифронтовую территорию ЛНР и прослушивать эфир на разных частотах, включая закрытые каналы связи.

https://ria.ru/20241212/ukraina-1988645373.html

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луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины