https://ria.ru/20241212/shtrafy-1988812534.html

Госдума подняла штрафы за нарушения ПДД

Госдума подняла штрафы за нарушения ПДД - РИА Новости, 12.12.2024

Госдума подняла штрафы за нарушения ПДД

Госдума приняла во втором и третьем, окончательном чтениях законопроект о повышении штрафов за некоторые виды нарушений правил дорожного движения (ПДД), следует РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T13:54

2024-12-12T13:54

2024-12-12T17:14

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем, окончательном чтениях законопроект о повышении штрафов за некоторые виды нарушений правил дорожного движения (ПДД), следует из документа, размещенного в думской электронной базе.Так, с 1 января 2025 года штраф за:В документе также указывается, что скидка на оплату штрафа за некоторые нарушения ПДД составит 25 процентов в течение 30 дней со дня вынесения постановления.Сейчас она составляет 50 процентов, а оплатить штраф со скидкой можно в течение 20 дней.Также, устанавливаются штрафы за повторное управление транспортным средством без ОСАГО — до пяти тысяч рублей.

https://ria.ru/20241116/dtp-1984034235.html

https://ria.ru/20241129/shtraf-1986351699.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, госдума рф, осаго