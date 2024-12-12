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В РПЦ объяснили, чем опасно решение ЦБ о банкнотах - РИА Новости, 12.12.2024
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Религия
 
11:28 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/reshenie-1988766529.html
В РПЦ объяснили, чем опасно решение ЦБ о банкнотах
В РПЦ объяснили, чем опасно решение ЦБ о банкнотах - РИА Новости, 12.12.2024
В РПЦ объяснили, чем опасно решение ЦБ о банкнотах
Вопрос выбора изображений на банкнотах должен широко обсуждаться в том числе с религиозными общинами России, заявил председатель синодального отдела по... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T11:28
2024-12-12T11:28
религия
владимир легойда
русская православная церковь
центральный банк рф (цб рф)
религия
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Вопрос выбора изображений на банкнотах должен широко обсуждаться в том числе с религиозными общинами России, заявил председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, ответив, чем больше удалять символы традиционных религий из публичного пространства, тем вероятнее конфликты. Ранее зампред Центробанка Сергей Белов заявил в интервью "Известиям", что в ЦБ решили отказаться от изображения на купюрах объектов религиозного назначения, поскольку Россия — многонациональная, многоконфессиональная страна. Он отметил, что этот принцип сохранят и для банкнот, "которые предстоит модернизировать". При этом, по словам Белова, символ на банкноте должен найти отклик у всех граждан России, независимо от того, в какой части страны они живут, "поскольку банкноты являются частью нашего культурного кода". "Понятно, что Центробанк определяет основы денежно-кредитной политики страны. Если просто, в данном случае это то, какого номинала должна быть банкнота и сколько таких банкнот нужно эмитировать и проч. Что же касается изображений на банкнотах, а тем более — их влияния на межрелигиозный мир и согласие, то, смею полагать, это вопрос, который должен широко обсуждаться с российским гражданским обществом, в том числе с религиозными общинами. Думаю, поэтому Центробанк и проводит голосование по вариантам изображений на банкнотах. И это хорошо. Но недостаточно", - написал Легойда в своем Telegram-канале. Он также назвал отказ ЦБ от изображения религиозных символов на банкнотах неосмотрительным. "Мотивировать отказ от изображения объектов религиозного назначения тем, что у нас страна полирелигиозная, довольно неосмотрительно. Это открывает дорогу весьма опасной логике. И вот почему. Странно полагать, что что между достижением межрелигиозного мира и исключением из публичного пространства религиозных символов есть связь. То, есть она, конечно, есть, но обратная. А именно — чем больше удалять символы традиционных религий в публичном пространстве, тем вероятнее конфликты. Собственно, острота дискуссии по новой банкноте это уже показала", - подчеркнул представитель РПЦ. По его мнению, изображения православного храма, мечети, синагоги, пагоды объединяют и умиротворяют людей. "Символами нашей страны являются, например, храм Христа Спасителя, собор Василия Блаженного, соборы Кремля, мечеть "Сердце Чечни", мечеть "Кул-Шариф" в Казани, Московская хоральная синагога, Иволгинский дацан и другие. Многие из этих культовых сооружений входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, признаны во всем мире как символы России, свидетельствующие о ее вкладе в мировую культуру. Зачем же делать вид, что их нет и, тем более, исключать из публичной символики? Я сейчас не о том, что на банкнотах непременно должны быть объекты религиозного назначения. А о том, каким образом должна проходить дискуссия и по каким мотивам мы выбираем те или иные изображения для публичного использования", - заключил Легойда. В 2023 году Банк России представил новые банкноты: купюры в 1 тысячу и 5 тысяч рублей. Тогда источник в Московской патриархии, комментируя выпуск банкноты в 1000 рублей, где изображено храмовое здание Казанского кремля без креста, в котором сейчас расположен музей, рассказал РИА Новости, что в РПЦ "вызывает неприятие" изображения православных храмов без крестов. Позже ЦБ сообщил, что доработает дизайн банкноты в 1000 рублей.
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владимир легойда, русская православная церковь, центральный банк рф (цб рф), религия
Религия, Владимир Легойда, Русская православная церковь, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Религия
В РПЦ объяснили, чем опасно решение ЦБ о банкнотах

Легойда: отказ ЦБ изображать религиозные объекты на банкнотах неосмотрителен

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Вопрос выбора изображений на банкнотах должен широко обсуждаться в том числе с религиозными общинами России, заявил председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, ответив, чем больше удалять символы традиционных религий из публичного пространства, тем вероятнее конфликты.
Ранее зампред Центробанка Сергей Белов заявил в интервью "Известиям", что в ЦБ решили отказаться от изображения на купюрах объектов религиозного назначения, поскольку Россия — многонациональная, многоконфессиональная страна. Он отметил, что этот принцип сохранят и для банкнот, "которые предстоит модернизировать". При этом, по словам Белова, символ на банкноте должен найти отклик у всех граждан России, независимо от того, в какой части страны они живут, "поскольку банкноты являются частью нашего культурного кода".
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"Понятно, что Центробанк определяет основы денежно-кредитной политики страны. Если просто, в данном случае это то, какого номинала должна быть банкнота и сколько таких банкнот нужно эмитировать и проч. Что же касается изображений на банкнотах, а тем более — их влияния на межрелигиозный мир и согласие, то, смею полагать, это вопрос, который должен широко обсуждаться с российским гражданским обществом, в том числе с религиозными общинами. Думаю, поэтому Центробанк и проводит голосование по вариантам изображений на банкнотах. И это хорошо. Но недостаточно", - написал Легойда в своем Telegram-канале.
Он также назвал отказ ЦБ от изображения религиозных символов на банкнотах неосмотрительным.
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"Мотивировать отказ от изображения объектов религиозного назначения тем, что у нас страна полирелигиозная, довольно неосмотрительно. Это открывает дорогу весьма опасной логике. И вот почему. Странно полагать, что что между достижением межрелигиозного мира и исключением из публичного пространства религиозных символов есть связь. То, есть она, конечно, есть, но обратная. А именно — чем больше удалять символы традиционных религий в публичном пространстве, тем вероятнее конфликты. Собственно, острота дискуссии по новой банкноте это уже показала", - подчеркнул представитель РПЦ.
По его мнению, изображения православного храма, мечети, синагоги, пагоды объединяют и умиротворяют людей.
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"Символами нашей страны являются, например, храм Христа Спасителя, собор Василия Блаженного, соборы Кремля, мечеть "Сердце Чечни", мечеть "Кул-Шариф" в Казани, Московская хоральная синагога, Иволгинский дацан и другие. Многие из этих культовых сооружений входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, признаны во всем мире как символы России, свидетельствующие о ее вкладе в мировую культуру. Зачем же делать вид, что их нет и, тем более, исключать из публичной символики? Я сейчас не о том, что на банкнотах непременно должны быть объекты религиозного назначения. А о том, каким образом должна проходить дискуссия и по каким мотивам мы выбираем те или иные изображения для публичного использования", - заключил Легойда.
В 2023 году Банк России представил новые банкноты: купюры в 1 тысячу и 5 тысяч рублей. Тогда источник в Московской патриархии, комментируя выпуск банкноты в 1000 рублей, где изображено храмовое здание Казанского кремля без креста, в котором сейчас расположен музей, рассказал РИА Новости, что в РПЦ "вызывает неприятие" изображения православных храмов без крестов. Позже ЦБ сообщил, что доработает дизайн банкноты в 1000 рублей.
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