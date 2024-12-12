Рейтинг@Mail.ru
При обрушении породы на уральской шахте погиб рабочий - РИА Новости, 12.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:47 12.12.2024 (обновлено: 13:48 12.12.2024)
https://ria.ru/20241212/shakhta-1988811344.html
При обрушении породы на уральской шахте погиб рабочий
При обрушении породы на уральской шахте погиб рабочий - РИА Новости, 12.12.2024
При обрушении породы на уральской шахте погиб рабочий
Один рабочий скончался в результате обрушения породы на шахте "Ново-Кальинская" Североуральского бокситового рудника (входит в "Русал"), сообщает свердловская... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T13:47
2024-12-12T13:48
происшествия
русал
североуральск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573658_0:190:3302:2047_1920x0_80_0_0_16fb1eed44363870813d9b07d7d8d18f.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 дек – РИА Новости. Один рабочий скончался в результате обрушения породы на шахте "Ново-Кальинская" Североуральского бокситового рудника (входит в "Русал"), сообщает свердловская прокуратура.По данным ведомства, утром в среду в шахте на минус 1160 горизонте блока 11 Северной шахты №13 в результате горно-тектонического удара произошло обрушение горной породы, фрагментами которого был травмирован горнорабочий очистного забоя 1999 года рождения."При подъеме пострадавшего его самочувствие ухудшилось. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, работник шахты скончался", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241017/shakhty-1978550433.html
североуральск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573658_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_3b0136b19a034ce5acb1451070ebcee0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, русал, североуральск
Происшествия, Русал, Североуральск
При обрушении породы на уральской шахте погиб рабочий

Рабочий погиб в результате обрушения породы на шахте "Ново-Кальинская"

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер в автомобиле скорой помощи
Фельдшер в автомобиле скорой помощи - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Фельдшер в автомобиле скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 дек – РИА Новости. Один рабочий скончался в результате обрушения породы на шахте "Ново-Кальинская" Североуральского бокситового рудника (входит в "Русал"), сообщает свердловская прокуратура.
По данным ведомства, утром в среду в шахте на минус 1160 горизонте блока 11 Северной шахты №13 в результате горно-тектонического удара произошло обрушение горной породы, фрагментами которого был травмирован горнорабочий очистного забоя 1999 года рождения.
"При подъеме пострадавшего его самочувствие ухудшилось. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, работник шахты скончался", - говорится в сообщении.
Шахтер в забое шахты - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
ЧП и аварии на шахтах в России в 2024 году
17 октября, 09:45
 
ПроисшествияРусалСевероуральск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала