https://ria.ru/20241212/rossija-1988796216.html

Мишустин рассказал об укреплении экономических связей со странами СНГ

Мишустин рассказал об укреплении экономических связей со странами СНГ - РИА Новости, 12.12.2024

Мишустин рассказал об укреплении экономических связей со странами СНГ

Россия заинтересована в укреплении экономических и гуманитарных связей со странами СНГ, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T12:52

2024-12-12T12:52

2024-12-12T14:49

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Россия заинтересована в укреплении экономических и гуманитарных связей со странами СНГ, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Заседание Совета глав правительств СНГ проходит в Москве под председательством Мишустина. "Мы заинтересованы в укреплении исторически сложившихся экономических и гуманитарных связей", - сказал Мишустин на заседании. "Доля государств Содружества во внешней торговле России выросла до 16%. А наш взаимный товарооборот за три квартала текущего года прибавил более 11%", - добавил глава российского камина. Кроме того, Мишустин отметил совместную работу в сфере транспорта, где создается "развернутая система мультимодальных логистических центров, хабов и терминалов", а также сотрудничество в области образования.

https://ria.ru/20241212/mishustin-1988795775.html

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россия, москва, михаил мишустин, снг, экономика