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Россия обошла Францию по поставкам зерновых в Марокко - РИА Новости, 12.12.2024
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03:16 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/rossija-1988721911.html
Россия обошла Францию по поставкам зерновых в Марокко
Россия обошла Францию по поставкам зерновых в Марокко - РИА Новости, 12.12.2024
Россия обошла Францию по поставкам зерновых в Марокко
Россия обошла Францию по поставкам зерновых в Марокко и вышла на первое место осенью этого года, заявил РИА Новости директор ФГБУ "Федеральный центр оценки... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T03:16
2024-12-12T03:16
экономика
марокко
франция
россия
руслан хасанов
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Россия обошла Францию по поставкам зерновых в Марокко и вышла на первое место осенью этого года, заявил РИА Новости директор ФГБУ "Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса" (ЦОК АПК) Руслан Хасанов. "В последние месяцы тенденция на изменение лидеров по поставкам зерновых в Марокко становится все более очевидной. Если еще в июне-августе этого года страна импортировала около 1,5 миллиона тонн пшеницы, из которых основной объем приходился на пшеницу французского происхождения, то уже в сентябре российская пшеница вышла на первое место", - рассказал Хасанов. Он уточнил, что в сентябре Франции не было в списке поставщиков пшеницы в королевство. Кроме того, Аргентина также не поставляла пшеницу в Марокко в сентябре, а импорт королевством пшеницы из Канады сократился на 22%. "Если смотреть по сельхозгоду, то Марокко на данный момент уже занимает 8-ю строчку в рейтинге стран-импортеров российской пшеницы (780 тысяч тонн). Активные темпы роста экспорта российской продукции указывают на перспективность марокканского рынка для наших поставщиков", - объяснил директор центра. Северная Африка, население которой выросло с 69 миллионов в 2000 году до 97 миллионов в нынешнем, нуждается во все больших количествах пшеницы. При этом Марокко, на долю которого приходится большинство выращиваемой в регионе пшеницы, третий год подряд страдает от засухи.
https://ria.ru/20241108/kuban-1982561010.html
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экономика, марокко, франция, россия, руслан хасанов
Экономика, Марокко, Франция, Россия, Руслан Хасанов
Россия обошла Францию по поставкам зерновых в Марокко

ЦОК АПК: Россия обошла Францию по поставкам зерновых в Марокко осенью

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкУборка пшеницы
Уборка пшеницы - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Уборка пшеницы. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Россия обошла Францию по поставкам зерновых в Марокко и вышла на первое место осенью этого года, заявил РИА Новости директор ФГБУ "Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса" (ЦОК АПК) Руслан Хасанов.
"В последние месяцы тенденция на изменение лидеров по поставкам зерновых в Марокко становится все более очевидной. Если еще в июне-августе этого года страна импортировала около 1,5 миллиона тонн пшеницы, из которых основной объем приходился на пшеницу французского происхождения, то уже в сентябре российская пшеница вышла на первое место", - рассказал Хасанов.
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Он уточнил, что в сентябре Франции не было в списке поставщиков пшеницы в королевство. Кроме того, Аргентина также не поставляла пшеницу в Марокко в сентябре, а импорт королевством пшеницы из Канады сократился на 22%.
"Если смотреть по сельхозгоду, то Марокко на данный момент уже занимает 8-ю строчку в рейтинге стран-импортеров российской пшеницы (780 тысяч тонн). Активные темпы роста экспорта российской продукции указывают на перспективность марокканского рынка для наших поставщиков", - объяснил директор центра.
Северная Африка, население которой выросло с 69 миллионов в 2000 году до 97 миллионов в нынешнем, нуждается во все больших количествах пшеницы. При этом Марокко, на долю которого приходится большинство выращиваемой в регионе пшеницы, третий год подряд страдает от засухи.
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