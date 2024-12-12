https://ria.ru/20241212/siriya-1988719368.html

В Сирии курдские силы сбили американский БПЛА Reaper

В Сирии курдские силы сбили американский БПЛА Reaper - РИА Новости, 12.12.2024

В Сирии курдские силы сбили американский БПЛА Reaper

Разведывательный беспилотник MQ-9 Reaper американских ВВС был сбит в Сирии в понедельник курдскими формированиями "Сирийских демократических сил" (SDF),... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T02:09

2024-12-12T02:09

2024-12-12T02:10

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обострение ситуации в сирии — 2024

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ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Разведывательный беспилотник MQ-9 Reaper американских ВВС был сбит в Сирии в понедельник курдскими формированиями "Сирийских демократических сил" (SDF), поддерживаемых США, сообщили в Пентагоне журналу Air & Space Forces Magazine. "Инцидент стал результатом дружественного огня со стороны сил партнеров, которые проводят операции в регионе и ошибочно идентифицировали беспилотный летательный аппарат как угрозу", - сообщил представитель американского минобороны. Он добавил, что беспилотник осуществлял миссию против террористической организации ИГ ("Исламское государство")*. Уточняется, что инцидент произошел 9 декабря на севере Сирии. Летательный аппарат был сбит отрядами SDF. "Силы США извлекли соответствующие компоненты летательного аппарата и уничтожили оставшиеся его части… Центральное командование ВВС США ведет активную оценку действий, которые привели к инциденту, и скорректирует тактики, методы и процедуры для защиты сил США, коалиции и партнеров, а также связанных с ними активов", - добавил представитель ведомства.* Запрещенная в России террористическая группировка.

https://ria.ru/20241211/ssha-1988710286.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, сирия, россия, сирийские демократические силы, министерство обороны сша, исламское государство*, обострение ситуации в сирии — 2024