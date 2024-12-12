Госдума подняла штрафы за нарушения ПДД
Госдума подняла штрафы за нарушения ПДД и сократила скидку за их быструю оплату
Сотрудник ГИБДД проверяет документы у водителя. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем, окончательном чтениях законопроект о повышении штрафов за некоторые виды нарушений правил дорожного движения (ПДД), следует из документа, размещенного в думской электронной базе.
Так, с 1 января 2025 года штраф за:
- управление транспортом в состоянии опьянения и невыполнение водителем требования о прохождении медосвидетельствования на опьянение вырастет до 45 тысяч рублей;
- превышение скорости — от 750 до 7,5 тысячи;
- нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, встречного разъезда, за движение по обочинам — до 2250 рублей;
- выезд на встречную полосу — до 7,5 тысячи;
- выезд на встречную полосу при объезде препятствия — от 1500 до 2250 рублей;
- проезд на запрещающий сигнал светофора или запрещающий жест регулировщика — до 1,5 тысячи;
- движение по полосе для маршрутных транспортных средств — до 2250 рублей;
- несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой, — до 750 рублей;
- нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего, — от 3750 до 7500 рублей.
В документе также указывается, что скидка на оплату штрафа за некоторые нарушения ПДД составит 25 процентов в течение 30 дней со дня вынесения постановления.
Сейчас она составляет 50 процентов, а оплатить штраф со скидкой можно в течение 20 дней.
Также, устанавливаются штрафы за повторное управление транспортным средством без ОСАГО — до пяти тысяч рублей.
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