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Морпехи уничтожили опорные пункты ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 12.12.2024
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05:07 12.12.2024 (обновлено: 10:10 12.12.2024)
https://ria.ru/20241212/spetsoperatsiya-1988725771.html
Морпехи уничтожили опорные пункты ВСУ на правом берегу Днепра
Морпехи уничтожили опорные пункты ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 12.12.2024
Морпехи уничтожили опорные пункты ВСУ на правом берегу Днепра
Российские артиллеристы ударили по украинским опорным пунктам на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T05:07
2024-12-12T10:10
специальная военная операция на украине
херсонская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
безопасность
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 12 дек — РИА Новости. Российские артиллеристы ударили по украинским опорным пунктам на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили в Минобороны. "Получив координаты, расчет РСЗО БМ-21 "Град" морской пехоты Северного флота из состава группировки войск "Днепр" нанес огневое поражение опорным пунктам противника на правом берегу Днепра. Выполнив задачу, боевая машина быстро покидает позицию и уходит в тыловой район для перезаряжания направляющих пусковой установки", — сообщили в оборонном ведомстве. Расчеты 122-миллиметровых реактивных систем залпового огня "Град" всегда находятся в полной боевой готовности. Они по команде выезжают из укрытия на огневые позиции, производят расчет установки цели и оперативно наносят огневое поражение, эти действия отработаны до автоматизма. Корректировка стрельбы ведется в режиме реального времени, в этом помогают подразделения, оснащенные беспилотными летательными аппаратами. Взаимодействие с разведывательными подразделениями и расчетами БПЛА позволяет уничтожать цели с минимальным расходом боеприпасов на различных расстояниях. Артиллеристы морской пехоты в любое время суток выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов и укрепленных позиций ВСУ на правом берегу Днепра.
https://ria.ru/20241211/sklad-1988636008.html
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херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Безопасность
Морпехи уничтожили опорные пункты ВСУ на правом берегу Днепра

Морпехи Северного флота уничтожили опорные пункты ВСУ на правом берегу Днепра

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО БМ-21 "Град"
Боевая работа РСЗО БМ-21 Град - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Боевая работа РСЗО БМ-21 "Град" . Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 12 дек — РИА Новости. Российские артиллеристы ударили по украинским опорным пунктам на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили в Минобороны.
"Получив координаты, расчет РСЗО БМ-21 "Град" морской пехоты Северного флота из состава группировки войск "Днепр" нанес огневое поражение опорным пунктам противника на правом берегу Днепра. Выполнив задачу, боевая машина быстро покидает позицию и уходит в тыловой район для перезаряжания направляющих пусковой установки", — сообщили в оборонном ведомстве.
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Расчеты 122-миллиметровых реактивных систем залпового огня "Град" всегда находятся в полной боевой готовности. Они по команде выезжают из укрытия на огневые позиции, производят расчет установки цели и оперативно наносят огневое поражение, эти действия отработаны до автоматизма.
Корректировка стрельбы ведется в режиме реального времени, в этом помогают подразделения, оснащенные беспилотными летательными аппаратами. Взаимодействие с разведывательными подразделениями и расчетами БПЛА позволяет уничтожать цели с минимальным расходом боеприпасов на различных расстояниях.
Артиллеристы морской пехоты в любое время суток выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов и укрепленных позиций ВСУ на правом берегу Днепра.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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