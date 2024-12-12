AFP узнало о планах переходного правительства Сирии
AFP: в Сирии на три месяца заморозят действие конституции и работу парламента
© AP Photo / Omar SanadikiБойцы сирийской вооруженной оппозиции
© AP Photo / Omar Sanadiki
Бойцы сирийской вооруженной оппозиции
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Переходное правительство Сирии намерено на три месяца приостановить действие конституции и работу парламента, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на "нового пресс-секретаря правительства" Сирии Убейду Арнаута.
"Функционирование конституции и парламента страны в течение трехмесячного переходного периода... будет заморожено", - говорится в сообщении агентства.
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По словам собеседника агентства, новые власти Сирии сформируют "комитет по судебным делам и правам человека", который изучит существующую конституцию и внесет в нее поправки.
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Со своей стороны источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
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