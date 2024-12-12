https://ria.ru/20241212/ssha-1988900496.html

Госдеп ушел от ответа на вопрос о конфискации замороженных активов России

Госдеп ушел от ответа на вопрос о конфискации замороженных активов России - РИА Новости, 12.12.2024

Госдеп ушел от ответа на вопрос о конфискации замороженных активов России

Заместитель государственного секретаря США по управлению и ресурсам Ричард Верма уклонился от ответа на вопрос, рассматривают ли американские власти возможность РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T19:23

2024-12-12T19:23

2024-12-12T19:23

россия

украина

сша

сергей лавров

g7

евросоюз

euroclear

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Заместитель государственного секретаря США по управлению и ресурсам Ричард Верма уклонился от ответа на вопрос, рассматривают ли американские власти возможность фактической конфискации замороженных суверенных активов России с целью их использования для поддержки Украины. "Могу только вновь сказать о проекте ERA (займ Украине странами G7 с погашением доходами от замороженных активов РФ - ред.). Он является первым в своем роде. Это исторический прецедент использования замороженных российских активов", - сообщил он на вопрос о том, рассматривают ли США возможность конфисковать активы РФ. Выступая в вашингтонском аналитическом Центре стратегических и международных исследований (CSIS), Верма добавил, что, по мнению Вашингтона, России следует заплатить за ущерб Украине. Ранее в декабре минфин США объявил о выделении Украине займа в 20 миллиардов долларов в рамках общего кредита "Большой семерки" (G7) на сумму 50 миллиардов долларов с погашением доходами от замороженных суверенных активов России. В октябре главы минфинов стран G7 заявили, что займ Киеву в объеме почти 50 миллиардов долларов будет полностью выплачен с декабря 2024 года по 31 декабря 2027 года, а основное тело кредита и проценты будут погашаться средствами из доходов от замороженных активов России. Займ Украине будет выделяться двусторонними кредитами от стран-членов G7, каждый кредит вступит в силу не позднее 30 июня 2025 года. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

https://ria.ru/20241211/kallas-1988583965.html

https://ria.ru/20241210/konfiskatsiya-1988489211.html

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россия, украина, сша, сергей лавров, g7, евросоюз, euroclear, санкции в отношении россии, в мире