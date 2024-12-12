https://ria.ru/20241212/siriya-1988890535.html
Россия и ОАЭ выступили за скорое проведение международной встречи по Сирии
Россия и ОАЭ выступили за скорое проведение международной встречи по Сирии - РИА Новости, 12.12.2024
Россия и ОАЭ выступили за скорое проведение международной встречи по Сирии
Главы МИД РФ Сергей Лавров и ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян в ходе телефонного разговора высказались за оперативное проведение международной встречи по... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T18:30
2024-12-12T18:30
2024-12-12T18:30
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Главы МИД РФ Сергей Лавров и ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян в ходе телефонного разговора высказались за оперативное проведение международной встречи по запуску инклюзивного диалога с участием всех политических сил Сирии, заявили в МИД РФ. "В развитие контактов, состоявшихся в последние дни на различных уровнях между Россией и арабскими государствами, главы внешнеполитических ведомств России и ОАЭ высказались за максимально оперативное проведение международной встречи в интересах скорейшего запуска инклюзивного национального диалога с участием всех политических и этноконфессиональных сил Сирийской Арабской Республики", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Там отметили, что такой диалог должен быть запущен в строгом соответствии с принципами, закрепленными в резолюции Совета Безопасности ООН 2254. "Министры были едины во мнении, что с инициативой проведения такой встречи должен в самое ближайшее время выступить спецпосланник генсекретаря ООН Гейр Педерсен...", - подчеркнули в МИД РФ. В ведомстве указали, что российская сторона также "проводит соответствующую работу с руководством внешнеполитических ведомств Саудовской Аравии, Катара и других арабских стран".
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в мире, россия, оаэ, сирия, сергей лавров, гейр педерсен, оон, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Россия, ОАЭ, Сирия, Сергей Лавров, Гейр Педерсен, ООН, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Россия и ОАЭ выступили за скорое проведение международной встречи по Сирии
Лавров и Аль Нахайян выступили за международную встречу с участием всех сил САР