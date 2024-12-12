https://ria.ru/20241212/shtraf-1794625929.html
Штраф за скорость в 2024 году: где о нем узнать и как оплатить
Штраф за превышение скорости 2024 какой размер, когда приходит, как оплатить
Штраф за скорость в 2024 году: где о нем узнать и как оплатить
Сотрудники ГИБДД призывают всех водителей не превышать максимальную разрешенную скорость движения автомобиля на дорогах различного значения. Что делать, если... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T15:34
2024-12-12T15:34
2024-12-12T15:34
россия
общество
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Сотрудники ГИБДД призывают всех водителей не превышать максимальную разрешенную скорость движения автомобиля на дорогах различного значения. Что делать, если пришел штраф за превышение скорости, какое наказание грозит нарушителям в 2024 году, размер штрафа, как его оплатить или обжаловать — в материале РИА Новости.Скоростной режим на дорогахСкоростной режим на дорогах устанавливается главой 10 ПДД. "Согласно п. 10.2, 10.3 ПДД РФ в населенных пунктах разрешается движение транспортных средств со скоростью не более 60 км/ч, а в жилых зонах, велосипедных и на дворовых территориях - не более 20 км/ч. Вне населенных пунктов разрешается движение: мотоциклам, легковым автомобилям и грузовым с разрешенной максимальной массой не более 3,5 т на автомагистралях - со скоростью не более 110 км/ч, на остальных дорогах - не более 90 км/ч", — поясняет Дмитрий Безделин, юрист Европейской Юридической Службы.Эксперт отмечает, что вышеуказанная скорость может быть увеличена по решению органов исполнительной власти субъектов РФ с установкой соответствующих знаков до 110 км/ч на дорогах общего пользования и до 130 км/ч на автомагистралях. А при буксировке транспортных средств - не более 50 км/ч.Максимальная разрешенная скорость движения на дорогах РФ в настоящее время составляет 130 км/ч. Кроме того, при движении водитель обязан руководствоваться дорожными знаками и разметкой, ограничить максимальную скорость может знак 3.24 "Ограничение максимальной скорости", а минимальную 4.6 "Ограничение минимальной скорости".Таблица скоростного режимаДля каждого вида транспорта на том или ином участке дороги определенного значения предусмотрены ограничения скоростного режимаПревышение скорости"Превышение скорости является самым распространенным нарушением Правил дорожного движения", — отметила адвокат Алиса Волхова.За это водитель может быть привлечен к административной ответственности, а в некоторых случаях даже к уголовной. Антон Алферов, руководитель юридической службы онлайн-сервиса по сравнению и покупке страховых продуктов "Страховка.Ру" отмечает, что степень ответственности определяется в зависимости от следующих факторов:Фиксация превышения скоростиФиксация превышения скорости производится с помощью специальных технических средств. Кроме того, нарушение может отметить инспектор ГИБДД в реальном времени, а также стационарные средства определения скорости (так называемая фото- и видеофиксация).Скоростемеры (радары) могут быть как мобильными, так и стационарными. Первые используются сотрудниками ГИБДД для измерения и фиксации скорости движения автомобилей непосредственно в зоне их патрулирования. Стационарные приборы для измерения скорости движения устанавливаются на специальных дорожных конструкциях, в основном в зонах интенсивного движения, для автоматического контроля за скоростным режимом. "Все современные приборы такого типа (и мобильные, и стационарные) имеют функции фото- и видеофиксации движущихся автомобилей, распознавания их государственных регистрационных знаков и передачи полученных данных по каналам связи в центр обработки полученной информации либо на мобильный пост сотрудников ДПС", — объясняет Антон Алферов.Инспектор ГИБДД"Сотрудники ГИБДД при обеспечении безопасности дорожного движения на конкретном участке, как правило, используют мобильные технические устройства. А при фиксации правонарушений в автоматическом режиме, т.е. без какого-либо воздействия человека на приборы, - стационарные", — говорит Дмитрий Безделин, юрист Европейской Юридической Службы.Эксперт отмечает, что в случае, когда водителя привлекает инспектор, то на него распространяется принцип презумпции невиновности и сотрудник ГИБДД обязан доказать факт совершения правонарушения и при желании водителя ознакомить его с материалами дела, предоставить возможность пользоваться юридической помощью. А также в случае спора относительно вменяемого правонарушения он обязан составить протокол по делу об административном правонарушении, а правонарушитель вправе внести в него свои объяснения. Совершенно иначе обстоит дело с автоматической фиксацией правонарушения, протокол не составляется и постановление выносится без присутствия правонарушителя.