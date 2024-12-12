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Израиль будет контролировать буферную зону в Сирии, заявил Нетаньяху - РИА Новости, 12.12.2024
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11:36 12.12.2024 (обновлено: 12:46 12.12.2024)
https://ria.ru/20241212/siriya-1988768938.html
Израиль будет контролировать буферную зону в Сирии, заявил Нетаньяху
Израиль будет контролировать буферную зону в Сирии, заявил Нетаньяху - РИА Новости, 12.12.2024
Израиль будет контролировать буферную зону в Сирии, заявил Нетаньяху
Израильские военные заняли буферную зону на границе с Сирией, чтобы обеспечить безопасность государства, сообщил офис премьера Биньямина Нетаньяху. РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T11:36
2024-12-12T12:46
в мире
израиль
обострение ситуации в сирии — 2024
сирия
биньямин нетаньяху
башар асад
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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 дек — РИА Новости. Израильские военные заняли буферную зону на границе с Сирией, чтобы обеспечить безопасность государства, сообщил офис премьера Биньямина Нетаньяху."Израиль не позволит джихадистским группировкам &lt;...&gt; угрожать израильским поселениям на Голанских высотах в стиле атак 7 октября. Вот почему израильские силы вошли в буферную зону и взяли под контроль стратегические локации вблизи границы Израиля. Это развертывание является временным, пока не появится сила, приверженная соглашению 1974 года и не будет гарантирована безопасность на нашей границе", — говорится в заявлении.В офисе премьера отметили, что падение власти Башара Асада в Сирии создало вакуум на израильско-сирийской границе и в буферной зоне, установленной соглашением о разъединении сил 1974 года.В понедельник ВВС Израиля провели масштабные бомбардировки военных и оборонных объектов Сирии. Армия пересекла границу и захватила буферную зону на Голанских высотах, часть поселений провинции Кунейтра.Нетаньяху заявил, что Голанские высоты навсегда останутся "неотъемлемой частью" Израиля.Голанские высоты до 1967 года входили в состав Сирии. В ходе Шестидневной войны израильские войска заняли эту территорию. По итогам войны Судного дня 1973 года стороны заключили соглашение о перемирии и разъединении войск. В 1974 году на Голанских высотах появились миротворческие посты ООН.
https://ria.ru/20241211/siriya-1988612654.html
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в мире, израиль, обострение ситуации в сирии — 2024, сирия, биньямин нетаньяху, башар асад
В мире, Израиль, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Сирия, Биньямин Нетаньяху, Башар Асад
Израиль будет контролировать буферную зону в Сирии, заявил Нетаньяху

Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ будет контролировать буферную зону на границе Сирии

© AP Photo / Matias DelacroixИзраильские танки в районе Голанских высот
Израильские танки в районе Голанских высот - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© AP Photo / Matias Delacroix
Израильские танки в районе Голанских высот
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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 дек — РИА Новости. Израильские военные заняли буферную зону на границе с Сирией, чтобы обеспечить безопасность государства, сообщил офис премьера Биньямина Нетаньяху.
"Израиль не позволит джихадистским группировкам <...> угрожать израильским поселениям на Голанских высотах в стиле атак 7 октября. Вот почему израильские силы вошли в буферную зону и взяли под контроль стратегические локации вблизи границы Израиля. Это развертывание является временным, пока не появится сила, приверженная соглашению 1974 года и не будет гарантирована безопасность на нашей границе", — говорится в заявлении.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
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В офисе премьера отметили, что падение власти Башара Асада в Сирии создало вакуум на израильско-сирийской границе и в буферной зоне, установленной соглашением о разъединении сил 1974 года.
В понедельник ВВС Израиля провели масштабные бомбардировки военных и оборонных объектов Сирии. Армия пересекла границу и захватила буферную зону на Голанских высотах, часть поселений провинции Кунейтра.
Нетаньяху заявил, что Голанские высоты навсегда останутся "неотъемлемой частью" Израиля.
Голанские высоты до 1967 года входили в состав Сирии. В ходе Шестидневной войны израильские войска заняли эту территорию. По итогам войны Судного дня 1973 года стороны заключили соглашение о перемирии и разъединении войск. В 1974 году на Голанских высотах появились миротворческие посты ООН.
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В миреИзраильОбострение ситуации в Сирии — 2024СирияБиньямин НетаньяхуБашар Асад
 
 
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