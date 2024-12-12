https://ria.ru/20241212/siriya-1988730681.html
РПЦ надеется, что христианам помогут сохранить святыни в Сирии
РПЦ надеется, что христианам помогут сохранить святыни в Сирии - РИА Новости, 12.12.2024
РПЦ надеется, что христианам помогут сохранить святыни в Сирии
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл следит за развитием событий в Сирии и молится за Антиохийскую церковь и ее главу, в Русской православной церкви (РПЦ)... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T07:10
2024-12-12T07:10
2024-12-12T07:10
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл следит за развитием событий в Сирии и молится за Антиохийскую церковь и ее главу, в Русской православной церкви (РПЦ) надеются, что христианское население и наследие региона, утрата которых стала бы для человечества невосполнимой, удастся сохранить при помощи всех людей доброй воли, сообщил РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов. "Мы надеемся, что усилиями всех людей доброй воли при помощи Божией удастся обеспечить сохранение христианского наследия и самого христианского населения Ближнего Востока. В противном случае человечество понесет невосполнимую утрату", - сказало он. Как подчеркнул протоиерей, информация о событиях поступает патриарху Кириллу и РПЦ из первых рук. "Патриарх Московский и всея Руси Кирилл с большим вниманием и озабоченностью следит за развитием событий в Сирии. Предстоятель Русской православной церкви горячо молится о своем собрате, патриархе Антиохийском и всего Востока Иоанне Х, об архиереях, священниках и диаконах, монашествующих и мирянах Антиохийской церкви, об их мире и безопасности, о спокойствии на благословенной сирийской земле, где подвизались многие святые. Мы ежедневно поддерживаем связь с Антиохийской церковью, в том числе через представителей Антиохийского патриархата в Москве митрополита Филиппопольского Нифона и Московского патриархата в Дамаске архимандрита Филиппа, благодаря имеющимся связям получаем новости из первых рук", – добавил он. Протоиерей отметил, что в переломный момент развития Сирии в высшей степени востребованы глубокая вовлеченность Антиохийской православной церкви и ее предстоятеля патриарха Иоанна Х в межрелигиозный диалог, миротворческое и социальное служение. "Антиохийская церковь всегда занимала и занимает ныне патриотическую позицию, разделяя и радости, и печали и лишения своего народа. Патриарх Иоанн Х не раз говорил: мы, христиане, - не пришельцы на сирийской земле, мы ее коренные жители, неотъемлемая составная часть многообразия ее народа", - заключил Николай Балашов. Каноническая территория Антиохийской православной церкви - Сирия, Ливан, Ирак, Кувейт и страны Аравийского полуострова, за исключением Иордании. Считается, что ее основали апостолы Петр и Павел. По данным РПЦ, в первые века христианства территориально она была самой большой в христианском мире, а в 451 году приобрела статус патриархата. В XIII веке резиденция патриархов Антиохийских была перенесена в Дамаск, где она находится до сих пор. Священнослужители Антиохийского патриархата во время событий в Сирии не пострадали и находятся в безопасности, сообщил РИА Новости ранее представитель патриарха Московского и всея Руси при Антиохийском патриархе архимандрит Филипп (Васильцев). Служители и здание представительства Русской православной церкви (РПЦ) в Дамаске, по его словам, также не пострадали, у представительства не было прямого взаимодействия с контролирующими город силами, а обстановку в его районе в понедельник он назвал относительно спокойной. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Со своей стороны, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ. Глава "правительства спасения", созданного вооруженной оппозицией в сирийской провинции Идлиб, Мухаммед Аль-Башир заявил о своем назначении на пост главы временного правительства Сирии на переходный период. По его словам, состав временного правительства Сирии сформирован, оно будет действовать до марта 2025 года.
https://ria.ru/20241211/ssha-1988710286.html
https://ria.ru/20241211/asad-1988648023.html
https://ria.ru/20241211/siriya-1988619357.html
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россия, сирия, москва, башар асад, николай балашов, справки
Война в Сирии, Россия, Сирия, Москва, Башар Асад, Николай Балашов, Справки
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл следит за развитием событий в Сирии и молится за Антиохийскую церковь и ее главу, в Русской православной церкви (РПЦ) надеются, что христианское население и наследие региона, утрата которых стала бы для человечества невосполнимой, удастся сохранить при помощи всех людей доброй воли, сообщил РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов.
"Мы надеемся, что усилиями всех людей доброй воли при помощи Божией удастся обеспечить сохранение христианского наследия и самого христианского населения Ближнего Востока. В противном случае человечество понесет невосполнимую утрату", - сказало он.
Как подчеркнул протоиерей, информация о событиях поступает патриарху Кириллу и РПЦ из первых рук.
"Патриарх Московский и всея Руси Кирилл с большим вниманием и озабоченностью следит за развитием событий в Сирии. Предстоятель Русской православной церкви горячо молится о своем собрате, патриархе Антиохийском и всего Востока Иоанне Х, об архиереях, священниках и диаконах, монашествующих и мирянах Антиохийской церкви, об их мире и безопасности, о спокойствии на благословенной сирийской земле, где подвизались многие святые. Мы ежедневно поддерживаем связь с Антиохийской церковью, в том числе через представителей Антиохийского патриархата в Москве митрополита Филиппопольского Нифона и Московского патриархата в Дамаске архимандрита Филиппа
, благодаря имеющимся связям получаем новости из первых рук", – добавил он.
Протоиерей отметил, что в переломный момент развития Сирии в высшей степени востребованы глубокая вовлеченность Антиохийской православной церкви и ее предстоятеля патриарха Иоанна Х в межрелигиозный диалог, миротворческое и социальное служение.
"Антиохийская церковь всегда занимала и занимает ныне патриотическую позицию, разделяя и радости, и печали и лишения своего народа. Патриарх Иоанн Х не раз говорил: мы, христиане, - не пришельцы на сирийской земле, мы ее коренные жители, неотъемлемая составная часть многообразия ее народа", - заключил Николай Балашов
.
Каноническая территория Антиохийской православной церкви - Сирия, Ливан, Ирак, Кувейт и страны Аравийского полуострова, за исключением Иордании. Считается, что ее основали апостолы Петр и Павел. По данным РПЦ, в первые века христианства территориально она была самой большой в христианском мире, а в 451 году приобрела статус патриархата. В XIII веке резиденция патриархов Антиохийских была перенесена в Дамаск, где она находится до сих пор.
Священнослужители Антиохийского патриархата во время событий в Сирии не пострадали и находятся в безопасности, сообщил РИА Новости ранее представитель патриарха Московского и всея Руси при Антиохийском патриархе архимандрит Филипп (Васильцев). Служители и здание представительства Русской православной церкви (РПЦ) в Дамаске, по его словам, также не пострадали, у представительства не было прямого взаимодействия с контролирующими город силами, а обстановку в его районе в понедельник он назвал относительно спокойной.
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад
после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Со своей стороны, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву
- РФ
предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
Глава "правительства спасения", созданного вооруженной оппозицией в сирийской провинции Идлиб
, Мухаммед Аль-Башир заявил о своем назначении на пост главы временного правительства Сирии
на переходный период. По его словам, состав временного правительства Сирии сформирован, оно будет действовать до марта 2025 года.