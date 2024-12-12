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Россия установила контакты с политическим комитетом ХТШ в Сирии - РИА Новости, 12.12.2024
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20:14 12.12.2024 (обновлено: 20:55 12.12.2024)
https://ria.ru/20241212/siriya-1988911635.html
Россия установила контакты с политическим комитетом ХТШ в Сирии
Россия установила контакты с политическим комитетом ХТШ в Сирии - РИА Новости, 12.12.2024
Россия установила контакты с политическим комитетом ХТШ в Сирии
Россия установила контакты с политическим комитетом "Хайят Тахрир аш-Шам" в Сирии, заявил заместитель главы МИД Михаил Богданов. РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T20:14
2024-12-12T20:55
россия
сирия
обострение ситуации в сирии — 2024
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
михаил богданов
дамаск (город)
башар асад
в мире
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Россия установила контакты с политическим комитетом "Хайят Тахрир аш-Шам" в Сирии, заявил заместитель главы МИД Михаил Богданов."Установлен контакт с политическим комитетом ("Хайят Тахрир аш-Шам". — Прим. ред.), который работает сейчас в Дамаске в одном из отелей. Там они встречаются с представителями дипкорпуса. Представители нашего посольства с ними встречались", — сказал он.По словам Богданова, стороны обсуждали обеспечение безопасности дипломатической миссии и россиян, находящихся на территории Сирии."Контакты идут в конструктивном русле. Надеемся на выполнение всех обещаний представителей тех сил, которые сейчас должны нести ответственность за обстановку, недопущение каких-либо эксцессов", — указал замминистра.Он также выразил надежду, что российские военные базы сохранятся в Сирии, поскольку их присутствие в этой стране играет важную роль в противодействии международному терроризму.Смена власти в СирииС конца ноября вооруженные группировки заняли несколько крупных сирийских городов, в том числе вошли в Дамаск. Восьмого декабря представители оппозиции в эфире государственного телевидения заявили, что установили контроль над страной.Президент Башар Асад, по данным МИД России, провел переговоры с некоторыми участниками конфликта, в ходе которых принял решение уйти с поста и покинул республику. Москва в них не участвовала.Позднее источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами семьи прибыл в российскую столицу, которая из гуманитарных соображений предоставила им убежище.Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений на территории САР.Временное правительство Сирии на переходный период возглавил Мухаммед аль-Башир.
https://ria.ru/20241212/siriya-1988836958.html
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россия, сирия, обострение ситуации в сирии — 2024, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), михаил богданов, дамаск (город), башар асад, в мире
Россия, Сирия, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Михаил Богданов, Дамаск (город), Башар Асад, В мире
Россия установила контакты с политическим комитетом ХТШ в Сирии

Богданов: РФ установила контакты с политкомитетом "Хайят Тахрир аш-Шам" в Сирии

© AP Photo / Hussein MallaБоец оппозиции с флагом "Хайят Тахрир аш-Шам" во дворе мечети Омейядов в Дамаске, Сирия
Боец оппозиции с флагом Хайят Тахрир аш-Шам во дворе мечети Омейядов в Дамаске, Сирия - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Боец оппозиции с флагом "Хайят Тахрир аш-Шам" во дворе мечети Омейядов в Дамаске, Сирия. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Россия установила контакты с политическим комитетом "Хайят Тахрир аш-Шам" в Сирии, заявил заместитель главы МИД Михаил Богданов.
"Установлен контакт с политическим комитетом ("Хайят Тахрир аш-Шам". — Прим. ред.), который работает сейчас в Дамаске в одном из отелей. Там они встречаются с представителями дипкорпуса. Представители нашего посольства с ними встречались", — сказал он.
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По словам Богданова, стороны обсуждали обеспечение безопасности дипломатической миссии и россиян, находящихся на территории Сирии.
"Контакты идут в конструктивном русле. Надеемся на выполнение всех обещаний представителей тех сил, которые сейчас должны нести ответственность за обстановку, недопущение каких-либо эксцессов", — указал замминистра.
Он также выразил надежду, что российские военные базы сохранятся в Сирии, поскольку их присутствие в этой стране играет важную роль в противодействии международному терроризму.
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Смена власти в Сирии

С конца ноября вооруженные группировки заняли несколько крупных сирийских городов, в том числе вошли в Дамаск. Восьмого декабря представители оппозиции в эфире государственного телевидения заявили, что установили контроль над страной.
Президент Башар Асад, по данным МИД России, провел переговоры с некоторыми участниками конфликта, в ходе которых принял решение уйти с поста и покинул республику. Москва в них не участвовала.
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Позднее источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами семьи прибыл в российскую столицу, которая из гуманитарных соображений предоставила им убежище.
Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений на территории САР.
Временное правительство Сирии на переходный период возглавил Мухаммед аль-Башир.
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РоссияСирияОбострение ситуации в Сирии — 2024Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Михаил БогдановДамаск (город)Башар АсадВ мире
 
 
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