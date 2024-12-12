https://ria.ru/20241212/spetsoperatsiya-1988725771.html
Морпехи уничтожили опорные пункты ВСУ на правом берегу Днепра
Морпехи уничтожили опорные пункты ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 12.12.2024
Морпехи уничтожили опорные пункты ВСУ на правом берегу Днепра
Российские артиллеристы ударили по украинским опорным пунктам на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T05:07
2024-12-12T05:07
2024-12-12T10:10
специальная военная операция на украине
херсонская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
безопасность
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 12 дек — РИА Новости. Российские артиллеристы ударили по украинским опорным пунктам на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили в Минобороны. "Получив координаты, расчет РСЗО БМ-21 "Град" морской пехоты Северного флота из состава группировки войск "Днепр" нанес огневое поражение опорным пунктам противника на правом берегу Днепра. Выполнив задачу, боевая машина быстро покидает позицию и уходит в тыловой район для перезаряжания направляющих пусковой установки", — сообщили в оборонном ведомстве. Расчеты 122-миллиметровых реактивных систем залпового огня "Град" всегда находятся в полной боевой готовности. Они по команде выезжают из укрытия на огневые позиции, производят расчет установки цели и оперативно наносят огневое поражение, эти действия отработаны до автоматизма. Корректировка стрельбы ведется в режиме реального времени, в этом помогают подразделения, оснащенные беспилотными летательными аппаратами. Взаимодействие с разведывательными подразделениями и расчетами БПЛА позволяет уничтожать цели с минимальным расходом боеприпасов на различных расстояниях. Артиллеристы морской пехоты в любое время суток выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов и укрепленных позиций ВСУ на правом берегу Днепра.
https://ria.ru/20241211/sklad-1988636008.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Безопасность
Морпехи уничтожили опорные пункты ВСУ на правом берегу Днепра
Морпехи Северного флота уничтожили опорные пункты ВСУ на правом берегу Днепра
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 12 дек — РИА Новости. Российские артиллеристы ударили по украинским опорным пунктам на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили в Минобороны.
"Получив координаты, расчет РСЗО БМ-21 "Град" морской пехоты Северного флота из состава группировки войск "Днепр" нанес огневое поражение опорным пунктам противника на правом берегу Днепра. Выполнив задачу, боевая машина быстро покидает позицию и уходит в тыловой район для перезаряжания направляющих пусковой установки", — сообщили в оборонном ведомстве.
Расчеты 122-миллиметровых реактивных систем залпового огня "Град" всегда находятся в полной боевой готовности. Они по команде выезжают из укрытия на огневые позиции, производят расчет установки цели и оперативно наносят огневое поражение, эти действия отработаны до автоматизма.
Корректировка стрельбы ведется в режиме реального времени, в этом помогают подразделения, оснащенные беспилотными летательными аппаратами. Взаимодействие с разведывательными подразделениями и расчетами БПЛА позволяет уничтожать цели с минимальным расходом боеприпасов на различных расстояниях.
Артиллеристы морской пехоты в любое время суток выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов и укрепленных позиций ВСУ
на правом берегу Днепра.