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СМИ: американской разведке поручили оценить последствия отказа помогать ВСУ - РИА Новости, 12.12.2024
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11:47 12.12.2024 (обновлено: 14:48 12.12.2024)
https://ria.ru/20241212/ssha-1988771617.html
СМИ: американской разведке поручили оценить последствия отказа помогать ВСУ
СМИ: американской разведке поручили оценить последствия отказа помогать ВСУ - РИА Новости, 12.12.2024
СМИ: американской разведке поручили оценить последствия отказа помогать ВСУ
Американские законодатели поручили руководителям разведки оценить последствия возможного отказа от помощи Украине и поражения Киева в конфликте, пишет газета... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T11:47
2024-12-12T14:48
в мире
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Американские законодатели поручили руководителям разведки оценить последствия возможного отказа от помощи Украине и поражения Киева в конфликте, пишет газета The Hill.&quot;Под заголовком &quot;Оценка вероятного хода войны на Украине&quot; законодатели поручают директору Национальной разведки, главе Разведывательного управления Министерства обороны США и директору ЦРУ представить отчет с оценкой хода (конфликта на Украине. — Прим. ред.) в отношении помощи США и последствий для противников Америки&quot;, — говорится в публикации.Отчет должен оценивать, как на возможности ВСУ повлияют отказ Вашингтона от военной и экономической поддержки Киева и отзыв разрешения на удары по территории России ракетами большой дальности, а также сохранение обеих опций."Законодатели также хотят, чтобы руководители разведки оценили последствия потенциального поражения Украины &lt;...&gt; для интересов национальной безопасности США, включая потенциальную дальнейшую агрессию со стороны России, Китая, Ирана и Северной Кореи", — указано в материале.Предполагается, что итоговый документ не будет секретным, но может содержать секретное приложение. Его передадут в комитеты по разведке палаты представителей и сената, а также в комиссии по вооруженным силам, иностранным делам и международным отношениям и ассигнованиям.Как писала газета The Wall Street Journal, администрация президента Джо Байдена не успеет израсходовать все оставшиеся в ее распоряжении деньги на оказание военной помощи Украине до окончания срока.По информации источников издания, чтобы потратить остаток средств, объем поставок должен превышать 110 миллионов долларов в сутки.Собеседники газеты отмечали обеспокоенность в связи с тем, что будущая администрация Дональда Трампа может отказать Украине в передаче новых пакетов военной поддержки, чтобы усадить Киев за стол переговоров.
https://ria.ru/20241212/kallas-1988764172.html
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в мире, сша, украина, киев, россия, джо байден, дональд трамп, нато, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), сергей лавров
В мире, США, Украина, Киев, Россия, Джо Байден, Дональд Трамп, НАТО, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Сергей Лавров
СМИ: американской разведке поручили оценить последствия отказа помогать ВСУ

Службам в США поручили оценить последствия отказа помогать Украине

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Американские законодатели поручили руководителям разведки оценить последствия возможного отказа от помощи Украине и поражения Киева в конфликте, пишет газета The Hill.
«

"Под заголовком "Оценка вероятного хода войны на Украине" законодатели поручают директору Национальной разведки, главе Разведывательного управления Министерства обороны США и директору ЦРУ представить отчет с оценкой хода (конфликта на Украине. — Прим. ред.) в отношении помощи США и последствий для противников Америки", — говорится в публикации.

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Отчет должен оценивать, как на возможности ВСУ повлияют отказ Вашингтона от военной и экономической поддержки Киева и отзыв разрешения на удары по территории России ракетами большой дальности, а также сохранение обеих опций.
«
"Законодатели также хотят, чтобы руководители разведки оценили последствия потенциального поражения Украины <...> для интересов национальной безопасности США, включая потенциальную дальнейшую агрессию со стороны России, Китая, Ирана и Северной Кореи", — указано в материале.
Предполагается, что итоговый документ не будет секретным, но может содержать секретное приложение. Его передадут в комитеты по разведке палаты представителей и сената, а также в комиссии по вооруженным силам, иностранным делам и международным отношениям и ассигнованиям.
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Как писала газета The Wall Street Journal, администрация президента Джо Байдена не успеет израсходовать все оставшиеся в ее распоряжении деньги на оказание военной помощи Украине до окончания срока.
По информации источников издания, чтобы потратить остаток средств, объем поставок должен превышать 110 миллионов долларов в сутки.
Собеседники газеты отмечали обеспокоенность в связи с тем, что будущая администрация Дональда Трампа может отказать Украине в передаче новых пакетов военной поддержки, чтобы усадить Киев за стол переговоров.
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