https://ria.ru/20241212/shakhta-1988811344.html
При обрушении породы на уральской шахте погиб рабочий
При обрушении породы на уральской шахте погиб рабочий - РИА Новости, 12.12.2024
При обрушении породы на уральской шахте погиб рабочий
Один рабочий скончался в результате обрушения породы на шахте "Ново-Кальинская" Североуральского бокситового рудника (входит в "Русал"), сообщает свердловская... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T13:47
2024-12-12T13:47
2024-12-12T13:48
происшествия
русал
североуральск
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 дек – РИА Новости. Один рабочий скончался в результате обрушения породы на шахте "Ново-Кальинская" Североуральского бокситового рудника (входит в "Русал"), сообщает свердловская прокуратура.По данным ведомства, утром в среду в шахте на минус 1160 горизонте блока 11 Северной шахты №13 в результате горно-тектонического удара произошло обрушение горной породы, фрагментами которого был травмирован горнорабочий очистного забоя 1999 года рождения."При подъеме пострадавшего его самочувствие ухудшилось. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, работник шахты скончался", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241017/shakhty-1978550433.html
североуральск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, русал, североуральск
Происшествия, Русал, Североуральск
При обрушении породы на уральской шахте погиб рабочий
Рабочий погиб в результате обрушения породы на шахте "Ново-Кальинская"