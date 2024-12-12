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Россия находится в контакте с Израилем по ситуации в Сирии, сообщили в МИД - РИА Новости, 12.12.2024
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20:41 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/siriya-1988914823.html
Россия находится в контакте с Израилем по ситуации в Сирии, сообщили в МИД
Россия находится в контакте с Израилем по ситуации в Сирии, сообщили в МИД - РИА Новости, 12.12.2024
Россия находится в контакте с Израилем по ситуации в Сирии, сообщили в МИД
Россия находится в контакте с Израилем по ситуации в Сирии, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов. РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T20:41
2024-12-12T20:41
в мире
россия
израиль
сирия
михаил богданов
обострение ситуации в сирии — 2024
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Россия находится в контакте с Израилем по ситуации в Сирии, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов. "Мы в контакте с Израилем, в Тель-Авиве наше посольство, здесь, в Москве, по всем вопросам, (по Сирии) в том числе", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20241212/krym-1988864875.html
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в мире, россия, израиль, сирия, михаил богданов, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Россия, Израиль, Сирия, Михаил Богданов, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Россия находится в контакте с Израилем по ситуации в Сирии, сообщили в МИД

Замглавы МИД Богданов: Россия на связи с Израилем по ситуации в Сирии

© AP Photo / Hussein MallaБоец оппозиции с флагом "Хайят Тахрир аш-Шам" во дворе мечети Омейядов в Дамаске, Сирия
Боец оппозиции с флагом Хайят Тахрир аш-Шам во дворе мечети Омейядов в Дамаске, Сирия - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Боец оппозиции с флагом "Хайят Тахрир аш-Шам" во дворе мечети Омейядов в Дамаске, Сирия
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Россия находится в контакте с Израилем по ситуации в Сирии, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
"Мы в контакте с Израилем, в Тель-Авиве наше посольство, здесь, в Москве, по всем вопросам, (по Сирии) в том числе", - сказал он журналистам.
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Вчера, 16:56
 
В миреРоссияИзраильСирияМихаил БогдановОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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