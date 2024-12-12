https://ria.ru/20241212/rossija-1988859018.html
Россия постоянно развивается, заявил Путин
Россия постоянно развивается, заявил Путин - РИА Новости, 12.12.2024
Россия постоянно развивается, заявил Путин
Россия живет, работает, постоянно развивается, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T16:37
2024-12-12T16:37
2024-12-12T16:37
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Россия живет, работает, постоянно развивается, заявил президент РФ Владимир Путин. "Наша страна живет, работает, постоянно развивается", - сказал Путин во время церемонии вручения государственных наград. Он добавил, что достижения удостоенных наград на профессиональном, творческом поприще служат этим целям, помогают уже сегодня менять жизнь к лучшему.
https://ria.ru/20241212/putin-1988853838.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Россия постоянно развивается, заявил Путин
Путин: Россия живет, работает, постоянно развивается