Башкирский танкист спас экипаж из-под обстрела, несмотря на ранение
Башкирский танкист, оставшись без руки, увел машину с линии огня и спас экипаж
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота танкового экипажа Т-80БВМ по позициям ВСУ в Курской области
Работа танкового экипажа Т-80БВМ по позициям ВСУ в Курской области. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 12 дек - РИА Новости. Механик-водитель башкирского танкового батальона имени Сергея Зорина группировки войск "Запад" с позывным "Робин" во время выполнения боевой задачи с танковым экипажем попал под обстрел и, оставшись без руки, смог увести танк с линии огня и спасти экипаж, рассказал РИА Новости командир батальона полковник Александр Сопин.
"Совсем недавно выкатывались на прямую наводку, механик-водитель получил травму. Экипаж контужен был. Механик-водитель вообще герой - "Робин" без руки уводил танк еще метров 400-500 из-под огня", - рассказал Сопин.
Командир взвода с позывным "Подхват", который был в тот момент в составе экипажа на боевой задаче, рассказал, что механик-водитель, потеряв руку, уводил машину из-под огня под обстрелами и атаками дронов-камикадзе ВСУ, пока не потерял сознание.
"Одной рукой управлял танком до потери сознания, и только после того, как он потерял сознание, мы уже приняли решение вытащить его и покинуть машину. Сейчас он в Москве, в госпитале находится, проходит реабилитацию, постоянно с ним созваниваемся, вспоминаем это уже, ну, с хорошими мыслями. Решили, что это общий наш день рождения будет", - рассказал "Подхват".
По его словам, этот случай произошел на Краснолиманском участке фронта.
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