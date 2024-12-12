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Мишустин рассказал об укреплении экономических связей со странами СНГ - РИА Новости, 12.12.2024
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12:52 12.12.2024 (обновлено: 14:49 12.12.2024)
https://ria.ru/20241212/rossija-1988796216.html
Мишустин рассказал об укреплении экономических связей со странами СНГ
Мишустин рассказал об укреплении экономических связей со странами СНГ - РИА Новости, 12.12.2024
Мишустин рассказал об укреплении экономических связей со странами СНГ
Россия заинтересована в укреплении экономических и гуманитарных связей со странами СНГ, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T12:52
2024-12-12T14:49
россия
москва
михаил мишустин
снг
экономика
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Россия заинтересована в укреплении экономических и гуманитарных связей со странами СНГ, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Заседание Совета глав правительств СНГ проходит в Москве под председательством Мишустина. "Мы заинтересованы в укреплении исторически сложившихся экономических и гуманитарных связей", - сказал Мишустин на заседании. "Доля государств Содружества во внешней торговле России выросла до 16%. А наш взаимный товарооборот за три квартала текущего года прибавил более 11%", - добавил глава российского камина. Кроме того, Мишустин отметил совместную работу в сфере транспорта, где создается "развернутая система мультимодальных логистических центров, хабов и терминалов", а также сотрудничество в области образования.
https://ria.ru/20241212/mishustin-1988795775.html
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россия, москва, михаил мишустин, снг, экономика
Россия, Москва, Михаил Мишустин, СНГ, Экономика
Мишустин рассказал об укреплении экономических связей со странами СНГ

Мишустин: РФ заинтересована в укреплении экономических связей со странами СНГ

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета. 12 декабря 2024
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета. 12 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета. 12 декабря 2024
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Россия заинтересована в укреплении экономических и гуманитарных связей со странами СНГ, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Заседание Совета глав правительств СНГ проходит в Москве под председательством Мишустина.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета. 12 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
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"Мы заинтересованы в укреплении исторически сложившихся экономических и гуманитарных связей", - сказал Мишустин на заседании.
"Доля государств Содружества во внешней торговле России выросла до 16%. А наш взаимный товарооборот за три квартала текущего года прибавил более 11%", - добавил глава российского камина.
Кроме того, Мишустин отметил совместную работу в сфере транспорта, где создается "развернутая система мультимодальных логистических центров, хабов и терминалов", а также сотрудничество в области образования.
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