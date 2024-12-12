https://ria.ru/20241212/siriya-1988890535.html

Россия и ОАЭ выступили за скорое проведение международной встречи по Сирии

Россия и ОАЭ выступили за скорое проведение международной встречи по Сирии - РИА Новости, 12.12.2024

Россия и ОАЭ выступили за скорое проведение международной встречи по Сирии

Главы МИД РФ Сергей Лавров и ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян в ходе телефонного разговора высказались за оперативное проведение международной встречи по... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T18:30

2024-12-12T18:30

2024-12-12T18:30

в мире

россия

оаэ

сирия

сергей лавров

гейр педерсен

оон

обострение ситуации в сирии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268429_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_42548bd8b103d1bd41bae21bad7ec2da.jpg

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Главы МИД РФ Сергей Лавров и ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян в ходе телефонного разговора высказались за оперативное проведение международной встречи по запуску инклюзивного диалога с участием всех политических сил Сирии, заявили в МИД РФ. "В развитие контактов, состоявшихся в последние дни на различных уровнях между Россией и арабскими государствами, главы внешнеполитических ведомств России и ОАЭ высказались за максимально оперативное проведение международной встречи в интересах скорейшего запуска инклюзивного национального диалога с участием всех политических и этноконфессиональных сил Сирийской Арабской Республики", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Там отметили, что такой диалог должен быть запущен в строгом соответствии с принципами, закрепленными в резолюции Совета Безопасности ООН 2254. "Министры были едины во мнении, что с инициативой проведения такой встречи должен в самое ближайшее время выступить спецпосланник генсекретаря ООН Гейр Педерсен...", - подчеркнули в МИД РФ. В ведомстве указали, что российская сторона также "проводит соответствующую работу с руководством внешнеполитических ведомств Саудовской Аравии, Катара и других арабских стран".

https://ria.ru/20241210/siriya-1988269751.html

https://ria.ru/20241210/siriya-1988268990.html

россия

оаэ

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, оаэ, сирия, сергей лавров, гейр педерсен, оон, обострение ситуации в сирии — 2024