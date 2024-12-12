https://ria.ru/20241212/spetsoperatsiya-1988733214.html

Силы ПВО уничтожили 16 украинских БПЛА

Силы ПВО уничтожили 16 украинских БПЛА - РИА Новости, 12.12.2024

Силы ПВО уничтожили 16 украинских БПЛА

Российские военные за ночь перехватили 16 украинских дронов над четырьмя регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T07:46

2024-12-12T07:46

2024-12-12T09:06

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

курская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Российские военные за ночь перехватили 16 украинских дронов над четырьмя регионами, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 16 украинских БПЛА самолетного типа", — говорится в сообщении.Над территорией Курской области уничтожено четыре беспилотника, один — над Чечней, три — над Северной Осетией и восемь — над Крымом.Об уничтожении беспилотника над казармами спецполка полиции в Грозном сообщал глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, четверо бойцов караула получили легкие ранения. Здание не получило серьезных повреждений.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают большинство летательных аппаратов противника.

https://ria.ru/20241212/spetsoperatsiya-1988723872.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф)