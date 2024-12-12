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Си Цзиньпин призвал к скорейшей разрядке ситуации на Украине

Си Цзиньпин призвал к скорейшей разрядке ситуации на Украине - РИА Новости, 12.12.2024

Си Цзиньпин призвал к скорейшей разрядке ситуации на Украине

Необходимо продвигать скорейшую разрядку ситуации на Украине, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с зампредом Совбеза РФ, председателем... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T14:12

2024-12-12T14:12

2024-12-12T14:12

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ПЕКИН, 12 дек – РИА Новости. Необходимо продвигать скорейшую разрядку ситуации на Украине, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с зампредом Совбеза РФ, председателем партии "Единая Россия" Дмитрием Медведевым. "По украинскому вопросу Китай уже многократно подчеркивал, что необходимо твердо придерживаться трех принципов о недопущении распространения конфликта, недопущении эскалации военных действий и недопущении подливания сторонами масла в огонь", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидении Китая. Он также подчеркнул, что необходимо "продвигать скорейшую разрядку ситуации". Медведев находится с двухдневным рабочим визитом в Китае.

https://ria.ru/20241206/proizvodstvo-1987580324.html

китай

украина

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в мире, китай, украина, россия, си цзиньпин, дмитрий медведев, единая россия