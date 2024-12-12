https://ria.ru/20241212/spetsoperatsiya-1988725771.html

Морпехи уничтожили опорные пункты ВСУ на правом берегу Днепра

Морпехи уничтожили опорные пункты ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 12.12.2024

Морпехи уничтожили опорные пункты ВСУ на правом берегу Днепра

Российские артиллеристы ударили по украинским опорным пунктам на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T05:07

2024-12-12T05:07

2024-12-12T10:10

специальная военная операция на украине

херсонская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988634862_0:41:3568:2048_1920x0_80_0_0_52c8c1397caf06dcdd34bd46f4b7f056.jpg

ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 12 дек — РИА Новости. Российские артиллеристы ударили по украинским опорным пунктам на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили в Минобороны. "Получив координаты, расчет РСЗО БМ-21 "Град" морской пехоты Северного флота из состава группировки войск "Днепр" нанес огневое поражение опорным пунктам противника на правом берегу Днепра. Выполнив задачу, боевая машина быстро покидает позицию и уходит в тыловой район для перезаряжания направляющих пусковой установки", — сообщили в оборонном ведомстве. Расчеты 122-миллиметровых реактивных систем залпового огня "Град" всегда находятся в полной боевой готовности. Они по команде выезжают из укрытия на огневые позиции, производят расчет установки цели и оперативно наносят огневое поражение, эти действия отработаны до автоматизма. Корректировка стрельбы ведется в режиме реального времени, в этом помогают подразделения, оснащенные беспилотными летательными аппаратами. Взаимодействие с разведывательными подразделениями и расчетами БПЛА позволяет уничтожать цели с минимальным расходом боеприпасов на различных расстояниях. Артиллеристы морской пехоты в любое время суток выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов и укрепленных позиций ВСУ на правом берегу Днепра.

https://ria.ru/20241211/sklad-1988636008.html

https://ria.ru/20241211/ukraina-1988503582.html

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность