ПВО сбила 37 украинских беспилотников за сутки
МО: ВС РФ поразили цех производства дронов, ПВО сбила 37 дронов ВСУ за сутки
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство ЗРК "Тор-М1" в зоне СВО
Боевое дежурство ЗРК "Тор-М1" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Авиация и артиллерия России нанесла поражение цеху производства ударных беспилотных летательных аппаратов, скоплениям живой силы и техники ВСУ в 137 районах, средства ПВО сбили 37 беспилотников, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение цеху производства ударных беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 137 районах", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 37 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 649 самолетов, 283 вертолета, 37 596 беспилотных летательных аппаратов, 586 зенитных ракетных комплексов, 19 730 танков и других боевых бронированных машин, 1500 боевых машин реактивных систем залпового огня, 19 482 орудия полевой артиллерии и минометов, 29 146 единиц специальной военной автомобильной техники.
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