КамераНарушение ПДД может фиксировать камера. Устройство должно соответствовать определенным требованиям: камера должна осуществлять фото- и киносъемки, видеозаписи, работать в автоматическом режиме. При назначении наказания при фиксации правонарушения на камеру Оксана Васильева, к.ю.н., доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, доцент кафедры финансового права юридического факультета ИЭУП РГГУ, генеральный директор ООО "Мариокс центр", отметила следующие особенности:Основные правила фиксации нарушений видеокамерой:Штрафы за превышение скоростиОтветственность зависит от величины превышения скорости, согласно ст. 12.9 КоАП РФ:"В случае автоматической фиксации нарушения скоростного режима размер штрафа устанавливается по минимальной границе, а требование его оплаты направляется исключительно владельцу авто независимо от того, находился ли он за рулем в данный момент", — уточняет адвокат Алиса Волхова.За повторное правонарушение наступает следующая ответственность:Как проверитьПроверка штрафов возможна через сайты и приложения:Также необходимо проверять письма, которые приходят по почте России и на электронный почтовый ящик.Скидка при оплатеВ первые двадцать дней с момента вынесения постановления можно оплатить штраф со скидкой в размере 50 % (с 1 января 2025 года – 25% в течение 30 дней), если срок пропущен можно ходатайствовать о восстановлении указанного срока. Но за повторное правонарушение скидка не предусмотрена.Таблица штрафовКак оплатитьАдминистративный штраф можно оплатить через банк, предоставив копию постановления и реквизиты, а также платежного агента, организацию федеральной почтовой связи и в том числе через сайт “Госуслуги” (ч. 3 ст. 32.2 КоАП РФ). Юрист Дмитрий Безделин поясняет, что гражданину необходимо лишь оплатить штраф и сохранить чек, а обязанность известить орган, выносивший постановление, об уплате лежит на организации, которая приняла платеж.Как обжаловатьВынесенное постановление можно обжаловать, но юристы рекомендуют детально изучить фотоматериал и иные доказательства, только после тщательного анализа принять решение оспорить вынесенное постановление или согласиться с вменяемым правонарушением. "Срок подачи жалобы - 10 суток с момента вручения копии постановления. Она подается в районный или городской суд, направить ее необходимо заказным письмом через почту России с описью вложения, т.к. КоАП в данный момент не предусматривает электронного обжалования постановления в суде. Также жалобу можно подать вышестоящему должностному лицу через сайт “Госуслуги”", — объясняет эксперт.Ответственность за неуплату штрафаПо общему правилу административный штраф должен быть уплачен в течение 60 дней со дня вступления постановления в законною силу. "Если указанное требование закона не исполнить, гражданина могут привлечь к административной ответственности по ст. 20.25 КоАП РФ, что влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, арест до 15 суток или обязательные работы на срок до 50 часов", — предупреждает Дмитрий Безделин.По словам Алисы Волховой, при неуплате штрафа ГИБДД направляет постановление судебным приставам, и деньги будут взысканы в принудительном порядке, при этом дополнительно снимут исполнительский сбор и сбор за проведение процессуальных действий.Наказание за повторные нарушенияПовторное в течение года превышение скорости на 40–60 километров в час карается штрафом от 2 000 до 2 500 рублей (с 1 января 2025 года - от 3 000 до 3 750 рублей). А за повторное превышение на 60 и более километров в час предусмотрено наказание в виде лишения прав на один год. Если это зафиксировала камера, то будет штраф в 5 000 рублей (с 1 января 2025 года 7 500 рублей)."Нововведением 2022 года является ст. 264.2 УК РФ. Теперь если водитель был лишен прав за превышение скорости, и во время лишения будет управлять транспортом с нарушением скоростного режима более 60 км/ч (то есть с нарушением частей ст.12.9 КоАП, за которое установлено лишение водительских прав), то он будет привлечен к уголовной ответственности", — поясняет Алиса Волхова.Наказание преступление может быть следующим:Также устанавливается повторное лишение водительских прав сроком до трех лет.Кроме того, ст. 264.2 УК РФ предусматривает наказание за рецидив:Лишение водительских прав может быть продлено до шести лет.Действие ст. 264.2 УК РФ не распространяется на случаи, когда нарушение скоростного режима фиксируется в автоматическом режиме.Превышение скорости без штрафаНа сегодня существует нештрафуемый порог скорости - превышение от 1 до 19 км/ч от разрешенной (списывают на погрешности приборов). То есть, если установлен знак с максимальной разрешенной скоростью "40", то за езду со скоростью, например, 57 километров в час ответственность не предусмотрена.
