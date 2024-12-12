https://ria.ru/20241212/spetsoperatsiya-1988898470.html

Спецоперация, 12 декабря: ВС России освободили Зарю и Новоивановку

Спецоперация, 12 декабря: ВС России освободили Зарю и Новоивановку - РИА Новости, 12.12.2024

Спецоперация, 12 декабря: ВС России освободили Зарю и Новоивановку

Подразделения группировки войск "Центр" в результате решительных действий взяли под контроль населенный пункт Заря Донецкой Народной Республики, сообщило... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T19:12

2024-12-12T19:12

2024-12-12T19:12

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россия

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дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" в результате решительных действий взяли под контроль населенный пункт Заря Донецкой Народной Республики, сообщило Минобороны РФ. Потери ВСУ за сутки на разных направлениях составили до 1345 военнослужащих, следует из сводки оборонного ведомства. Российские авиация и артиллерия поразили цех по производству ударных беспилотных летательных аппаратов, скопления живой силы и техники ВСУ в 137 районах, средства ПВО сбили 37 беспилотников, сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, средствами противовоздушной обороны сбиты четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 37 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освободили населенный пункт Новоивановка в Курской области, сообщили в Минобороны РФ. ВСУ на курском направлении потеряли за сутки более 200 военных, следует из сводки МО РФ. По данным оборонного ведомства, ВСУ за время боевых действий на курском направлении потеряли более 40 тысяч военнослужащих. Песков прокомментировал удар ВСУ и инициативу ОрбанаОтвет на удары ВСУ по Таганрогу последует тогда и так, как будет признано целесообразным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Удар по Таганрогу утром 11 декабря был нанесен шестью ракетами ATACMS, целью киевского режима был военный аэродром, сообщило Минобороны РФ. Две ракеты были сбиты, остальные - отклонены средствами радиоэлектронной борьбы. В результате падения фрагментов ракет есть пострадавшие среди личного состава. Кроме того, Песков рассказал журналистам о том, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал президенту России Владимиру Путину предложение об обмене пленными между Россией и Украиной и рождественском прекращении огня. Позднее стало известно, что "судя по реакции Зеленского в социальных сетях, а также его окружения украинская сторона отклонила предложения Орбана по обмену пленными с Россией перед Рождеством", заявил пресс-секретарь президента РФ. Трамп о глупости ЗеленскогоПобедивший на президентских выборах в США Дональд Трамп в интервью изданию Time заявил, что самый опасный фактор на данный момент - это "глупое" решение Владимира Зеленского наносить ракетные удары по российской территории. Кроме того, Трамп не дал прямого ответа на вопрос, будет ли он сокращать военную, гуманитарную и разведывательную помощь Украине в случае её отказа от мирного соглашения, которое он намерен предложить. Трамп подчеркнул, что предпочитает сохранять свои намерения в секрете, чтобы сохранить эффективность переговорного процесса. Рогов предсказывает окружение КураховоРоссийские войска выбили ВСУ из Сонцовки севернее Курахово в ДНР, в селе идет зачистка, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что ВС РФ продолжают обхват оккупированного ВСУ Курахово с запада и юга, город уже окружен с нескольких сторон. В самом городе восточная часть освобождена российскими войсками, бои идут в центральной, южной и западной части, со временем подконтрольные ВСУ районы города могут оказаться в полном окружении. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР. Фицо об УкраинеПремьер Словакии Роберт Фицо заявил, что никогда не поддержит вступление Украины в НАТО, пока занимает должность главы правительства. Кроме того, в интервью бразильской газете Folha de S.Paulo он заявил, что по итогу конфликта Украина потеряет треть своих территорий, последствия для нее будут крайне тяжелыми. Словацкий премьер добавил, что, если таким образом выглядит "счастье для Украины, о котором говорит весь мир", украинцы в итоге окажутся "преданы". По мнению Фицо, если смотреть на вещи реалистично, Россия никогда не оставит Крым, ДНР и ЛНР. Он добавил при этом, что международное сообщество никогда не признает эти территории за Россией, но будет учитывать, что Россия "контролирует" их. Фицо отметил, что у конфликта на Украине нет военного решения, подчеркнув, что единственный способ разрешить его - сесть за стол переговоров. Ранее Фицо заявлял, что Киев никогда не выиграет на поле боя, а Россия удержит те территории, которые контролирует в данный момент. При этом словацкий лидер высказал мнение, что предложения Трампа по Украине на посту президента США будут отличаться от предвыборных обещаний. Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Низкие темпы мобилизации на УкраинеГенштаб ВСУ выражает недовольство темпами мобилизации, количество добровольцев не закрывает потребности армии в личном составе, пишет украинское издание "Телеграф". Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* со ссылкой на секретаря совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Литвиненко в конце октября сообщил, что власти планируют призвать в ВСУ еще 160 тысяч человек. По его информации, в окружении главкома ВСУ Александра Сырского настаивают на усовершенствовании мобилизационного законодательства. Но что для этого нужно изменить, пока не понимают. "Получается, что заменить "бусификацию" (насильственную мобилизацию – ред.) просто нечем. Большая неповоротливая машина в лице государства за десять лет не смогла выстроить четкую модель мобилизации и поставить на учет всех граждан", - пишет издание. Киев готов принять западных военныхУкраина готова обсуждать размещение иностранных войск на своей территории, заявила вице-премьер страны по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Ранее издание Monde со ссылкой на источники сообщило, что Франция и Великобритания возобновили дискуссии о возможной отправке западных военных на Украину. По данным СМИ, Париж и Лондон не исключают, что могут возглавить коалицию по Украине. Журнал Economist, в свою очередь, отмечал, что страны Европы не занимаются серьезным планированием отправки войск на Украину и пока ограничиваются ее обсуждением.*Физическое лицо, внесенное в список террористов и экстремистов на территории РФ

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