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В Сирии курдские силы сбили американский БПЛА Reaper - РИА Новости, 12.12.2024
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02:09 12.12.2024 (обновлено: 02:10 12.12.2024)
https://ria.ru/20241212/siriya-1988719368.html
В Сирии курдские силы сбили американский БПЛА Reaper
В Сирии курдские силы сбили американский БПЛА Reaper - РИА Новости, 12.12.2024
В Сирии курдские силы сбили американский БПЛА Reaper
Разведывательный беспилотник MQ-9 Reaper американских ВВС был сбит в Сирии в понедельник курдскими формированиями "Сирийских демократических сил" (SDF),... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T02:09
2024-12-12T02:10
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ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Разведывательный беспилотник MQ-9 Reaper американских ВВС был сбит в Сирии в понедельник курдскими формированиями "Сирийских демократических сил" (SDF), поддерживаемых США, сообщили в Пентагоне журналу Air &amp; Space Forces Magazine. "Инцидент стал результатом дружественного огня со стороны сил партнеров, которые проводят операции в регионе и ошибочно идентифицировали беспилотный летательный аппарат как угрозу", - сообщил представитель американского минобороны. Он добавил, что беспилотник осуществлял миссию против террористической организации ИГ ("Исламское государство")*. Уточняется, что инцидент произошел 9 декабря на севере Сирии. Летательный аппарат был сбит отрядами SDF. "Силы США извлекли соответствующие компоненты летательного аппарата и уничтожили оставшиеся его части… Центральное командование ВВС США ведет активную оценку действий, которые привели к инциденту, и скорректирует тактики, методы и процедуры для защиты сил США, коалиции и партнеров, а также связанных с ними активов", - добавил представитель ведомства.* Запрещенная в России террористическая группировка.
https://ria.ru/20241211/ssha-1988710286.html
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в мире, сша, сирия, россия, сирийские демократические силы, министерство обороны сша, исламское государство*, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, США, Сирия, Россия, Сирийские демократические силы, Министерство обороны США, Исламское государство*, Обострение ситуации в Сирии — 2024
В Сирии курдские силы сбили американский БПЛА Reaper

Поддерживаемые США курдские силы сбили на севере Сирии американский БПЛА Reaper

© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Ariel OSheaБеспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper армии США
Беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper армии США - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Ariel OShea
Беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper армии США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Разведывательный беспилотник MQ-9 Reaper американских ВВС был сбит в Сирии в понедельник курдскими формированиями "Сирийских демократических сил" (SDF), поддерживаемых США, сообщили в Пентагоне журналу Air & Space Forces Magazine.
"Инцидент стал результатом дружественного огня со стороны сил партнеров, которые проводят операции в регионе и ошибочно идентифицировали беспилотный летательный аппарат как угрозу", - сообщил представитель американского минобороны.
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Он добавил, что беспилотник осуществлял миссию против террористической организации ИГ ("Исламское государство")*. Уточняется, что инцидент произошел 9 декабря на севере Сирии. Летательный аппарат был сбит отрядами SDF.
"Силы США извлекли соответствующие компоненты летательного аппарата и уничтожили оставшиеся его части… Центральное командование ВВС США ведет активную оценку действий, которые привели к инциденту, и скорректирует тактики, методы и процедуры для защиты сил США, коалиции и партнеров, а также связанных с ними активов", - добавил представитель ведомства.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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В миреСШАСирияРоссияСирийские демократические силыМинистерство обороны СШАИсламское государство*Обострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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