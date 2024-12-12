Российские войска выбили ВСУ из Сонцовки, заявил Рогов
Рогов: российские войска выбили ВСУ из Сонцовки севернее Курахово
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллерийский расчет пушки 2А36 "Гиацинт-Б" ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО
Артиллерийский расчет пушки 2А36 "Гиацинт-Б" ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости. Российские войска выбили ВСУ из Сонцовки севернее Курахово в ДНР, в селе идет зачистка, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее Рогов сообщал, что ВС РФ продолжают обхват оккупированного ВСУ Курахово с запада и юга, город уже окружен с нескольких сторон. В самом городе восточная часть освобождена российскими войсками, бои идут в центральной, южной и западной части, со временем подконтрольные ВСУ остатки города могут оказаться в полном окружении.
"Наши войска выбили украинских боевиков из Сонцовки. Это событие знаковое еще и тем, что село является малой родиной великого русского композитора Сергея Прокофьева", - сказал Рогов.
По его словам, сейчас в селе идет зачистка.
Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.
Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
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