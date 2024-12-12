https://ria.ru/20241212/rossija-1988881835.html

В Венгрии заявили, что Россия согласилась на предложение об обмене пленными

В Венгрии заявили, что Россия согласилась на предложение об обмене пленными - РИА Новости, 12.12.2024

В Венгрии заявили, что Россия согласилась на предложение об обмене пленными

Глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш утверждает, что российская сторона согласилась на предложение Венгрии об обмене пленными, а идею о прекращении РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T18:09

2024-12-12T18:09

2024-12-12T18:09

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БУДАПЕШТ, 12 дек - РИА Новости. Глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш утверждает, что российская сторона согласилась на предложение Венгрии об обмене пленными, а идею о прекращении огня не приняла и не отвергла, но рассмотрела. На правительственном брифинге, который транслировал телеканал М1, Гуйяша спросили, принял или отверг президент России Владимир Путин предложение о рождественском прекращении огня с Украиной, высказанное в телефонном разговоре венгерским премьером Виктором Орбаном. "Нет и нет. Рассмотрел. В этой части была (со стороны России - ред.) открытость, но не было однозначной поддержки. А в части про обмен пленными она была", - ответил Гуйяш. Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что по инициативе венгерской стороны состоялся телефонный разговор Путина и Орбана. Они обсудили обстановку на Ближнем Востоке в контексте последних событий в Сирии, украинскую проблематику, а также торгово-экономическое сотрудничество, в частности, продвижение взаимовыгодных проектов в сфере энергетики. Впоследствии пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россия передала в посольство Венгрии в Москве предложения по обмену пленными.

https://ria.ru/20241212/vengrija-1988832852.html

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россия, венгрия, украина, владимир путин, виктор орбан, дмитрий песков, в мире