Рейтинг@Mail.ru
Госдеп ушел от ответа на вопрос о конфискации замороженных активов России - РИА Новости, 12.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:23 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/ssha-1988900496.html
Госдеп ушел от ответа на вопрос о конфискации замороженных активов России
Госдеп ушел от ответа на вопрос о конфискации замороженных активов России - РИА Новости, 12.12.2024
Госдеп ушел от ответа на вопрос о конфискации замороженных активов России
Заместитель государственного секретаря США по управлению и ресурсам Ричард Верма уклонился от ответа на вопрос, рассматривают ли американские власти возможность РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T19:23
2024-12-12T19:23
россия
украина
сша
сергей лавров
g7
евросоюз
euroclear
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102097/85/1020978531_0:84:2000:1209_1920x0_80_0_0_ad64cad46a1fcf1d2232050674a57597.jpg
ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Заместитель государственного секретаря США по управлению и ресурсам Ричард Верма уклонился от ответа на вопрос, рассматривают ли американские власти возможность фактической конфискации замороженных суверенных активов России с целью их использования для поддержки Украины. "Могу только вновь сказать о проекте ERA (займ Украине странами G7 с погашением доходами от замороженных активов РФ - ред.). Он является первым в своем роде. Это исторический прецедент использования замороженных российских активов", - сообщил он на вопрос о том, рассматривают ли США возможность конфисковать активы РФ. Выступая в вашингтонском аналитическом Центре стратегических и международных исследований (CSIS), Верма добавил, что, по мнению Вашингтона, России следует заплатить за ущерб Украине. Ранее в декабре минфин США объявил о выделении Украине займа в 20 миллиардов долларов в рамках общего кредита "Большой семерки" (G7) на сумму 50 миллиардов долларов с погашением доходами от замороженных суверенных активов России. В октябре главы минфинов стран G7 заявили, что займ Киеву в объеме почти 50 миллиардов долларов будет полностью выплачен с декабря 2024 года по 31 декабря 2027 года, а основное тело кредита и проценты будут погашаться средствами из доходов от замороженных активов России. Займ Украине будет выделяться двусторонними кредитами от стран-членов G7, каждый кредит вступит в силу не позднее 30 июня 2025 года. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
https://ria.ru/20241211/kallas-1988583965.html
https://ria.ru/20241210/konfiskatsiya-1988489211.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102097/85/1020978531_140:0:1861:1291_1920x0_80_0_0_8356ce82c9e7683e834132802e6d7d24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, сша, сергей лавров, g7, евросоюз, euroclear, санкции в отношении россии, в мире
Россия, Украина, США, Сергей Лавров, G7, Евросоюз, Euroclear, Санкции в отношении России, В мире
Госдеп ушел от ответа на вопрос о конфискации замороженных активов России

Замгоссекретаря Верма не ответил на вопрос о конфискации замороженных активов РФ

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Госдепартамента в США
Здание Госдепартамента в США - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Госдепартамента в США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Заместитель государственного секретаря США по управлению и ресурсам Ричард Верма уклонился от ответа на вопрос, рассматривают ли американские власти возможность фактической конфискации замороженных суверенных активов России с целью их использования для поддержки Украины.
"Могу только вновь сказать о проекте ERA (займ Украине странами G7 с погашением доходами от замороженных активов РФ - ред.). Он является первым в своем роде. Это исторический прецедент использования замороженных российских активов", - сообщил он на вопрос о том, рассматривают ли США возможность конфисковать активы РФ.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
От замороженных активов России вряд ли что-то останется, заявила Каллас
11 декабря, 12:55
Выступая в вашингтонском аналитическом Центре стратегических и международных исследований (CSIS), Верма добавил, что, по мнению Вашингтона, России следует заплатить за ущерб Украине.
Ранее в декабре минфин США объявил о выделении Украине займа в 20 миллиардов долларов в рамках общего кредита "Большой семерки" (G7) на сумму 50 миллиардов долларов с погашением доходами от замороженных суверенных активов России.
В октябре главы минфинов стран G7 заявили, что займ Киеву в объеме почти 50 миллиардов долларов будет полностью выплачен с декабря 2024 года по 31 декабря 2027 года, а основное тело кредита и проценты будут погашаться средствами из доходов от замороженных активов России. Займ Украине будет выделяться двусторонними кредитами от стран-членов G7, каждый кредит вступит в силу не позднее 30 июня 2025 года.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
В Европе рассказали о рисках конфискации российских активов
10 декабря, 19:08
 
РоссияУкраинаСШАСергей ЛавровG7ЕвросоюзEuroclearСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала