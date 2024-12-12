https://ria.ru/20241212/rossiya-1988785325.html
В России уровень использования ИИ в бизнесе повысился вдвое
В России уровень использования ИИ в бизнесе повысился вдвое - РИА Новости, 12.12.2024
В России уровень использования ИИ в бизнесе повысился вдвое
Уровень использования искусственного интеллекта российскими организациями повысился с 20% в 2021 году до 43% в 2024 году, следует из аналитического доклада... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T12:28
2024-12-12T12:28
2024-12-12T20:53
технологии
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Уровень использования искусственного интеллекта российскими организациями повысился с 20% в 2021 году до 43% в 2024 году, следует из аналитического доклада "Индекс готовности приоритетных отраслей экономики Российской Федерации к внедрению искусственного интеллекта". "Уровень использования технологий искусственного интеллекта российскими организациями повысился с 20% в 2021 году до 43% в 2024 году", - отмечается в анонсе доклада, подготовленного Национальным центром развития искусственного интеллекта при правительстве РФ совместно с ВЦИОМ. Лидерами среди отраслей экономики и секторов социальной сферы по использованию технологий ИИ стали сфера финансовых услуг, сектор информационно-коммуникационных технологий, высшее образование и топливно-энергетический комплекс. В этих сферах доля организаций, использующих искусственный интеллект, достигает 66%. "Наблюдается рост качества ИИ-систем и их эффективности: в этом году 97% организаций, использующих искусственный интеллект, получили положительный эффект от его применения. Кроме того, существенный и многократный экономический эффект от применения ИИ организации стали отмечать в 2,5 раза чаще за последние три года", - говорится в документе. Индекс готовности отраслей экономики РФ к внедрению искусственного интеллекта рассчитывается с 2021 года. В 2024 году в исследовании приняли участие более 5 тысяч организаций в 19 отраслях экономики и секторах социальной сферы.
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технологии, россия, вциом
Технологии, Россия, ВЦИОМ
В России уровень использования ИИ в бизнесе повысился вдвое
В России уровень использования ИИ в бизнесе повысился вдвое за три года
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости.
Уровень использования искусственного интеллекта российскими организациями повысился с 20% в 2021 году до 43% в 2024 году, следует из аналитического доклада
"Индекс готовности приоритетных отраслей экономики Российской Федерации к внедрению искусственного интеллекта".
"Уровень использования технологий искусственного интеллекта российскими организациями повысился с 20% в 2021 году до 43% в 2024 году", - отмечается в анонсе доклада, подготовленного Национальным центром развития искусственного интеллекта при правительстве РФ
совместно с ВЦИОМ
.
Лидерами среди отраслей экономики и секторов социальной сферы по использованию технологий ИИ стали сфера финансовых услуг, сектор информационно-коммуникационных технологий, высшее образование и топливно-энергетический комплекс. В этих сферах доля организаций, использующих искусственный интеллект, достигает 66%.
"Наблюдается рост качества ИИ-систем и их эффективности: в этом году 97% организаций, использующих искусственный интеллект, получили положительный эффект от его применения. Кроме того, существенный и многократный экономический эффект от применения ИИ организации стали отмечать в 2,5 раза чаще за последние три года", - говорится в документе.
Индекс готовности отраслей экономики РФ к внедрению искусственного интеллекта рассчитывается с 2021 года. В 2024 году в исследовании приняли участие более 5 тысяч организаций в 19 отраслях экономики и секторах социальной сферы.