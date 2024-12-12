https://ria.ru/20241212/rossija-1988721911.html

Россия обошла Францию по поставкам зерновых в Марокко

Россия обошла Францию по поставкам зерновых в Марокко - РИА Новости, 12.12.2024

Россия обошла Францию по поставкам зерновых в Марокко

Россия обошла Францию по поставкам зерновых в Марокко и вышла на первое место осенью этого года, заявил РИА Новости директор ФГБУ "Федеральный центр оценки... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T03:16

2024-12-12T03:16

2024-12-12T03:16

экономика

марокко

франция

россия

руслан хасанов

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Россия обошла Францию по поставкам зерновых в Марокко и вышла на первое место осенью этого года, заявил РИА Новости директор ФГБУ "Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса" (ЦОК АПК) Руслан Хасанов. "В последние месяцы тенденция на изменение лидеров по поставкам зерновых в Марокко становится все более очевидной. Если еще в июне-августе этого года страна импортировала около 1,5 миллиона тонн пшеницы, из которых основной объем приходился на пшеницу французского происхождения, то уже в сентябре российская пшеница вышла на первое место", - рассказал Хасанов. Он уточнил, что в сентябре Франции не было в списке поставщиков пшеницы в королевство. Кроме того, Аргентина также не поставляла пшеницу в Марокко в сентябре, а импорт королевством пшеницы из Канады сократился на 22%. "Если смотреть по сельхозгоду, то Марокко на данный момент уже занимает 8-ю строчку в рейтинге стран-импортеров российской пшеницы (780 тысяч тонн). Активные темпы роста экспорта российской продукции указывают на перспективность марокканского рынка для наших поставщиков", - объяснил директор центра. Северная Африка, население которой выросло с 69 миллионов в 2000 году до 97 миллионов в нынешнем, нуждается во все больших количествах пшеницы. При этом Марокко, на долю которого приходится большинство выращиваемой в регионе пшеницы, третий год подряд страдает от засухи.

https://ria.ru/20241108/kuban-1982561010.html

https://ria.ru/20241023/birzha-1979607631.html

марокко

франция

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, марокко, франция, россия, руслан хасанов