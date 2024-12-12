https://ria.ru/20241212/samara-1988861673.html

Федорищев провел встречу с уполномоченным по правам ребенка Львовой-Беловой

Федорищев провел встречу с уполномоченным по правам ребенка Львовой-Беловой - РИА Новости, 12.12.2024

Федорищев провел встречу с уполномоченным по правам ребенка Львовой-Беловой

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на встрече с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой обсудил вопросы защиты... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T16:45

2024-12-12T16:45

2024-12-12T16:47

общество

самарская область

вячеслав федорищев

мария львова-белова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988860626_0:128:1280:848_1920x0_80_0_0_fe0e0d798e79686252ab110fb09f8544.jpg

САМАРА, 12 дек — РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на встрече с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой обсудил вопросы защиты прав детей, сообщила пресс-служба правительства региона. "В четверг губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел встречу с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. Стороны обсудили взаимодействие в решении актуальных вопросов в сфере защиты прав детей, а также реализацию на территории области пилотного спецпроекта "Вызов", который является частью стратегической программы "Дети в семье", - говорится в сообщении правительства региона. Губернатор поблагодарил детского омбудсмена за визит в Самарскую область и отметил, что работа института уполномоченного по правам ребенка имеет большое значение для решения задач, направленных на максимальное содействие в защите прав детей, усиление взаимодействия власти и общества в данной сфере. "Наш регион стал одним из 14 субъектов страны, которые участвуют в проекте ("Вызов" - ред.) в пилотном режиме. Его цель – оценка системы профилактики социального сиротства, ее соответствие действующему законодательству, семейно ориентированной и семейно-сберегающей политике, передовым практикам правоприменения в области защиты прав детей и семьи", - сообщил Федорищев. Глава региона добавил, что в Самарской области также реализуется проект "РосПодрос. Практика", который направлен на повышение профессиональных компетенций специалистов по работе с подростками. Также Федорищев рассказал о принятом решении объявить 2025 год Годом многодетной семьи и посвятить этой теме последующее десятилетие. Мария Львова-Белова выразила благодарность губернатору за поддержку спецпроекта "Вызов". Также уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка сообщила, что по поручению главы государства в регионах проходит Всероссийская инспекция системы профилактики социального сиротства. Команда инспекции работала в Самарской области в 9 по 12 декабря. По итогу работы для региона подготовили рекомендации для совершенствования системы профилактики. Они касаются госпрограмм, которые регулируют профилактику социального сиротства, госзаданий, управленческой модели, работы комиссии по делам несовершеннолетних и других направлений. "Очень надеюсь, что это поможет вернуть детей в семьи, когда такая возможность есть, и не допустить необоснованного попадания детей в учреждения. И к 1 июня, когда будет сформирован итоговый доклад президенту, будет виден результат", - отметила Львова-Белова.

https://ria.ru/20241211/fedorischev-1988685133.html

https://ria.ru/20241022/sotsnuzhdy-1979405187.html

самарская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, самарская область, вячеслав федорищев, мария львова-белова