Мишустин рассказал об укреплении экономических связей со странами СНГ
Мишустин: РФ заинтересована в укреплении экономических связей со странами СНГ
© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета. 12 декабря 2024
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета. 12 декабря 2024
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Россия заинтересована в укреплении экономических и гуманитарных связей со странами СНГ, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Мы заинтересованы в укреплении исторически сложившихся экономических и гуманитарных связей", - сказал Мишустин на заседании.
"Доля государств Содружества во внешней торговле России выросла до 16%. А наш взаимный товарооборот за три квартала текущего года прибавил более 11%", - добавил глава российского камина.
Кроме того, Мишустин отметил совместную работу в сфере транспорта, где создается "развернутая система мультимодальных логистических центров, хабов и терминалов", а также сотрудничество в области образования.
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