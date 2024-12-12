https://ria.ru/20241212/spetsoperatsiya-1988733615.html

Башкирский танкист спас экипаж из-под обстрела, несмотря на ранение

Башкирский танкист спас экипаж из-под обстрела, несмотря на ранение - РИА Новости, 12.12.2024

Башкирский танкист спас экипаж из-под обстрела, несмотря на ранение

Механик-водитель башкирского танкового батальона имени Сергея Зорина группировки войск "Запад" с позывным "Робин" во время выполнения боевой задачи с танковым... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T07:52

2024-12-12T07:52

2024-12-12T08:05

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ЛУГАНСК, 12 дек - РИА Новости. Механик-водитель башкирского танкового батальона имени Сергея Зорина группировки войск "Запад" с позывным "Робин" во время выполнения боевой задачи с танковым экипажем попал под обстрел и, оставшись без руки, смог увести танк с линии огня и спасти экипаж, рассказал РИА Новости командир батальона полковник Александр Сопин. "Совсем недавно выкатывались на прямую наводку, механик-водитель получил травму. Экипаж контужен был. Механик-водитель вообще герой - "Робин" без руки уводил танк еще метров 400-500 из-под огня", - рассказал Сопин. Командир взвода с позывным "Подхват", который был в тот момент в составе экипажа на боевой задаче, рассказал, что механик-водитель, потеряв руку, уводил машину из-под огня под обстрелами и атаками дронов-камикадзе ВСУ, пока не потерял сознание. "Одной рукой управлял танком до потери сознания, и только после того, как он потерял сознание, мы уже приняли решение вытащить его и покинуть машину. Сейчас он в Москве, в госпитале находится, проходит реабилитацию, постоянно с ним созваниваемся, вспоминаем это уже, ну, с хорошими мыслями. Решили, что это общий наш день рождения будет", - рассказал "Подхват". По его словам, этот случай произошел на Краснолиманском участке фронта.

https://ria.ru/20240704/svo-1957402443.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, вооруженные силы украины, безопасность