Госдеп ушел от ответа на вопрос о конфискации замороженных активов России
Замгоссекретаря Верма не ответил на вопрос о конфискации замороженных активов РФ
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Госдепартамента в США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Госдепартамента в США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Заместитель государственного секретаря США по управлению и ресурсам Ричард Верма уклонился от ответа на вопрос, рассматривают ли американские власти возможность фактической конфискации замороженных суверенных активов России с целью их использования для поддержки Украины.
"Могу только вновь сказать о проекте ERA (займ Украине странами G7 с погашением доходами от замороженных активов РФ - ред.). Он является первым в своем роде. Это исторический прецедент использования замороженных российских активов", - сообщил он на вопрос о том, рассматривают ли США возможность конфисковать активы РФ.
Выступая в вашингтонском аналитическом Центре стратегических и международных исследований (CSIS), Верма добавил, что, по мнению Вашингтона, России следует заплатить за ущерб Украине.
Ранее в декабре минфин США объявил о выделении Украине займа в 20 миллиардов долларов в рамках общего кредита "Большой семерки" (G7) на сумму 50 миллиардов долларов с погашением доходами от замороженных суверенных активов России.
В октябре главы минфинов стран G7 заявили, что займ Киеву в объеме почти 50 миллиардов долларов будет полностью выплачен с декабря 2024 года по 31 декабря 2027 года, а основное тело кредита и проценты будут погашаться средствами из доходов от замороженных активов России. Займ Украине будет выделяться двусторонними кредитами от стран-членов G7, каждый кредит вступит в силу не позднее 30 июня 2025 года.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
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