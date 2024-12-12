СМИ: американской разведке поручили оценить последствия отказа помогать ВСУ
Службам в США поручили оценить последствия отказа помогать Украине
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Американские законодатели поручили руководителям разведки оценить последствия возможного отказа от помощи Украине и поражения Киева в конфликте, пишет газета The Hill.
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"Под заголовком "Оценка вероятного хода войны на Украине" законодатели поручают директору Национальной разведки, главе Разведывательного управления Министерства обороны США и директору ЦРУ представить отчет с оценкой хода (конфликта на Украине. — Прим. ред.) в отношении помощи США и последствий для противников Америки", — говорится в публикации.
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Отчет должен оценивать, как на возможности ВСУ повлияют отказ Вашингтона от военной и экономической поддержки Киева и отзыв разрешения на удары по территории России ракетами большой дальности, а также сохранение обеих опций.
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"Законодатели также хотят, чтобы руководители разведки оценили последствия потенциального поражения Украины <...> для интересов национальной безопасности США, включая потенциальную дальнейшую агрессию со стороны России, Китая, Ирана и Северной Кореи", — указано в материале.
Предполагается, что итоговый документ не будет секретным, но может содержать секретное приложение. Его передадут в комитеты по разведке палаты представителей и сената, а также в комиссии по вооруженным силам, иностранным делам и международным отношениям и ассигнованиям.
Как писала газета The Wall Street Journal, администрация президента Джо Байдена не успеет израсходовать все оставшиеся в ее распоряжении деньги на оказание военной помощи Украине до окончания срока.
По информации источников издания, чтобы потратить остаток средств, объем поставок должен превышать 110 миллионов долларов в сутки.
Собеседники газеты отмечали обеспокоенность в связи с тем, что будущая администрация Дональда Трампа может отказать Украине в передаче новых пакетов военной поддержки, чтобы усадить Киев за стол переговоров.