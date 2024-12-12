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"Лаборатория Касперского" рассказала, как обнаружить слежку через камеры - РИА Новости, 12.12.2024
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07:10 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/slezhka-1988731639.html
"Лаборатория Касперского" рассказала, как обнаружить слежку через камеры
"Лаборатория Касперского" рассказала, как обнаружить слежку через камеры - РИА Новости, 12.12.2024
"Лаборатория Касперского" рассказала, как обнаружить слежку через камеры
Есть несколько способов обнаружить слежку через камеру на устройствах, в том числе пригласить специалиста, который поможет распознать зловред, купить... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T07:10
2024-12-12T07:10
технологии
лаборатория касперского
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Есть несколько способов обнаружить слежку через камеру на устройствах, в том числе пригласить специалиста, который поможет распознать зловред, купить специальное устройство или же использовать смартфон в качестве оптического детектора, рассказал РИА Новости эксперт Kaspersky ICS CERT Владимир Дащенко. "Следить за людьми недоброжелатели могут не только через личные устройства жертв, но и через скрытые камеры. Есть несколько способов, как можно попытаться обнаружить такие девайсы... Поиск скрытых камер эффективнее всего доверить профессионалу со специализированным оборудованием. Такую услугу можно заказать в интернете... Купить специальное устройство. Это могут быть оптические детекторы или детекторы электромагнитного излучения", - поделился он. Он отметил, что устройство нужно направлять туда, где может прятаться камера. Если все делать правильно, то объектив скрытой камеры на видоискателе отразится как яркая точка. Кроме того, можно обнаружить слежку с помощью смартфона: нужно одновременно включить фонарик и камеру на телефоне, а потом направить на места, где потенциально находится устройство для слежки. Если оно там есть, человек может увидеть блики на экране смартфона. Также благодаря смартфону можно зафиксировать инфракрасное излучение, которое во многих камерах используется для съемки в темноте. Источник инфракрасного света отобразится на экране телефона как мерцающая точка. Для поиска лучше использовать фронтальную камеру, однако следует отметить, что в таком случае подойдут не все модели смартфонов. Однако наиболее эффективный способ обнаружить зловред в таком случае - использовать надежное защитное решение, которое поможет найти вредоносную программу и удалить ее. Также можно скачать специальные программы, которые упрощают обнаружение скрытых камер. Помимо этого, эксперт рекомендует изучить роутер в квартире и проверить, к каким устройствам смартфон предлагает подключиться по Bluetooth. Дащенко пояснил, что существуют зловреды, которые получают доступ к камере на заражённом устройстве. Некоторые троянцы умеют отключать индикатор включения видеокамеры. Поэтому пользователи даже могут не догадываться, что за всеми их действиями перед экраном монитора наблюдают злоумышленники.
https://ria.ru/20240626/telefon-1955665121.html
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технологии, лаборатория касперского, новый год
Технологии, Лаборатория Касперского, Новый год
"Лаборатория Касперского" рассказала, как обнаружить слежку через камеры

Специалист в сфере IT Дащенко рассказал, как обнаружить слежку через камеры

© Pixabay / Pixabay License/PexelsСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© Pixabay / Pixabay License/Pexels
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Есть несколько способов обнаружить слежку через камеру на устройствах, в том числе пригласить специалиста, который поможет распознать зловред, купить специальное устройство или же использовать смартфон в качестве оптического детектора, рассказал РИА Новости эксперт Kaspersky ICS CERT Владимир Дащенко.
"Следить за людьми недоброжелатели могут не только через личные устройства жертв, но и через скрытые камеры. Есть несколько способов, как можно попытаться обнаружить такие девайсы... Поиск скрытых камер эффективнее всего доверить профессионалу со специализированным оборудованием. Такую услугу можно заказать в интернете... Купить специальное устройство. Это могут быть оптические детекторы или детекторы электромагнитного излучения", - поделился он.
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Он отметил, что устройство нужно направлять туда, где может прятаться камера. Если все делать правильно, то объектив скрытой камеры на видоискателе отразится как яркая точка. Кроме того, можно обнаружить слежку с помощью смартфона: нужно одновременно включить фонарик и камеру на телефоне, а потом направить на места, где потенциально находится устройство для слежки. Если оно там есть, человек может увидеть блики на экране смартфона.
Также благодаря смартфону можно зафиксировать инфракрасное излучение, которое во многих камерах используется для съемки в темноте. Источник инфракрасного света отобразится на экране телефона как мерцающая точка. Для поиска лучше использовать фронтальную камеру, однако следует отметить, что в таком случае подойдут не все модели смартфонов.
Однако наиболее эффективный способ обнаружить зловред в таком случае - использовать надежное защитное решение, которое поможет найти вредоносную программу и удалить ее. Также можно скачать специальные программы, которые упрощают обнаружение скрытых камер. Помимо этого, эксперт рекомендует изучить роутер в квартире и проверить, к каким устройствам смартфон предлагает подключиться по Bluetooth.
Дащенко пояснил, что существуют зловреды, которые получают доступ к камере на заражённом устройстве. Некоторые троянцы умеют отключать индикатор включения видеокамеры. Поэтому пользователи даже могут не догадываться, что за всеми их действиями перед экраном монитора наблюдают злоумышленники.
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