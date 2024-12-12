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Госдума подняла штрафы за нарушения ПДД - РИА Новости, 12.12.2024
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13:54 12.12.2024 (обновлено: 17:14 12.12.2024)
https://ria.ru/20241212/shtrafy-1988812534.html
Госдума подняла штрафы за нарушения ПДД
Госдума подняла штрафы за нарушения ПДД - РИА Новости, 12.12.2024
Госдума подняла штрафы за нарушения ПДД
Госдума приняла во втором и третьем, окончательном чтениях законопроект о повышении штрафов за некоторые виды нарушений правил дорожного движения (ПДД), следует РИА Новости, 12.12.2024
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем, окончательном чтениях законопроект о повышении штрафов за некоторые виды нарушений правил дорожного движения (ПДД), следует из документа, размещенного в думской электронной базе.Так, с 1 января 2025 года штраф за:В документе также указывается, что скидка на оплату штрафа за некоторые нарушения ПДД составит 25 процентов в течение 30 дней со дня вынесения постановления.Сейчас она составляет 50 процентов, а оплатить штраф со скидкой можно в течение 20 дней.Также, устанавливаются штрафы за повторное управление транспортным средством без ОСАГО — до пяти тысяч рублей.
https://ria.ru/20241116/dtp-1984034235.html
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Общество, Госдума РФ, ОСАГО
Госдума подняла штрафы за нарушения ПДД

Госдума подняла штрафы за нарушения ПДД и сократила скидку за их быструю оплату

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСотрудник ГИБДД проверяет документы у водителя
Сотрудник ГИБДД проверяет документы у водителя - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Сотрудник ГИБДД проверяет документы у водителя. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем, окончательном чтениях законопроект о повышении штрафов за некоторые виды нарушений правил дорожного движения (ПДД), следует из документа, размещенного в думской электронной базе.
Так, с 1 января 2025 года штраф за:
  • управление транспортом в состоянии опьянения и невыполнение водителем требования о прохождении медосвидетельствования на опьянение вырастет до 45 тысяч рублей;
  • превышение скорости — от 750 до 7,5 тысячи;
  • нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, встречного разъезда, за движение по обочинам — до 2250 рублей;
  • выезд на встречную полосу — до 7,5 тысячи;
  • выезд на встречную полосу при объезде препятствия — от 1500 до 2250 рублей;
  • проезд на запрещающий сигнал светофора или запрещающий жест регулировщика — до 1,5 тысячи;
  • движение по полосе для маршрутных транспортных средств — до 2250 рублей;
  • несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой, — до 750 рублей;
  • нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего, — от 3750 до 7500 рублей.
В документе также указывается, что скидка на оплату штрафа за некоторые нарушения ПДД составит 25 процентов в течение 30 дней со дня вынесения постановления.
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Также, устанавливаются штрафы за повторное управление транспортным средством без ОСАГО — до пяти тысяч рублей.
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