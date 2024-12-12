Межсирийский диалог должен проходить в Дамаске, считает политик Джамиль
Политик Кадри Джамиль: межсирийский диалог должен проходить без влияния извне
© AP Photo / Omar SanadikiБойцы сирийской оппозиции
© AP Photo / Omar Sanadiki
Бойцы сирийской оппозиции . Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Межсирийский диалог и политический процесс в Сирии после ухода Башара Асада должен проходить без иностранного вмешательства и в Дамаске, заявил РИА Новости глава "Московской платформы" сирийской оппозиции Кадри Джамиль.
"Сейчас должны появляться и есть благоприятные условия, чтобы они (политические процессы) проводились в Дамаске…Мы настаиваем, чтобы весь сирийский процесс проходил без вмешательства какой-либо стороны извне. Какой-либо!" - сказал он, отметив, что под политическим процессом он также понимает организацию выборов и внесение изменений в конституцию страны.
"После этого у астанинского формата не будет функции, потому что его функцией было урегулирование положения в Сирии. Если оно урегулируется, то астанинский формат выполнит свою задачу", - сказал он.
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
После этого глава "правительства спасения", созданного вооруженной оппозицией в сирийской провинции Идлиб, Мухаммед Аль-Башир заявил о своем назначении на пост главы временного правительства Сирии на переходный период. После этого он заявил, что состав временного правительства Сирии сформирован, оно будет действовать до марта 2025 года.
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