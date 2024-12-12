Израиль будет контролировать буферную зону в Сирии, заявил Нетаньяху
Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ будет контролировать буферную зону на границе Сирии
© AP Photo / Matias DelacroixИзраильские танки в районе Голанских высот
© AP Photo / Matias Delacroix
Израильские танки в районе Голанских высот
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 12 дек — РИА Новости. Израильские военные заняли буферную зону на границе с Сирией, чтобы обеспечить безопасность государства, сообщил офис премьера Биньямина Нетаньяху.
"Израиль не позволит джихадистским группировкам <...> угрожать израильским поселениям на Голанских высотах в стиле атак 7 октября. Вот почему израильские силы вошли в буферную зону и взяли под контроль стратегические локации вблизи границы Израиля. Это развертывание является временным, пока не появится сила, приверженная соглашению 1974 года и не будет гарантирована безопасность на нашей границе", — говорится в заявлении.
Действия Израиля в Сирии усугубляют ситуацию, заявила Захарова
11 декабря, 14:56
В офисе премьера отметили, что падение власти Башара Асада в Сирии создало вакуум на израильско-сирийской границе и в буферной зоне, установленной соглашением о разъединении сил 1974 года.
В понедельник ВВС Израиля провели масштабные бомбардировки военных и оборонных объектов Сирии. Армия пересекла границу и захватила буферную зону на Голанских высотах, часть поселений провинции Кунейтра.
Нетаньяху заявил, что Голанские высоты навсегда останутся "неотъемлемой частью" Израиля.
Голанские высоты до 1967 года входили в состав Сирии. В ходе Шестидневной войны израильские войска заняли эту территорию. По итогам войны Судного дня 1973 года стороны заключили соглашение о перемирии и разъединении войск. В 1974 году на Голанских высотах появились миротворческие посты ООН.
В Германии обвинили США в развале Сирии
11 декабря, 16:17