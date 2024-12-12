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В Подмосковье школьницы избили сверстницу и засняли это на видео
В Подмосковье школьницы избили сверстницу и засняли это на видео - РИА Новости, 12.12.2024
В Подмосковье школьницы избили сверстницу и засняли это на видео
Ученицы в Подмосковье избили сверстницу в школьном туалете, снимая происходящее на видео, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T10:50
2024-12-12T10:50
2024-12-12T20:44
происшествия
московская область (подмосковье)
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котельники
ольга врадий
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Ученицы в Подмосковье избили сверстницу в школьном туалете, снимая происходящее на видео, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий. "Возбуждено уголовное дело по факту публикации в Telegram-канале видео с хулиганскими действиями, совершенными в отношении школьницы ее сверстницами (ч. 2 ст. 213 УК РФ)", - сказала она. Установлено, что 9 декабря в туалете одной из школ в Котельниках ученицы избили сверстницу, а происходящее засняли на телефон. Сейчас потерпевшая в больнице. Следователи осмотрели видеозапись, допросили свидетелей, запросили характеризующий материал.
https://ria.ru/20241020/mizulina-1979001854.html
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, котельники, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Котельники, Ольга Врадий, Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье школьницы избили сверстницу и засняли это на видео
СК: в Котельниках школьницы засняли на видео избиение сверстницы