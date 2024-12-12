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ПВО сбила 37 украинских беспилотников за сутки - РИА Новости, 12.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:42 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/pvo-1988793632.html
ПВО сбила 37 украинских беспилотников за сутки
ПВО сбила 37 украинских беспилотников за сутки - РИА Новости, 12.12.2024
ПВО сбила 37 украинских беспилотников за сутки
Авиация и артиллерия России нанесла поражение цеху производства ударных беспилотных летательных аппаратов, скоплениям живой силы и техники ВСУ в 137 районах,... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T12:42
2024-12-12T12:42
специальная военная операция на украине
россия
сша
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Авиация и артиллерия России нанесла поражение цеху производства ударных беспилотных летательных аппаратов, скоплениям живой силы и техники ВСУ в 137 районах, средства ПВО сбили 37 беспилотников, сообщило в четверг Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение цеху производства ударных беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 137 районах", - говорится в сообщении оборонного ведомства. Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 37 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 649 самолетов, 283 вертолета, 37 596 беспилотных летательных аппаратов, 586 зенитных ракетных комплексов, 19 730 танков и других боевых бронированных машин, 1500 боевых машин реактивных систем залпового огня, 19 482 орудия полевой артиллерии и минометов, 29 146 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, сша, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила 37 украинских беспилотников за сутки

МО: ВС РФ поразили цех производства дронов, ПВО сбила 37 дронов ВСУ за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство ЗРК "Тор-М1" в зоне СВО
Боевое дежурство ЗРК Тор-М1 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевое дежурство ЗРК "Тор-М1" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Авиация и артиллерия России нанесла поражение цеху производства ударных беспилотных летательных аппаратов, скоплениям живой силы и техники ВСУ в 137 районах, средства ПВО сбили 37 беспилотников, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение цеху производства ударных беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 137 районах", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 37 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 649 самолетов, 283 вертолета, 37 596 беспилотных летательных аппаратов, 586 зенитных ракетных комплексов, 19 730 танков и других боевых бронированных машин, 1500 боевых машин реактивных систем залпового огня, 19 482 орудия полевой артиллерии и минометов, 29 146 единиц специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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