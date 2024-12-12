https://ria.ru/20241212/rossija-1988859018.html

Россия постоянно развивается, заявил Путин

Россия постоянно развивается, заявил Путин - РИА Новости, 12.12.2024

Россия постоянно развивается, заявил Путин

Россия живет, работает, постоянно развивается, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T16:37

2024-12-12T16:37

2024-12-12T16:37

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Россия живет, работает, постоянно развивается, заявил президент РФ Владимир Путин. "Наша страна живет, работает, постоянно развивается", - сказал Путин во время церемонии вручения государственных наград. Он добавил, что достижения удостоенных наград на профессиональном, творческом поприще служат этим целям, помогают уже сегодня менять жизнь к лучшему.

https://ria.ru/20241212/putin-1988853838.html

россия

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, общество