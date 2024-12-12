Парламентское собрание Союза России и Белоруссии приняло бюджет на 2025 г
Бюджет Союзного государства РФ и Белоруссии на 2025 г составит 7,3 млрд рублей
Государственные флаги России и Белоруссии . Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Парламентское собрание Союза России и Белоруссии приняло бюджет Союзного государства (СГ) на 2025 год в сумме 7,3 миллиарда рублей.
В Москве в четверг проходит заседание 67-й сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России. Согласно соответствующему документу, бюджета Союзного государства на 2025 год по доходам определен в сумме 7,328 миллиарда рублей. В соответствии с положениями договора о создании Союзного государства принятый Парламентским собранием бюджет будет внесен в высший госсовет Союзного государства на утверждение.
Доходы бюджета сформированы за счет ежегодных отчислений из бюджетов Белоруссии и России. В следующем году они будут увеличены более чем на 15% и составят 7,107 миллиарда российских рублей, в том числе 4,62 миллиарда российских рублей – отчисления РФ и 2,488 миллиарда российских рублей – отчисления Белоруссии. Также в союзный бюджет будут включены доходы, полученные госучреждением "Телерадиовещательная организация Союзного государства", и остатки средств бюджетов СГ прошлых лет в сумме 220,9 миллиона российских рублей.
При этом расходы бюджета Союзного государства на 2025 год запланированы в объеме 6,943 миллиарда российских рублей. Средства союзного бюджета будут направлены на финансирование семи программ, двух проектов и 41 мероприятия Союзного государства.
Бюджет сформирован с профицитом в сумме 385,2 миллиона российских рублей, за счет которого могут быть профинансированы новые программы, проекты и мероприятия Союзного государства после их утверждения Советом министров СГ, подчеркивается в материалах.
Среди них разрабатываемый проект Союзного государства "Создание экспозиции музея на территории мемориального комплекса "Буйничское поле", предложенный к реализации советом Парламентского собрания 23 сентября 2024 года в Могилеве.