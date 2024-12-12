Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО уничтожили 16 украинских БПЛА - РИА Новости, 12.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:46 12.12.2024 (обновлено: 09:06 12.12.2024)
https://ria.ru/20241212/spetsoperatsiya-1988733214.html
Силы ПВО уничтожили 16 украинских БПЛА
Силы ПВО уничтожили 16 украинских БПЛА - РИА Новости, 12.12.2024
Силы ПВО уничтожили 16 украинских БПЛА
Российские военные за ночь перехватили 16 украинских дронов над четырьмя регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T07:46
2024-12-12T09:06
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:248:3057:1968_1920x0_80_0_0_9fdc98b91df8ee5006c7a4ae3f447e85.jpg
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Российские военные за ночь перехватили 16 украинских дронов над четырьмя регионами, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 16 украинских БПЛА самолетного типа", — говорится в сообщении.Над территорией Курской области уничтожено четыре беспилотника, один — над Чечней, три — над Северной Осетией и восемь — над Крымом.Об уничтожении беспилотника над казармами спецполка полиции в Грозном сообщал глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, четверо бойцов караула получили легкие ранения. Здание не получило серьезных повреждений.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают большинство летательных аппаратов противника.
https://ria.ru/20241212/spetsoperatsiya-1988723872.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cfc3b55c6464cd0dcf793ae542e1c30e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, безопасность, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Силы ПВО уничтожили 16 украинских БПЛА

Силы ПВО уничтожили 16 украинских БПЛА над четырьмя регионами России

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие России на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие России на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие России на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Российские военные за ночь перехватили 16 украинских дронов над четырьмя регионами, сообщило Минобороны.
"В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 16 украинских БПЛА самолетного типа", — говорится в сообщении.
Украинские военные в Курахово. Декабрь 2024 - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
ВСУ некуда будет отступать после сдачи Курахово, заявил Гагин
Вчера, 04:21
Над территорией Курской области уничтожено четыре беспилотника, один — над Чечней, три — над Северной Осетией и восемь — над Крымом.
Об уничтожении беспилотника над казармами спецполка полиции в Грозном сообщал глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, четверо бойцов караула получили легкие ранения. Здание не получило серьезных повреждений.
Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают большинство летательных аппаратов противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьКурская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала