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Гагин заявил о скором взятии Курахово - РИА Новости, 12.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:20 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/spetsoperatsiya-1988719860.html
Гагин заявил о скором взятии Курахово
Гагин заявил о скором взятии Курахово - РИА Новости, 12.12.2024
Гагин заявил о скором взятии Курахово
Полное взятие города Курахово в ДНР – это вопрос нескольких дней, заявил РИА Новости военный эксперт Ян Гагин. РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T02:20
2024-12-12T02:20
специальная военная операция на украине
курахово
донецкая народная республика
россия
ян гагин
владимир рогов
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Полное взятие города Курахово в ДНР – это вопрос нескольких дней, заявил РИА Новости военный эксперт Ян Гагин. Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявлял, что российские войска водрузили флаг РФ на элеваторе, самом высоком здании в городе Курахово ДНР, в котором идут бои. "Я не могу сейчас какие-то прогнозы давать о том, когда мы возьмем полностью населенный пункт. Но, я думаю, что, возможно, это вопрос нескольких дней. Но, опять же, это не прогноз, потому что может произойти что угодно: противник может перегруппироваться, усилить группировку, войти назад какими-то новыми силами, подтянуть резервы", - сказал Гагин. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
https://ria.ru/20241211/svo-1988542948.html
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курахово
донецкая народная республика
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курахово, донецкая народная республика, россия, ян гагин, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курахово, Донецкая Народная Республика, Россия, Ян Гагин, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Гагин заявил о скором взятии Курахово

Ян Гагин назвал взятие Курахово вопросом нескольких дней

© Народная милиция ДНР/TelegramРоссийский флаг над элеватором в Курахово
Российский флаг над элеватором в Курахово - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© Народная милиция ДНР/Telegram
Российский флаг над элеватором в Курахово
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Полное взятие города Курахово в ДНР – это вопрос нескольких дней, заявил РИА Новости военный эксперт Ян Гагин.
Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявлял, что российские войска водрузили флаг РФ на элеваторе, самом высоком здании в городе Курахово ДНР, в котором идут бои.
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"Я не могу сейчас какие-то прогнозы давать о том, когда мы возьмем полностью населенный пункт. Но, я думаю, что, возможно, это вопрос нескольких дней. Но, опять же, это не прогноз, потому что может произойти что угодно: противник может перегруппироваться, усилить группировку, войти назад какими-то новыми силами, подтянуть резервы", - сказал Гагин.
Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
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Специальная военная операция на УкраинеКураховоДонецкая Народная РеспубликаРоссияЯн ГагинВладимир РоговВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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