https://ria.ru/20241212/samara-1988861673.html
Федорищев провел встречу с уполномоченным по правам ребенка Львовой-Беловой
Федорищев провел встречу с уполномоченным по правам ребенка Львовой-Беловой - РИА Новости, 12.12.2024
Федорищев провел встречу с уполномоченным по правам ребенка Львовой-Беловой
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на встрече с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой обсудил вопросы защиты... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T16:45
2024-12-12T16:45
2024-12-12T16:47
общество
самарская область
вячеслав федорищев
мария львова-белова
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САМАРА, 12 дек — РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на встрече с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой обсудил вопросы защиты прав детей, сообщила пресс-служба правительства региона. "В четверг губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел встречу с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. Стороны обсудили взаимодействие в решении актуальных вопросов в сфере защиты прав детей, а также реализацию на территории области пилотного спецпроекта "Вызов", который является частью стратегической программы "Дети в семье", - говорится в сообщении правительства региона. Губернатор поблагодарил детского омбудсмена за визит в Самарскую область и отметил, что работа института уполномоченного по правам ребенка имеет большое значение для решения задач, направленных на максимальное содействие в защите прав детей, усиление взаимодействия власти и общества в данной сфере. "Наш регион стал одним из 14 субъектов страны, которые участвуют в проекте ("Вызов" - ред.) в пилотном режиме. Его цель – оценка системы профилактики социального сиротства, ее соответствие действующему законодательству, семейно ориентированной и семейно-сберегающей политике, передовым практикам правоприменения в области защиты прав детей и семьи", - сообщил Федорищев. Глава региона добавил, что в Самарской области также реализуется проект "РосПодрос. Практика", который направлен на повышение профессиональных компетенций специалистов по работе с подростками. Также Федорищев рассказал о принятом решении объявить 2025 год Годом многодетной семьи и посвятить этой теме последующее десятилетие. Мария Львова-Белова выразила благодарность губернатору за поддержку спецпроекта "Вызов". Также уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка сообщила, что по поручению главы государства в регионах проходит Всероссийская инспекция системы профилактики социального сиротства. Команда инспекции работала в Самарской области в 9 по 12 декабря. По итогу работы для региона подготовили рекомендации для совершенствования системы профилактики. Они касаются госпрограмм, которые регулируют профилактику социального сиротства, госзаданий, управленческой модели, работы комиссии по делам несовершеннолетних и других направлений. "Очень надеюсь, что это поможет вернуть детей в семьи, когда такая возможность есть, и не допустить необоснованного попадания детей в учреждения. И к 1 июня, когда будет сформирован итоговый доклад президенту, будет виден результат", - отметила Львова-Белова.
https://ria.ru/20241211/fedorischev-1988685133.html
https://ria.ru/20241022/sotsnuzhdy-1979405187.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, самарская область, вячеслав федорищев, мария львова-белова
Общество, Самарская область, Вячеслав Федорищев, Мария Львова-Белова
Федорищев провел встречу с уполномоченным по правам ребенка Львовой-Беловой
Самарский губернатор Федорищев обсудил защиту прав детей с Львовой-Беловой
САМАРА, 12 дек — РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на встрече с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой обсудил вопросы защиты прав детей, сообщила пресс-служба правительства региона.
"В четверг губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев
провел встречу с уполномоченным при президенте РФ
по правам ребенка Марией Львовой-Беловой
. Стороны обсудили взаимодействие в решении актуальных вопросов в сфере защиты прав детей, а также реализацию на территории области пилотного спецпроекта "Вызов", который является частью стратегической программы "Дети в семье", - говорится в сообщении правительства региона.
Губернатор поблагодарил детского омбудсмена за визит в Самарскую область и отметил, что работа института уполномоченного по правам ребенка имеет большое значение для решения задач, направленных на максимальное содействие в защите прав детей, усиление взаимодействия власти и общества в данной сфере.
"Наш регион стал одним из 14 субъектов страны, которые участвуют в проекте ("Вызов" - ред.) в пилотном режиме. Его цель – оценка системы профилактики социального сиротства, ее соответствие действующему законодательству, семейно ориентированной и семейно-сберегающей политике, передовым практикам правоприменения в области защиты прав детей и семьи", - сообщил Федорищев.
Глава региона добавил, что в Самарской области также реализуется проект "РосПодрос. Практика", который направлен на повышение профессиональных компетенций специалистов по работе с подростками. Также Федорищев рассказал о принятом решении объявить 2025 год Годом многодетной семьи и посвятить этой теме последующее десятилетие.
Мария Львова-Белова выразила благодарность губернатору за поддержку спецпроекта "Вызов". Также уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка сообщила, что по поручению главы государства в регионах проходит Всероссийская инспекция системы профилактики социального сиротства. Команда инспекции работала в Самарской области в 9 по 12 декабря.
По итогу работы для региона подготовили рекомендации для совершенствования системы профилактики. Они касаются госпрограмм, которые регулируют профилактику социального сиротства, госзаданий, управленческой модели, работы комиссии по делам несовершеннолетних и других направлений. "Очень надеюсь, что это поможет вернуть детей в семьи, когда такая возможность есть, и не допустить необоснованного попадания детей в учреждения. И к 1 июня, когда будет сформирован итоговый доклад президенту, будет виден результат", - отметила Львова-Белова.