https://ria.ru/20241212/sneg-1989448060.html
Городские службы Москвы мониторят состояние улиц на фоне снега ночью
Городские службы Москвы мониторят состояние улиц на фоне снега ночью - РИА Новости, 16.12.2024
Городские службы Москвы мониторят состояние улиц на фоне снега ночью
Городские службы Москвы непрерывно мониторят состояние улиц на фоне снега ночью, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-12T21:41
2024-12-12T21:41
2024-12-16T14:23
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Городские службы Москвы непрерывно мониторят состояние улиц на фоне снега ночью, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями. По мере выпадения осадков будет проводиться сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что осадки в виде снега сохранятся в ночь на 13 декабря и в течение всего дня. Прирост свежевыпавшего снега может составить до 4 сантиметров. "Просим автомобилистов быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - подчеркивается в сообщении.
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общество, городское хозяйство москвы, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва
Городские службы Москвы мониторят состояние улиц на фоне снега ночью
Горхозяйство Москвы: горслужбы мониторят состояние улиц на фоне снега ночью
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Городские службы Москвы непрерывно мониторят состояние улиц на фоне снега ночью, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями. По мере выпадения осадков будет проводиться сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что осадки в виде снега сохранятся в ночь на 13 декабря и в течение всего дня. Прирост свежевыпавшего снега может составить до 4 сантиметров.
"Просим автомобилистов быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - подчеркивается в сообщении.