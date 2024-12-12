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ПВО сбила беспилотник ВСУ в Белгородской области
ПВО сбила беспилотник ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 12.12.2024
ПВО сбила беспилотник ВСУ в Белгородской области
Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T16:18
2024-12-12T16:18
2024-12-12T16:20
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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безопасность
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. "Около 15.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
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белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы украины, безопасность
Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ПВО сбила беспилотник ВСУ в Белгородской области
Минобороны: ПВО уничтожила украинский БПЛА над Белгородской областью