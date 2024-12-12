https://ria.ru/20241212/si-1988817992.html
Си Цзиньпин призвал к скорейшей разрядке ситуации на Украине
Си Цзиньпин призвал к скорейшей разрядке ситуации на Украине - РИА Новости, 12.12.2024
Си Цзиньпин призвал к скорейшей разрядке ситуации на Украине
Необходимо продвигать скорейшую разрядку ситуации на Украине, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с зампредом Совбеза РФ, председателем... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T14:12
2024-12-12T14:12
2024-12-12T14:12
в мире
китай
украина
россия
си цзиньпин
дмитрий медведев
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988803410_0:93:3072:1821_1920x0_80_0_0_948adeb4cdb9df70474acb0598deb89e.jpg
ПЕКИН, 12 дек – РИА Новости. Необходимо продвигать скорейшую разрядку ситуации на Украине, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с зампредом Совбеза РФ, председателем партии "Единая Россия" Дмитрием Медведевым. "По украинскому вопросу Китай уже многократно подчеркивал, что необходимо твердо придерживаться трех принципов о недопущении распространения конфликта, недопущении эскалации военных действий и недопущении подливания сторонами масла в огонь", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидении Китая. Он также подчеркнул, что необходимо "продвигать скорейшую разрядку ситуации". Медведев находится с двухдневным рабочим визитом в Китае.
https://ria.ru/20241206/proizvodstvo-1987580324.html
китай
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988803410_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_928150a5d4aa042d80d6f1128a77daca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, украина, россия, си цзиньпин, дмитрий медведев, единая россия
В мире, Китай, Украина, Россия, Си Цзиньпин, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Си Цзиньпин призвал к скорейшей разрядке ситуации на Украине
Си Цзиньпин на встрече с Медведевым призвал к скорейшей разрядке на Украине