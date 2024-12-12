https://ria.ru/20241212/shakhta-1988811344.html

При обрушении породы на уральской шахте погиб рабочий

При обрушении породы на уральской шахте погиб рабочий - РИА Новости, 12.12.2024

При обрушении породы на уральской шахте погиб рабочий

Один рабочий скончался в результате обрушения породы на шахте "Ново-Кальинская" Североуральского бокситового рудника (входит в "Русал"), сообщает свердловская... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T13:47

2024-12-12T13:47

2024-12-12T13:48

происшествия

русал

североуральск

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 дек – РИА Новости. Один рабочий скончался в результате обрушения породы на шахте "Ново-Кальинская" Североуральского бокситового рудника (входит в "Русал"), сообщает свердловская прокуратура.По данным ведомства, утром в среду в шахте на минус 1160 горизонте блока 11 Северной шахты №13 в результате горно-тектонического удара произошло обрушение горной породы, фрагментами которого был травмирован горнорабочий очистного забоя 1999 года рождения."При подъеме пострадавшего его самочувствие ухудшилось. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, работник шахты скончался", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241017/shakhty-1978550433.html

североуральск

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, русал, североуральск