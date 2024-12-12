https://ria.ru/20241212/saldo-1988734782.html
Сальдо рассказал о планах по заселению нового города на Арабатской стрелке
Сальдо рассказал о планах по заселению нового города на Арабатской стрелке - РИА Новости, 12.12.2024
Сальдо рассказал о планах по заселению нового города на Арабатской стрелке
Заселение нового города на Арабатской стрелке планируется начать уже в 2025 году, практически все коммуникации проложены, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T08:19
2024-12-12T08:19
2024-12-12T09:56
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Заселение нового города на Арабатской стрелке планируется начать уже в 2025 году, практически все коммуникации проложены, заявил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Ранее Сальдо заявлял, что первая очередь города рассчитана на постоянное проживание 30 тысяч человек. Его центром станет правительственный квартал. Участникам СВО планируется выдавать участки на льготных условиях."Мы в институте пространственного планирования в Москве смотрели и уже утвердим до конца года мастер-план всей Херсонской области, в которой в том числе Арабатская стрелка есть", - заявил Сальдо.По его словам, строительные работы на Арабатской стрелке уже идут."Для того, чтобы новый город и дома, которые в нем построятся, и туристические объекты, и отели, чтобы они (люди – ред.) жили в современных условиях, прокладываются новые коммуникации инженерные, возводятся новые очистные сооружения, увеличивается новейшая возможность энергоснабжения", - рассказал губернатор.Сальдо подчеркнул, что все коммуникации в новом городе уже практически продолжены – это позволит в скором времени приступить к более массовому строительству жилья и инфраструктуры: школ, детских садов, больниц, парков и скверов, спортивных сооружений."Для того, чтобы люди начали заселяться в новые дома, осталось совсем немного времени. Спрос очень высокий… Уже ведется строительство нескольких кварталов этого нового направления… на Арабатской стрелке. Поэтому в следующем году люди уже в новых квартирах будут жить", - подчеркнул Сальдо.Арабатская стрелка представляет собой песчаную косу протяженностью около 113 километров и шириной до 8 километров. Она отделяет залив Сиваш от Азовского моря. Южная часть стрелки относится к Республике Крым, северная - к Херсонской области.
https://ria.ru/20241210/kherson-1988339163.html
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владимир сальдо, херсонская область , москва, азовское море, общество
Владимир Сальдо, Херсонская область , Москва, Азовское море, Общество
Сальдо рассказал о планах по заселению нового города на Арабатской стрелке
Сальдо: заселение нового города на Арабатской стрелке могут начать в 2025 году
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Заселение нового города на Арабатской стрелке планируется начать уже в 2025 году, практически все коммуникации проложены, заявил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Ранее Сальдо заявлял, что первая очередь города рассчитана на постоянное проживание 30 тысяч человек. Его центром станет правительственный квартал. Участникам СВО планируется выдавать участки на льготных условиях.
"Мы в институте пространственного планирования в Москве
смотрели и уже утвердим до конца года мастер-план всей Херсонской области
, в которой в том числе Арабатская стрелка есть", - заявил Сальдо
.
По его словам, строительные работы на Арабатской стрелке уже идут.
"Для того, чтобы новый город и дома, которые в нем построятся, и туристические объекты, и отели, чтобы они (люди – ред.) жили в современных условиях, прокладываются новые коммуникации инженерные, возводятся новые очистные сооружения, увеличивается новейшая возможность энергоснабжения", - рассказал губернатор.
Сальдо подчеркнул, что все коммуникации в новом городе уже практически продолжены – это позволит в скором времени приступить к более массовому строительству жилья и инфраструктуры: школ, детских садов, больниц, парков и скверов, спортивных сооружений.
"Для того, чтобы люди начали заселяться в новые дома, осталось совсем немного времени. Спрос очень высокий… Уже ведется строительство нескольких кварталов этого нового направления… на Арабатской стрелке. Поэтому в следующем году люди уже в новых квартирах будут жить", - подчеркнул Сальдо.
Арабатская стрелка представляет собой песчаную косу протяженностью около 113 километров и шириной до 8 километров. Она отделяет залив Сиваш от Азовского моря
. Южная часть стрелки относится к Республике Крым
, северная - к Херсонской области.