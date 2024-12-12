https://ria.ru/20241212/sertifikat-1988878230.html

Компания из Иванова получила сертификат "Сделано в России"

Компания из Иванова получила сертификат "Сделано в России" - РИА Новости, 12.12.2024

Компания из Иванова получила сертификат "Сделано в России"

Ивановская компания получила сертификат "Сделано в России" по направлению "Органическое происхождение" для своей инновационной продукции — обводненной торфяной... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T17:46

2024-12-12T17:46

2024-12-12T17:46

экономика

россия

иваново

ивановская область

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Ивановская компания получила сертификат "Сделано в России" по направлению "Органическое происхождение" для своей инновационной продукции — обводненной торфяной суспензии, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Данная суспензия — удобрение на основе гуминовых веществ. Эти вещества представляют собой сложный комплекс органических соединений, обладающий широким спектром полезных свойств для растений", - говорится в сообщении.Суспензия содержит аминокислоты, углеводы, органические кислоты (щавелевую, янтарную, яблочную, лимонную), макро- и микроэлементы (азот, фосфор, калий, железо, медь, цинк и др.), а также полезные микроорганизмы.Компания-производитель, основанная в 2021 году, специализируется на производстве сырья для органических удобрений. Специалисты предприятия используют технологии переработки торфа и отходов птицеводства. Продукция компании предназначена как для частного использования, так и для применения в промышленном сельском хозяйстве.С 2023 года компания активно развивает экспортную деятельность, ориентируясь на страны с обедненными почвами, где существует острая необходимость в экологически безопасных методах повышения плодородия земель. На сегодняшний день продукция экспортера успешно поставляется в Армению, Вьетнам и Саудовскую Аравию, в которой наблюдается наибольший спрос. Сейчас компания ведет переговоры о начале поставок в Кению.Стратегия компании основана на анализе международных рынков и потребностей сельскохозяйственного сектора. Основным экспортным товаром является сырье для органических удобрений, отвечающее самым строгим экологическим стандартам."Сертификат "Сделано в России" — это не просто красивая этикетка, а действенный инструмент для выхода на международные рынки, особенно в сегменте органической продукции. Он подтверждает высокое качество и экологическую безопасность товаров, укрепляя доверие зарубежных партнеров и потребителей. Порядка 10% всех выданных сертификатов "Сделано в России" приходится на органическую продукцию", — отметил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.Он особо подчеркнул сложность процедуры лабораторного подтверждения органического состава продукции, учитывая ограниченное количество аккредитованных органов по сертификации и испытательных лабораторий в России, специализирующихся в этой области."Стоит отдать должное нашим компаниям за качество их продукции, потому что лабораторно подтвердить ее органический состав является довольно непростой процедурой, при том что в России на сегодня действует довольно ограниченное количество аккредитованных органов по сертификации и испытательных лабораторий в этой сфере, единицы", — добавил Солодов.О Российском экспортном центре компания из Иванова узнала благодаря сотрудничеству с региональным отделением Центра поддержки экспорта Ивановской области. С помощью РЭЦ и Центра поддержки экспорта компания участвует в международных выставках, получая поддержку в организации участия и сопровождении переговоров. Компания также пользуется услугами на цифровой платформе "Мой экспорт"."Получение сертификата "Сделано в России" представляет собой стратегически важный шаг для нашей компании, который открывает новые горизонты в развитии, обеспечивает стабильность и способствует укреплению позиций на рынке. Это не только подтверждение качества и безопасности нашей продукции, но и важный фактор в конкурентной борьбе, который может иметь значительные положительные последствия для нашего бизнеса в долгосрочной перспективе", — рассказала генеральный директор компании Наталья Илясова.Она также добавила, что в планах компании — дальнейшее расширение географии экспортных поставок и укрепление позиций на уже освоенных рынках. Руководство планирует активно использовать полученный сертификат "Сделано в России" для привлечения новых партнеров и увеличения объемов продаж на международном уровне.Для получения бесплатного сертификата "Сделано в России" компания и ее продукция или услуги не подвергаются дополнительным проверкам со стороны РЭЦ. Все, что нужно — подать заявку на сайте РЭЦ, прикрепив в электронном виде необходимые документы, и подписать автоматически сформированную анкету.Подробнее о "Сделано в России" можно узнать на сайте РЭЦ.

https://ria.ru/20241212/rets-1988810280.html

https://ria.ru/20241212/rets-1988751138.html

https://ria.ru/20241211/rets-1988573532.html

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иваново

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экономика, россия, иваново, ивановская область