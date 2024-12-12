https://ria.ru/20241212/sneg-1989448060.html

Городские службы Москвы мониторят состояние улиц на фоне снега ночью

Городские службы Москвы мониторят состояние улиц на фоне снега ночью - РИА Новости, 16.12.2024

Городские службы Москвы мониторят состояние улиц на фоне снега ночью

Городские службы Москвы непрерывно мониторят состояние улиц на фоне снега ночью, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-12T21:41

2024-12-12T21:41

2024-12-16T14:23

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Городские службы Москвы непрерывно мониторят состояние улиц на фоне снега ночью, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями. По мере выпадения осадков будет проводиться сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что осадки в виде снега сохранятся в ночь на 13 декабря и в течение всего дня. Прирост свежевыпавшего снега может составить до 4 сантиметров. "Просим автомобилистов быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20241211/katki-1988599099.html

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общество, городское хозяйство москвы, москва