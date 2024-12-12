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Штурмовавшему Капитолий американцу грозит полгода тюрьмы - РИА Новости, 12.12.2024
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05:04 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/ssha-1988725604.html
Штурмовавшему Капитолий американцу грозит полгода тюрьмы
Штурмовавшему Капитолий американцу грозит полгода тюрьмы - РИА Новости, 12.12.2024
Штурмовавшему Капитолий американцу грозит полгода тюрьмы
Прокуратура в США требует шесть месяцев тюремного заключения для штурмовавшего Капитолий 6 января 2021 года американца Кевина Лофтуса, который якобы пытался... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T05:04
2024-12-12T05:04
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Прокуратура в США требует шесть месяцев тюремного заключения для штурмовавшего Капитолий 6 января 2021 года американца Кевина Лофтуса, который якобы пытался уехать на СВО и тем самым нарушил условия испытательного срока попыткой покинуть Штаты, говорится в судебном документе, размещенном изданием Politico. Ранее 5 декабря газета Wall Street Journal со ссылкой на материалы слушания в суде сообщила, что бывший американский военный Кевин Лофтус пытался улететь в Россию якобы для участия в СВО, но ему было отказано в выезде из США из-за нахождения на испытательном сроке за участие в штурме Капитолия 6 января 2021 года. "Наказание в виде шести месяцев лишения свободы необходимо как для того, чтобы удержать Лофтуса от будущих преступлений, так и для поддержания уважения к закону", - следует из документа. Также, согласно информации из документа, прочими основаниями для требования отмены испытательного срока Лофтуса стали вождение в нетрезвом виде и незаконный выезд американца из Техаса в Висконсин, якобы в гости к сыну. Толпа сторонников Дональда Трампа 6 января 2021 года ворвалась в здание Капитолия, где в это время должно было состояться заседание конгресса по утверждению результатов президентских выборов 2020 года. В тот день или вскоре после погибли пять человек, еще 140 полицейских пострадали. Штурму предшествовало то, что бывший президент-республиканец публично отказывался признать результат выборов и пытался оспорить их через суд. Политик, в частности, утверждал, что во время голосований были допущены множественные нарушения, и требовал пересмотреть итоги голосования. Позднее Трамп всё же осудил штурм Капитолия. В свете победы Трампа на последних выборах президента США, обвиняемые в участии в штурме Капитолия недавно подали ходатайства об отсрочке судебных слушаний до официального вступления Трампа в должность, ссылаясь на его публичное обещание помиловать некоторых осужденных по этим делам.
https://ria.ru/20241205/eks-voennyj-1987433367.html
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в мире, сша, россия, техас, дональд трамп
В мире, США, Россия, Техас, Дональд Трамп
Штурмовавшему Капитолий американцу грозит полгода тюрьмы

Якобы пытавшемуся уехать на СВО американцу грозит полгода тюрьмы

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкУчастники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне
Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Прокуратура в США требует шесть месяцев тюремного заключения для штурмовавшего Капитолий 6 января 2021 года американца Кевина Лофтуса, который якобы пытался уехать на СВО и тем самым нарушил условия испытательного срока попыткой покинуть Штаты, говорится в судебном документе, размещенном изданием Politico.
Ранее 5 декабря газета Wall Street Journal со ссылкой на материалы слушания в суде сообщила, что бывший американский военный Кевин Лофтус пытался улететь в Россию якобы для участия в СВО, но ему было отказано в выезде из США из-за нахождения на испытательном сроке за участие в штурме Капитолия 6 января 2021 года.
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"Наказание в виде шести месяцев лишения свободы необходимо как для того, чтобы удержать Лофтуса от будущих преступлений, так и для поддержания уважения к закону", - следует из документа.
Также, согласно информации из документа, прочими основаниями для требования отмены испытательного срока Лофтуса стали вождение в нетрезвом виде и незаконный выезд американца из Техаса в Висконсин, якобы в гости к сыну.
Толпа сторонников Дональда Трампа 6 января 2021 года ворвалась в здание Капитолия, где в это время должно было состояться заседание конгресса по утверждению результатов президентских выборов 2020 года. В тот день или вскоре после погибли пять человек, еще 140 полицейских пострадали. Штурму предшествовало то, что бывший президент-республиканец публично отказывался признать результат выборов и пытался оспорить их через суд. Политик, в частности, утверждал, что во время голосований были допущены множественные нарушения, и требовал пересмотреть итоги голосования. Позднее Трамп всё же осудил штурм Капитолия.
В свете победы Трампа на последних выборах президента США, обвиняемые в участии в штурме Капитолия недавно подали ходатайства об отсрочке судебных слушаний до официального вступления Трампа в должность, ссылаясь на его публичное обещание помиловать некоторых осужденных по этим делам.
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