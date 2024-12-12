В Сирии курдские силы сбили американский БПЛА Reaper
Поддерживаемые США курдские силы сбили на севере Сирии американский БПЛА Reaper
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Ariel OSheaБеспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper армии США
Беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper армии США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Разведывательный беспилотник MQ-9 Reaper американских ВВС был сбит в Сирии в понедельник курдскими формированиями "Сирийских демократических сил" (SDF), поддерживаемых США, сообщили в Пентагоне журналу Air & Space Forces Magazine.
"Инцидент стал результатом дружественного огня со стороны сил партнеров, которые проводят операции в регионе и ошибочно идентифицировали беспилотный летательный аппарат как угрозу", - сообщил представитель американского минобороны.
Он добавил, что беспилотник осуществлял миссию против террористической организации ИГ ("Исламское государство")*. Уточняется, что инцидент произошел 9 декабря на севере Сирии. Летательный аппарат был сбит отрядами SDF.
"Силы США извлекли соответствующие компоненты летательного аппарата и уничтожили оставшиеся его части… Центральное командование ВВС США ведет активную оценку действий, которые привели к инциденту, и скорректирует тактики, методы и процедуры для защиты сил США, коалиции и партнеров, а также связанных с ними активов", - добавил представитель ведомства.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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