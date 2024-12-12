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Российские войска выбили ВСУ из Сонцовки, заявил Рогов - РИА Новости, 12.12.2024
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05:15 12.12.2024
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Российские войска выбили ВСУ из Сонцовки, заявил Рогов
Российские войска выбили ВСУ из Сонцовки, заявил Рогов - РИА Новости, 12.12.2024
Российские войска выбили ВСУ из Сонцовки, заявил Рогов
Российские войска выбили ВСУ из Сонцовки севернее Курахово в ДНР, в селе идет зачистка, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T05:15
2024-12-12T05:15
в мире
курахово
донецкая народная республика
россия
владимир рогов
сергей прокофьев
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости. Российские войска выбили ВСУ из Сонцовки севернее Курахово в ДНР, в селе идет зачистка, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что ВС РФ продолжают обхват оккупированного ВСУ Курахово с запада и юга, город уже окружен с нескольких сторон. В самом городе восточная часть освобождена российскими войсками, бои идут в центральной, южной и западной части, со временем подконтрольные ВСУ остатки города могут оказаться в полном окружении. "Наши войска выбили украинских боевиков из Сонцовки. Это событие знаковое еще и тем, что село является малой родиной великого русского композитора Сергея Прокофьева", - сказал Рогов. По его словам, сейчас в селе идет зачистка. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
https://ria.ru/20241212/spetsoperatsiya-1988723872.html
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в мире, курахово, донецкая народная республика, россия, владимир рогов, сергей прокофьев, вооруженные силы украины
В мире, Курахово, Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Рогов, Сергей Прокофьев, Вооруженные силы Украины
Российские войска выбили ВСУ из Сонцовки, заявил Рогов

Рогов: российские войска выбили ВСУ из Сонцовки севернее Курахово

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллерийский расчет пушки 2А36 "Гиацинт-Б" ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО
Артиллерийский расчет пушки 2А36 Гиацинт-Б ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллерийский расчет пушки 2А36 "Гиацинт-Б" ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости. Российские войска выбили ВСУ из Сонцовки севернее Курахово в ДНР, в селе идет зачистка, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее Рогов сообщал, что ВС РФ продолжают обхват оккупированного ВСУ Курахово с запада и юга, город уже окружен с нескольких сторон. В самом городе восточная часть освобождена российскими войсками, бои идут в центральной, южной и западной части, со временем подконтрольные ВСУ остатки города могут оказаться в полном окружении.
Украинские военные в Курахово. Декабрь 2024 - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
ВСУ некуда будет отступать после сдачи Курахово, заявил Гагин
Вчера, 04:21
"Наши войска выбили украинских боевиков из Сонцовки. Это событие знаковое еще и тем, что село является малой родиной великого русского композитора Сергея Прокофьева", - сказал Рогов.
По его словам, сейчас в селе идет зачистка.
Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.
Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
Российский флаг над элеватором в Курахово - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Гагин заявил о скором взятии Курахово
Вчера, 02:20
 
В миреКураховоДонецкая Народная РеспубликаРоссияВладимир РоговСергей ПрокофьевВооруженные силы Украины
 
 
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