https://ria.ru/20220204/shtraf-1770982318.html
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россия, общество, авто, гибдд мвд рф
Россия, Общество, Авто, ГИБДД МВД РФ
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Сотрудники ГИБДД призывают всех водителей не превышать максимальную разрешенную скорость движения автомобиля на дорогах различного значения. Что делать, если пришел штраф за превышение скорости, какое наказание грозит нарушителям в 2024 году, размер штрафа, как его оплатить или обжаловать — в материале РИА Новости.
Скоростной режим на дорогах
Скоростной режим на дорогах устанавливается главой 10 ПДД
. "Согласно п. 10.2, 10.3 ПДД РФ
в населенных пунктах разрешается движение транспортных средств со скоростью не более 60 км/ч, а в жилых зонах, велосипедных и на дворовых территориях - не более 20 км/ч. Вне населенных пунктов разрешается движение: мотоциклам, легковым автомобилям и грузовым с разрешенной максимальной массой не более 3,5 т на автомагистралях - со скоростью не более 110 км/ч, на остальных дорогах - не более 90 км/ч", — поясняет Дмитрий Безделин, юрист Европейской Юридической Службы
.
Эксперт отмечает, что вышеуказанная скорость может быть увеличена по решению органов исполнительной власти субъектов РФ с установкой соответствующих знаков до 110 км/ч на дорогах общего пользования и до 130 км/ч на автомагистралях. А при буксировке транспортных средств - не более 50 км/ч.
Максимальная разрешенная скорость движения на дорогах РФ в настоящее время составляет 130 км/ч. Кроме того, при движении водитель обязан руководствоваться дорожными знаками и разметкой, ограничить максимальную скорость может знак 3.24 "Ограничение максимальной скорости", а минимальную 4.6 "Ограничение минимальной скорости".
Таблица скоростного режима
Для каждого вида транспорта на том или ином участке дороги определенного значения предусмотрены ограничения скоростного режима
Транспортное средство
Населенный пункт, км/ч
Вне населенного пункта, км/ч
Авто-магистраль, км/ч
Жилая зона, км/ч
Мотоциклы
60
90
110
20
Легковые и грузовые автомобили массой не более 3,5 т
60
90
110
20
Легковые автомобили с прицепом
60
90
20
Междугородние и маломестные автобусы
60
90
90
20
Другие автобусы
60
90
20
Грузовые автомобили массой более 3,5 т
60
90
20
Грузовые автомобили с людьми в кузове
60
60
60
20
ТС, организованно перевозящие детей
60
60
60
20
"Превышение скорости является самым распространенным нарушением Правил дорожного движения", — отметила адвокат Алиса Волхова.
За это водитель может быть привлечен к административной ответственности, а в некоторых случаях даже к уголовной. Антон Алферов, руководитель юридической службы онлайн-сервиса по сравнению и покупке страховых продуктов "Страховка.Ру" отмечает, что степень ответственности определяется в зависимости от следующих факторов:
- величина превышения по отношению к максимально допустимой скорости движения на данном участке дороги;
- неоднократность случаев превышения скоростного режима;
- способ фиксации административного правонарушения.
Фиксация превышения скорости
Фиксация превышения скорости производится с помощью специальных технических средств. Кроме того, нарушение может отметить инспектор ГИБДД
в реальном времени, а также стационарные средства определения скорости (так называемая фото- и видеофиксация).
Скоростемеры (радары) могут быть как мобильными, так и стационарными. Первые используются сотрудниками ГИБДД для измерения и фиксации скорости движения автомобилей непосредственно в зоне их патрулирования. Стационарные приборы для измерения скорости движения устанавливаются на специальных дорожных конструкциях, в основном в зонах интенсивного движения, для автоматического контроля за скоростным режимом. "Все современные приборы такого типа (и мобильные, и стационарные) имеют функции фото- и видеофиксации движущихся автомобилей, распознавания их государственных регистрационных знаков и передачи полученных данных по каналам связи в центр обработки полученной информации либо на мобильный пост сотрудников ДПС", — объясняет Антон Алферов.
