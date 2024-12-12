ИГ* усилило свои позиции в Сирии, заявил командующий SDF
Командующий курдскими формированиями Абди: ИГ* усилило свои позиции в Сирии
© AP Photo / Ghaith AlsayedБоевики антиправительственных группировок в окрестностях Идлиба, Сирия
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Боевики антиправительственных группировок в окрестностях Идлиба, Сирия. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ)* усилила свои позиции в Сирии на фоне хаоса в стране после прихода к власти вооруженной оппозиции, заявил командующий курдскими формированиями "Сирийские демократические силы" (SDF) Мазлум Абди британскому телеканалу Sky News.
"ИГИЛ* теперь сильнее в Сирийской пустыне. Раньше они находились в отдаленных районах и прятались, но теперь у них больше свободы передвижения, поскольку они не сталкиваются с проблемами с другими группировками и не вовлечены в конфликт с ними", - заявил Абди.
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Он добавил, что в районах, подконтрольных SDF, активность ИГ* также возросла. По словам командующего, несколько дней назад в результате нападения группировки рядом с городом Эль-Хасеке погибли три члена курдских сил безопасности.
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
Позднее глава "правительства спасения", созданного вооруженной оппозицией в сирийской провинции Идлиб, Мухаммед Аль-Башир заявил о своем назначении на пост главы временного правительства Сирии на переходный период. По его словам, состав временного правительства Сирии сформирован, оно будет действовать до марта 2025 года.
* Запрещенная в России террористическая группировка.