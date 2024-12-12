https://ria.ru/20241212/sholts-1988751826.html

Шольц заявил о готовности к новым разговорам с Путиным

Шольц заявил о готовности к новым разговорам с Путиным - РИА Новости, 12.12.2024

Шольц заявил о готовности к новым разговорам с Путиным

Канцлер ФРГ Олаф Шольц готов к новым разговорам с президентом России Владимиром Путиным, сообщило агентство dpa. РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T10:16

2024-12-12T10:16

2024-12-12T10:56

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц готов к новым разговорам с президентом России Владимиром Путиным, сообщило агентство dpa. Первый со 2 декабря 2022 года телефонный разговор Путина и Шольца состоялся 15 ноября по инициативе Берлина. Обсуждались Украина, ситуация на Ближнем Востоке, двусторонние отношения. Сам Путин, говоря об этой беседе, сообщил журналистам, что ее участники обменялись мнениями, но каждый остался при своем. "Так и должно быть, и я сделаю это снова. Но не стоит питать иллюзий по этому поводу", — заявил Шольц телеканалу RTL. Шольц добавил, что разговор "разочаровал" его, так как российский лидер "просто вновь обозначил свои позиции". Тем не менее, по словам немецкого канцлера, телефонный звонок был необходим, так как дал понять, что Германия продолжит поддерживать Украину. В июне президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20241205/sholts-1987436097.html

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в мире, россия, германия, владимир путин, олаф шольц