«
"Сотрудники ГИБДД при обеспечении безопасности дорожного движения на конкретном участке, как правило, используют мобильные технические устройства. А при фиксации правонарушений в автоматическом режиме, т.е. без какого-либо воздействия человека на приборы, - стационарные", — говорит Дмитрий Безделин, юрист Европейской Юридической Службы.
Эксперт отмечает, что в случае, когда водителя привлекает инспектор, то на него распространяется принцип презумпции невиновности и сотрудник ГИБДД обязан доказать факт совершения правонарушения и при желании водителя ознакомить его с материалами дела, предоставить возможность пользоваться юридической помощью. А также в случае спора относительно вменяемого правонарушения он обязан составить протокол по делу об административном правонарушении, а правонарушитель вправе внести в него свои объяснения. Совершенно иначе обстоит дело с автоматической фиксацией правонарушения, протокол не составляется и постановление выносится без присутствия правонарушителя.
Нарушение ПДД может фиксировать камера. Устройство должно соответствовать определенным требованиям: камера должна осуществлять фото- и киносъемки, видеозаписи, работать в автоматическом режиме. При назначении наказания при фиксации правонарушения на камеру Оксана Васильева, к.ю.н., доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, доцент кафедры финансового права юридического факультета ИЭУП РГГУ
, генеральный директор ООО "Мариокс центр", отметила следующие особенности:
- Если камера обнаружила нарушение, за которое предусмотрено лишение прав, то выпишут штраф в размере 5 000 рублей, а лишать водительского удостоверения не будут.
- За некоторые правонарушения штраф может быть не фиксированным, его размер устанавливается определенными рамками. Например, за превышение скорости от 40 до 60 километров в час придется заплатить от 1 000 до 1 500 рублей. Инспектор ГИБДД, если посчитает нужным, за данное нарушение может выписать штраф и в 1 500 рублей. При фиксации камерой взыскание всегда будет минимальным. С 1 января 2025 года размер штрафов будет увеличен.
- При обнаружении камерой нарушения ПДД протокол не составляется – водитель получает постановление о назначении штрафа.
- Штрафы, "выписанные по камерам", приходят собственнику ТС даже тогда, когда он не был за рулем автомобиля.
Основные правила фиксации нарушений видеокамерой:
- За нарушение, зафиксированное камерой, водитель не может быть лишен прав или получить предупреждение.
- На водителя налагается минимальный размер штрафа, если статья КоАП предусматривает наказание в виде штрафа.
- На водителя налагается штраф в размере 5 000 рублей, если соответствующая статья КОАП предусматривает только лишение прав или административный арест.
- Водитель не привлекается к уголовной ответственности.
Штрафы за превышение скорости
Ответственность зависит от величины превышения скорости, согласно ст. 12.9 КоАП РФ
:
- 500 руб. (с 1 января 2025 – 750 руб.) – за превышение скорости на величину более 20, но не более 40 км/ч;
- от 1 000 до 1 500 руб. (с 1 января 2025 –1 500-2 250 руб.) – более 40, но не более 60 км/ч;
- от 2 000 до 2 500 руб. (с 1 января 2025 – 3 000-3 700 руб.) или лишение права управления автомобилем на срок от четырех до шести месяцев – за превышение скорости на величину более 60, но не более 80 км/ч;
- 5 000 руб. (с 1 января 2025 – 7 500 руб.) или лишение права управления автомобилем на срок шесть месяцев – за превышение скорости на величину более 80 км/ч.
«
"В случае автоматической фиксации нарушения скоростного режима размер штрафа устанавливается по минимальной границе, а требование его оплаты направляется исключительно владельцу авто независимо от того, находился ли он за рулем в данный момент", — уточняет адвокат Алиса Волхова.
За повторное правонарушение наступает следующая ответственность:
- наложение административных штрафов за превышение скорости на величину более 40, но не более 60 км/ч в размере от 2 000 до 2 500 руб.(с 1 января 2025 – 3 000-3 750 руб.);
- лишение права управления транспортными средствами на срок один год, а в случае фиксации правонарушения работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами - в размере 5 000 руб. (с 1 января 2025 – 7 500 руб.) за превышение скорости на величину более чем 60 км/ч.
Проверка штрафов возможна через сайты и приложения:
Также необходимо проверять письма, которые приходят по почте России и на электронный почтовый ящик.
