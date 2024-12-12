https://ria.ru/20241212/siriya-1988836958.html

AFP узнало о планах переходного правительства Сирии

AFP узнало о планах переходного правительства Сирии - РИА Новости, 12.12.2024

AFP узнало о планах переходного правительства Сирии

Переходное правительство Сирии намерено на три месяца приостановить действие конституции и работу парламента, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T15:13

2024-12-12T15:13

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Переходное правительство Сирии намерено на три месяца приостановить действие конституции и работу парламента, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на "нового пресс-секретаря правительства" Сирии Убейду Арнаута."Функционирование конституции и парламента страны в течение трехмесячного переходного периода... будет заморожено", - говорится в сообщении агентства.По словам собеседника агентства, новые власти Сирии сформируют "комитет по судебным делам и правам человека", который изучит существующую конституцию и внесет в нее поправки.Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.Со своей стороны источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.

https://ria.ru/20241211/siriya-1988483215.html

https://ria.ru/20241209/asad-1988051412.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сирия, обострение ситуации в сирии — 2024