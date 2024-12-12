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Российские войска вошли в село Шевченко в ДНР - РИА Новости, 12.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:05 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/spetsoperatsiya-1988731215.html
Российские войска вошли в село Шевченко в ДНР
Российские войска вошли в село Шевченко в ДНР - РИА Новости, 12.12.2024
Российские войска вошли в село Шевченко в ДНР
Российские войска вошли в село Шевченко западнее Курахово в ДНР, там завязались бои, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T07:05
2024-12-12T07:05
специальная военная операция на украине
курахово
донецкая народная республика
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости. Российские войска вошли в село Шевченко западнее Курахово в ДНР, там завязались бои, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что ВС РФ продолжают обхват оккупированного ВСУ Курахово с запада и юга, город уже окружен с нескольких сторон. В самом городе восточная часть освобождена российскими войсками, бои идут в центральной, южной и западной части, со временем подконтрольные ВСУ остатки города могут оказаться в полном окружении. "Наши войска вошли в село Шевченко, там начались бои", - сказал Рогов. По его словам, таким образом, обхват Курахова сжимается, угроза полного окружения группировки ВСУ, остающейся в городе, становится все отчетливей. При этом Рогов подчеркнул, что в самом Курахово продолжаются ожесточенные бои, инициатива находится в руках у российской армии. "Наша армия шаг за шагом оттесняет противника к западным окраинам города. Враг постепенно откатывается в промзону, где оборудовал укрепрайоны", - сказал Рогов. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
https://ria.ru/20241206/rogov-1987648442.html
https://ria.ru/20241212/ukraina-1988722264.html
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курахово
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курахово, донецкая народная республика, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курахово, Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские войска вошли в село Шевченко в ДНР

Рогов: российские войска вошли в село Шевченко западнее Курахово в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие расчета самоходной артиллерийской установки 2С7М "Малка"
Военнослужащие расчета самоходной артиллерийской установки 2С7М Малка - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие расчета самоходной артиллерийской установки 2С7М "Малка". Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости. Российские войска вошли в село Шевченко западнее Курахово в ДНР, там завязались бои, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее Рогов сообщал, что ВС РФ продолжают обхват оккупированного ВСУ Курахово с запада и юга, город уже окружен с нескольких сторон. В самом городе восточная часть освобождена российскими войсками, бои идут в центральной, южной и западной части, со временем подконтрольные ВСУ остатки города могут оказаться в полном окружении.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
ВС России окружили Курахово с нескольких сторон, заявил Рогов
6 декабря, 08:19
"Наши войска вошли в село Шевченко, там начались бои", - сказал Рогов.
По его словам, таким образом, обхват Курахова сжимается, угроза полного окружения группировки ВСУ, остающейся в городе, становится все отчетливей.
При этом Рогов подчеркнул, что в самом Курахово продолжаются ожесточенные бои, инициатива находится в руках у российской армии.
"Наша армия шаг за шагом оттесняет противника к западным окраинам города. Враг постепенно откатывается в промзону, где оборудовал укрепрайоны", - сказал Рогов.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
ВСУ бросили на гибель свою пехоту в Курахово, заявил Гагин
Вчера, 03:24
Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.
Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
Украинские военные в Курахово. Декабрь 2024 - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
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Специальная военная операция на УкраинеКураховоДонецкая Народная РеспубликаРоссияВладимир РоговВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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