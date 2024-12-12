https://ria.ru/20241212/spetsoperatsiya-1988733214.html
Силы ПВО уничтожили 16 украинских БПЛА
Силы ПВО уничтожили 16 украинских БПЛА - РИА Новости, 12.12.2024
Силы ПВО уничтожили 16 украинских БПЛА
Российские военные за ночь перехватили 16 украинских дронов над четырьмя регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T07:46
2024-12-12T07:46
2024-12-12T09:06
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Российские военные за ночь перехватили 16 украинских дронов над четырьмя регионами, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 16 украинских БПЛА самолетного типа", — говорится в сообщении.Над территорией Курской области уничтожено четыре беспилотника, один — над Чечней, три — над Северной Осетией и восемь — над Крымом.Об уничтожении беспилотника над казармами спецполка полиции в Грозном сообщал глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, четверо бойцов караула получили легкие ранения. Здание не получило серьезных повреждений.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают большинство летательных аппаратов противника.
https://ria.ru/20241212/spetsoperatsiya-1988723872.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Силы ПВО уничтожили 16 украинских БПЛА
Силы ПВО уничтожили 16 украинских БПЛА над четырьмя регионами России