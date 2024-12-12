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Межсирийский диалог должен проходить в Дамаске, считает политик Джамиль - РИА Новости, 12.12.2024
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05:48 12.12.2024 (обновлено: 05:50 12.12.2024) дополняется ...
https://ria.ru/20241212/siriya-1988727688.html
Межсирийский диалог должен проходить в Дамаске, считает политик Джамиль
Межсирийский диалог должен проходить в Дамаске, считает политик Джамиль - РИА Новости, 12.12.2024
Межсирийский диалог должен проходить в Дамаске, считает политик Джамиль
Межсирийский диалог и политический процесс в Сирии после ухода Башара Асада должен проходить без иностранного вмешательства и в Дамаске, заявил РИА Новости... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T05:48
2024-12-12T05:50
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сирия
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обострение ситуации в сирии — 2024
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Межсирийский диалог и политический процесс в Сирии после ухода Башара Асада должен проходить без иностранного вмешательства и в Дамаске, заявил РИА Новости глава "Московской платформы" сирийской оппозиции Кадри Джамиль."Сейчас должны появляться и есть благоприятные условия, чтобы они (политические процессы) проводились в Дамаске…Мы настаиваем, чтобы весь сирийский процесс проходил без вмешательства какой-либо стороны извне. Какой-либо!" - сказал он, отметив, что под политическим процессом он также понимает организацию выборов и внесение изменений в конституцию страны.При этом Джамиль добавил, что сегодня страны астанинского формата - Россия, Иран и Турция - должны способствовать налаживанию диалога между всеми сирийскими оппозиционными группами, чтобы он прошёл мирно, гладко и достиг своей цели - реализации резолюции СБ ООН 2254."После этого у астанинского формата не будет функции, потому что его функцией было урегулирование положения в Сирии. Если оно урегулируется, то астанинский формат выполнит свою задачу", - сказал он.Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.После этого глава "правительства спасения", созданного вооруженной оппозицией в сирийской провинции Идлиб, Мухаммед Аль-Башир заявил о своем назначении на пост главы временного правительства Сирии на переходный период. После этого он заявил, что состав временного правительства Сирии сформирован, оно будет действовать до марта 2025 года.
https://ria.ru/20241211/ssha-1988710286.html
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в мире, дамаск (город), сирия, турция, обострение ситуации в сирии — 2024, башар асад, оон, россия
В мире, Дамаск (город), Сирия, Турция, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Башар Асад, ООН, Россия
Межсирийский диалог должен проходить в Дамаске, считает политик Джамиль

Политик Кадри Джамиль: межсирийский диалог должен проходить без влияния извне

© AP Photo / Omar SanadikiБойцы сирийской оппозиции
Бойцы сирийской оппозиции - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© AP Photo / Omar Sanadiki
Бойцы сирийской оппозиции . Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Межсирийский диалог и политический процесс в Сирии после ухода Башара Асада должен проходить без иностранного вмешательства и в Дамаске, заявил РИА Новости глава "Московской платформы" сирийской оппозиции Кадри Джамиль.
"Сейчас должны появляться и есть благоприятные условия, чтобы они (политические процессы) проводились в Дамаске…Мы настаиваем, чтобы весь сирийский процесс проходил без вмешательства какой-либо стороны извне. Какой-либо!" - сказал он, отметив, что под политическим процессом он также понимает организацию выборов и внесение изменений в конституцию страны.
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При этом Джамиль добавил, что сегодня страны астанинского формата - Россия, Иран и Турция - должны способствовать налаживанию диалога между всеми сирийскими оппозиционными группами, чтобы он прошёл мирно, гладко и достиг своей цели - реализации резолюции СБ ООН 2254.
"После этого у астанинского формата не будет функции, потому что его функцией было урегулирование положения в Сирии. Если оно урегулируется, то астанинский формат выполнит свою задачу", - сказал он.
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
После этого глава "правительства спасения", созданного вооруженной оппозицией в сирийской провинции Идлиб, Мухаммед Аль-Башир заявил о своем назначении на пост главы временного правительства Сирии на переходный период. После этого он заявил, что состав временного правительства Сирии сформирован, оно будет действовать до марта 2025 года.
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В миреДамаск (город)СирияТурцияОбострение ситуации в Сирии — 2024Башар АсадООНРоссия
 
 
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