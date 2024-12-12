https://ria.ru/20241212/shkolnitsa-1988915887.html

В Подмосковье школьницы избили сверстницу и засняли это на видео

В Подмосковье школьницы избили сверстницу и засняли это на видео - РИА Новости, 12.12.2024

В Подмосковье школьницы избили сверстницу и засняли это на видео

Ученицы в Подмосковье избили сверстницу в школьном туалете, снимая происходящее на видео, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T10:50

2024-12-12T10:50

2024-12-12T20:44

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

котельники

ольга врадий

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988915355_0:109:1071:711_1920x0_80_0_0_3d620f3155d9977cc0db55e0e59d35ea.jpg

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Ученицы в Подмосковье избили сверстницу в школьном туалете, снимая происходящее на видео, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий. "Возбуждено уголовное дело по факту публикации в Telegram-канале видео с хулиганскими действиями, совершенными в отношении школьницы ее сверстницами (ч. 2 ст. 213 УК РФ)", - сказала она. Установлено, что 9 декабря в туалете одной из школ в Котельниках ученицы избили сверстницу, а происходящее засняли на телефон. Сейчас потерпевшая в больнице. Следователи осмотрели видеозапись, допросили свидетелей, запросили характеризующий материал.

https://ria.ru/20241020/mizulina-1979001854.html

московская область (подмосковье)

россия

котельники

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, московская область (подмосковье), россия, котельники, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф)