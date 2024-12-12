https://ria.ru/20241212/spetsoperatsiya-1988719860.html

Гагин заявил о скором взятии Курахово

Гагин заявил о скором взятии Курахово - РИА Новости, 12.12.2024

Гагин заявил о скором взятии Курахово

Полное взятие города Курахово в ДНР – это вопрос нескольких дней, заявил РИА Новости военный эксперт Ян Гагин. РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T02:20

2024-12-12T02:20

2024-12-12T02:20

специальная военная операция на украине

курахово

донецкая народная республика

россия

ян гагин

владимир рогов

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Полное взятие города Курахово в ДНР – это вопрос нескольких дней, заявил РИА Новости военный эксперт Ян Гагин. Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявлял, что российские войска водрузили флаг РФ на элеваторе, самом высоком здании в городе Курахово ДНР, в котором идут бои. "Я не могу сейчас какие-то прогнозы давать о том, когда мы возьмем полностью населенный пункт. Но, я думаю, что, возможно, это вопрос нескольких дней. Но, опять же, это не прогноз, потому что может произойти что угодно: противник может перегруппироваться, усилить группировку, войти назад какими-то новыми силами, подтянуть резервы", - сказал Гагин. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.

https://ria.ru/20241211/svo-1988542948.html

https://ria.ru/20241205/vs-1987449090.html

курахово

донецкая народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курахово, донецкая народная республика, россия, ян гагин, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность