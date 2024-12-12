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ПВО сбила беспилотник ВСУ в Курской области
ПВО сбила беспилотник ВСУ в Курской области - РИА Новости, 12.12.2024
ПВО сбила беспилотник ВСУ в Курской области
Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Курской области, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T14:34
2024-12-12T14:34
2024-12-12T14:39
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Курской области, сообщило Минобороны России."Около 13.10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
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курская область, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ПВО сбила беспилотник ВСУ в Курской области
Минобороны: ПВО сбила украинский БПЛА над Курской областью