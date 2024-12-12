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Си Цзиньпин призвал к скорейшей разрядке ситуации на Украине - РИА Новости, 12.12.2024
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14:12 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/si-1988817992.html
Си Цзиньпин призвал к скорейшей разрядке ситуации на Украине
Си Цзиньпин призвал к скорейшей разрядке ситуации на Украине - РИА Новости, 12.12.2024
Си Цзиньпин призвал к скорейшей разрядке ситуации на Украине
Необходимо продвигать скорейшую разрядку ситуации на Украине, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с зампредом Совбеза РФ, председателем... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T14:12
2024-12-12T14:12
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россия
си цзиньпин
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ПЕКИН, 12 дек – РИА Новости. Необходимо продвигать скорейшую разрядку ситуации на Украине, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с зампредом Совбеза РФ, председателем партии "Единая Россия" Дмитрием Медведевым. "По украинскому вопросу Китай уже многократно подчеркивал, что необходимо твердо придерживаться трех принципов о недопущении распространения конфликта, недопущении эскалации военных действий и недопущении подливания сторонами масла в огонь", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидении Китая. Он также подчеркнул, что необходимо "продвигать скорейшую разрядку ситуации". Медведев находится с двухдневным рабочим визитом в Китае.
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в мире, китай, украина, россия, си цзиньпин, дмитрий медведев, единая россия
В мире, Китай, Украина, Россия, Си Цзиньпин, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Си Цзиньпин призвал к скорейшей разрядке ситуации на Украине

Си Цзиньпин на встрече с Медведевым призвал к скорейшей разрядке на Украине

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев и Си Цзиньпин
Дмитрий Медведев и Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев и Си Цзиньпин
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ПЕКИН, 12 дек – РИА Новости. Необходимо продвигать скорейшую разрядку ситуации на Украине, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с зампредом Совбеза РФ, председателем партии "Единая Россия" Дмитрием Медведевым.
"По украинскому вопросу Китай уже многократно подчеркивал, что необходимо твердо придерживаться трех принципов о недопущении распространения конфликта, недопущении эскалации военных действий и недопущении подливания сторонами масла в огонь", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидении Китая.
Он также подчеркнул, что необходимо "продвигать скорейшую разрядку ситуации".
Медведев находится с двухдневным рабочим визитом в Китае.
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В миреКитайУкраинаРоссияСи ЦзиньпинДмитрий МедведевЕдиная Россия
 
 
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