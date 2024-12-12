https://ria.ru/20241212/ssha-1988915142.html

В конгрессе США рассказали о последствиях планируемой депортации мигрантов

В конгрессе США рассказали о последствиях планируемой депортации мигрантов - РИА Новости, 12.12.2024

В конгрессе США рассказали о последствиях планируемой депортации мигрантов

Массовая депортация нелегальных мигрантов, планируемая победившим на выборах президента США Дональдом Трампом, может привести к снижению роста экономики,... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T20:46

2024-12-12T20:46

2024-12-12T20:46

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Массовая депортация нелегальных мигрантов, планируемая победившим на выборах президента США Дональдом Трампом, может привести к снижению роста экономики, аналогичному Великой Депрессии, следует из отчета представителей от Демократической партии из объединенного комитета по экономике Конгресса США. "Будущая администрация Трампа планирует провести массовые депортации, которые разрушат целые сообщества и приведут к серьезному экономическому спаду... Согласно подсчетам (некоммерческой исследовательской организации - ред.) American Immigration Council, продолжительная депортация - если депортировать по одному миллиону человек в год, пока не останется нелегально проживающего населения, - может привести к снижению ВВП в размере от 4,2% до 6,8%... Для сравнения, спад экономики во время Великой Депрессии составил 4,3% ", - говорится в отчете. Аналогичные прогнозы дают и другие исследования. По данным исследования института мировой экономики Петерсена, приводимым в отчете комитета, в случае высылки из страны более 8 миллионов нелегальных мигрантов, к 2028 году уровень занятости снизится на 7%, а ВВП - на 7,4%. Это равносильно тому, что за все четыре года президентства Трампа экономика США будет стоять на месте без какого-либо роста. Кроме того, по данным отчета, массовая депортация может повысить уровень инфляции на 9,8% к 2028 году, а также лишить сельскохозяйственную и строительную отрасли существенной части рабочей силы: до 225 тысяч и 1,5 миллиона человек, соответственно. В ходе предвыборной кампании кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джеймс Дэвид (Джей-Ди) Вэнс заявил, что на территории страны незаконно находятся порядка 20 миллионов нелегальных мигрантов, при этом он сам предлагает начать их депортацию с 1 миллиона человек. Победивший на президентских выборах США Дональд Трамп заявил в ноябре, что намерен осуществить программу массовых депортаций нелегальных мигрантов, которая предполагает введение режима чрезвычайного положения и задействование военных ресурсов. Депортации были одной из ключевых тем его предвыборной кампании. В ходе своего первого срока Трамп уже вводил режим ЧС, чтобы направить средства Пентагона на строительство стены на границе с Мексикой.

https://ria.ru/20241125/migranty-1985444023.html

https://ria.ru/20241125/tramp-1985497314.html

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сша, мексика, дональд трамп, министерство обороны сша, в мире