В первые двадцать дней с момента вынесения постановления можно оплатить штраф со скидкой в размере 50 % (с 1 января 2025 года – 25% в течение 30 дней), если срок пропущен можно ходатайствовать о восстановлении указанного срока. Но за повторное правонарушение скидка не предусмотрена.
Превышение, км/ч
Наказание
На 20 – 40
Штраф в размере 500 рублей (750 рублей с 1 января 2025 года)
На 40 – 60
Штраф в размере 1 000 – 1 500 рублей (1500 – 2250 рублей с 1 января 2025 года)
На 60 – 80
Штраф в размере 2 000 – 2 500 рублей или лишение прав на срок от четырех до шести месяцев (3 000 – 3 700 рублей с 1 января 2025 года)
Более 80
Штраф в размере 5 000 рублей или лишение прав на шесть месяцев (7 500 рублей с 1 января 2025 года)
Административный штраф можно оплатить через банк, предоставив копию постановления и реквизиты, а также платежного агента, организацию федеральной почтовой связи и в том числе через сайт “Госуслуги” (ч. 3 ст. 32.2 КоАП РФ
). Юрист Дмитрий Безделин поясняет, что гражданину необходимо лишь оплатить штраф и сохранить чек, а обязанность известить орган, выносивший постановление, об уплате лежит на организации, которая приняла платеж.
Вынесенное постановление можно обжаловать, но юристы рекомендуют детально изучить фотоматериал и иные доказательства, только после тщательного анализа принять решение оспорить вынесенное постановление или согласиться с вменяемым правонарушением. "Срок подачи жалобы - 10 суток с момента вручения копии постановления. Она подается в районный или городской суд, направить ее необходимо заказным письмом через почту России с описью вложения, т.к. КоАП в данный момент не предусматривает электронного обжалования постановления в суде. Также жалобу можно подать вышестоящему должностному лицу через сайт “Госуслуги”", — объясняет эксперт.
Ответственность за неуплату штрафа
По общему правилу административный штраф должен быть уплачен в течение 60 дней со дня вступления постановления в законною силу. "Если указанное требование закона не исполнить, гражданина могут привлечь к административной ответственности по ст. 20.25 КоАП РФ
, что влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, арест до 15 суток или обязательные работы на срок до 50 часов", — предупреждает Дмитрий Безделин.
По словам Алисы Волховой, при неуплате штрафа ГИБДД направляет постановление судебным приставам, и деньги будут взысканы в принудительном порядке, при этом дополнительно снимут исполнительский сбор и сбор за проведение процессуальных действий.
Наказание за повторные нарушения
Повторное в течение года превышение скорости на 40–60 километров в час карается штрафом от 2 000 до 2 500 рублей (с 1 января 2025 года - от 3 000 до 3 750 рублей). А за повторное превышение на 60 и более километров в час предусмотрено наказание в виде лишения прав на один год. Если это зафиксировала камера, то будет штраф в 5 000 рублей (с 1 января 2025 года 7 500 рублей).
"Нововведением 2022 года является ст. 264.2 УК РФ
. Теперь если водитель был лишен прав за превышение скорости, и во время лишения будет управлять транспортом с нарушением скоростного режима более 60 км/ч (то есть с нарушением частей ст.12.9 КоАП
, за которое установлено лишение водительских прав), то он будет привлечен к уголовной ответственности", — поясняет Алиса Волхова.
Наказание преступление может быть следующим:
- штраф в размере 200-300 тыс. рублей либо в размере дохода за последние 1-2 года;
- принудительные работы до 480 часов;
- лишение свободы до двух лет.
Также устанавливается повторное лишение водительских прав сроком до трех лет.
Кроме того, ст. 264.2 УК РФ предусматривает наказание за рецидив:
- штраф в размере 300-500 тыс. рублей либо в размере дохода за последние 2-3 года;
- принудительные работы до двух лет;
- лишение свободы до 3 лет.
Лишение водительских прав может быть продлено до шести лет.
Действие ст. 264.2 УК РФ
не распространяется на случаи, когда нарушение скоростного режима фиксируется в автоматическом режиме.
Превышение скорости без штрафа
На сегодня существует нештрафуемый порог скорости - превышение от 1 до 19 км/ч от разрешенной (списывают на погрешности приборов). То есть, если установлен знак с максимальной разрешенной скоростью "40", то за езду со скоростью, например, 57 километров в час ответственность не предусмотрена.