https://ria.ru/20241212/sanatoriy-1988867318.html

Новый санаторий для участников СВО откроется в Красноярском крае

Новый санаторий для участников СВО откроется в Красноярском крае - РИА Новости, 12.12.2024

Новый санаторий для участников СВО откроется в Красноярском крае

Социально-оздоровительный центр "Березка" для реабилитации участников СВО создается на базе санатория на востоке Красноярского края, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T17:03

2024-12-12T17:03

2024-12-12T17:03

красноярский край

михаил котюков

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КРАСНОЯРСК, 12 дек - РИА Новости. Социально-оздоровительный центр "Березка" для реабилитации участников СВО создается на базе санатория на востоке Красноярского края, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. По ее данным, об этом губернатор края Михаил Котюков сообщил во время прямой линии с жителями региона. "В ходе прямого эфира была затронута тема реабилитации военнослужащих. Михаил Котюков рассказал, что в Красноярском крае на базе известного санатория создается новое краевое учреждение – социально-оздоровительный центр "Березка". До конца года завершится ремонт, учреждение оснастят оборудованием. Уже в январе участники СВО смогут проходить здесь процедуры по восстановлению", - говорится в сообщении. Также Котюков отметил, что в целом во время его встреч с семьями военнослужащих вопросов становится меньше, так как механизмы решения основных проблем уже отработаны. "Мы находимся в диалоге с семьями участников специальной военной операции и постоянно советуемся, какие нужны ещё дополнительные решения. Часть инициатив, которая была высказана, стала уже сегодня частью нашего законодательства", – сказал губернатор. Он еще раз напомнил главам муниципальных образований, что нужно быть в постоянном контакте с семьями бойцов. "Следует инициативно звонить, уточнять, все ли в порядке, может быть, нужна какая-то дополнительная помощь", – подчеркнул Котюков.

https://ria.ru/20241212/krasnoyarsk-1988866514.html

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красноярский край

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красноярский край, михаил котюков