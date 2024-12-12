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В Венгрии заявили, что Россия согласилась на предложение об обмене пленными - РИА Новости, 12.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:09 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/rossija-1988881835.html
В Венгрии заявили, что Россия согласилась на предложение об обмене пленными
В Венгрии заявили, что Россия согласилась на предложение об обмене пленными - РИА Новости, 12.12.2024
В Венгрии заявили, что Россия согласилась на предложение об обмене пленными
Глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш утверждает, что российская сторона согласилась на предложение Венгрии об обмене пленными, а идею о прекращении РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T18:09
2024-12-12T18:09
специальная военная операция на украине
россия
венгрия
украина
владимир путин
виктор орбан
дмитрий песков
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БУДАПЕШТ, 12 дек - РИА Новости. Глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш утверждает, что российская сторона согласилась на предложение Венгрии об обмене пленными, а идею о прекращении огня не приняла и не отвергла, но рассмотрела. На правительственном брифинге, который транслировал телеканал М1, Гуйяша спросили, принял или отверг президент России Владимир Путин предложение о рождественском прекращении огня с Украиной, высказанное в телефонном разговоре венгерским премьером Виктором Орбаном. "Нет и нет. Рассмотрел. В этой части была (со стороны России - ред.) открытость, но не было однозначной поддержки. А в части про обмен пленными она была", - ответил Гуйяш. Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что по инициативе венгерской стороны состоялся телефонный разговор Путина и Орбана. Они обсудили обстановку на Ближнем Востоке в контексте последних событий в Сирии, украинскую проблематику, а также торгово-экономическое сотрудничество, в частности, продвижение взаимовыгодных проектов в сфере энергетики. Впоследствии пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россия передала в посольство Венгрии в Москве предложения по обмену пленными.
https://ria.ru/20241212/vengrija-1988832852.html
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россия, венгрия, украина, владимир путин, виктор орбан, дмитрий песков, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Венгрия, Украина, Владимир Путин, Виктор Орбан, Дмитрий Песков, В мире
В Венгрии заявили, что Россия согласилась на предложение об обмене пленными

Глава администрации премьера Венгрии Гуйяш: Россия согласилась на обмен пленными

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкУкраинские пленные
Украинские пленные - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Украинские пленные. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 12 дек - РИА Новости. Глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш утверждает, что российская сторона согласилась на предложение Венгрии об обмене пленными, а идею о прекращении огня не приняла и не отвергла, но рассмотрела.
На правительственном брифинге, который транслировал телеканал М1, Гуйяша спросили, принял или отверг президент России Владимир Путин предложение о рождественском прекращении огня с Украиной, высказанное в телефонном разговоре венгерским премьером Виктором Орбаном.
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"Нет и нет. Рассмотрел. В этой части была (со стороны России - ред.) открытость, но не было однозначной поддержки. А в части про обмен пленными она была", - ответил Гуйяш.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что по инициативе венгерской стороны состоялся телефонный разговор Путина и Орбана. Они обсудили обстановку на Ближнем Востоке в контексте последних событий в Сирии, украинскую проблематику, а также торгово-экономическое сотрудничество, в частности, продвижение взаимовыгодных проектов в сфере энергетики.
Впоследствии пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россия передала в посольство Венгрии в Москве предложения по обмену пленными.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВенгрияУкраинаВладимир ПутинВиктор ОрбанДмитрий ПесковВ мире
 
 
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