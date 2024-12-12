https://ria.ru/20241212/spetsoperatsiya-1988725959.html

Российские войска выбили ВСУ из Сонцовки, заявил Рогов

Российские войска выбили ВСУ из Сонцовки, заявил Рогов - РИА Новости, 12.12.2024

Российские войска выбили ВСУ из Сонцовки, заявил Рогов

Российские войска выбили ВСУ из Сонцовки севернее Курахово в ДНР, в селе идет зачистка, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T05:15

2024-12-12T05:15

2024-12-12T05:15

в мире

курахово

донецкая народная республика

россия

владимир рогов

сергей прокофьев

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987456853_0:0:3114:1753_1920x0_80_0_0_7209be1de9475564e4454f4b6f64fcd5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости. Российские войска выбили ВСУ из Сонцовки севернее Курахово в ДНР, в селе идет зачистка, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что ВС РФ продолжают обхват оккупированного ВСУ Курахово с запада и юга, город уже окружен с нескольких сторон. В самом городе восточная часть освобождена российскими войсками, бои идут в центральной, южной и западной части, со временем подконтрольные ВСУ остатки города могут оказаться в полном окружении. "Наши войска выбили украинских боевиков из Сонцовки. Это событие знаковое еще и тем, что село является малой родиной великого русского композитора Сергея Прокофьева", - сказал Рогов. По его словам, сейчас в селе идет зачистка. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.

https://ria.ru/20241212/spetsoperatsiya-1988723872.html

https://ria.ru/20241212/spetsoperatsiya-1988719860.html

курахово

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, курахово, донецкая народная республика, россия, владимир рогов, сергей прокофьев, вооруженные силы украины