https://ria.ru/20241212/siriya-1988721279.html

ИГ* усилило свои позиции в Сирии, заявил командующий SDF

ИГ* усилило свои позиции в Сирии, заявил командующий SDF - РИА Новости, 12.12.2024

ИГ* усилило свои позиции в Сирии, заявил командующий SDF

Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ)* усилила свои позиции в Сирии на фоне хаоса в стране после прихода к власти вооруженной... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T02:38

2024-12-12T02:38

2024-12-12T02:38

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ)* усилила свои позиции в Сирии на фоне хаоса в стране после прихода к власти вооруженной оппозиции, заявил командующий курдскими формированиями "Сирийские демократические силы" (SDF) Мазлум Абди британскому телеканалу Sky News. "ИГИЛ* теперь сильнее в Сирийской пустыне. Раньше они находились в отдаленных районах и прятались, но теперь у них больше свободы передвижения, поскольку они не сталкиваются с проблемами с другими группировками и не вовлечены в конфликт с ними", - заявил Абди. Он добавил, что в районах, подконтрольных SDF, активность ИГ* также возросла. По словам командующего, несколько дней назад в результате нападения группировки рядом с городом Эль-Хасеке погибли три члена курдских сил безопасности. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ. Позднее глава "правительства спасения", созданного вооруженной оппозицией в сирийской провинции Идлиб, Мухаммед Аль-Башир заявил о своем назначении на пост главы временного правительства Сирии на переходный период. По его словам, состав временного правительства Сирии сформирован, оно будет действовать до марта 2025 года.* Запрещенная в России террористическая группировка.

https://ria.ru/20241210/siriya-1988508716.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, сирия, москва, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024