https://ria.ru/20241212/puteshestviya-1988699754.html

Туроператор назвал самые дорогие туры, купленные россиянами на Новый год

Туроператор назвал самые дорогие туры, купленные россиянами на Новый год - РИА Новости, 12.12.2024

Туроператор назвал самые дорогие туры, купленные россиянами на Новый год

Крупный туроператор составил рейтинг самых роскошных и дорогих путешествий, купленных на ближайшие новогодние каникулы, сообщает Space Travel. РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T12:22

2024-12-12T12:22

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Крупный туроператор составил рейтинг самых роскошных и дорогих путешествий, купленных на ближайшие новогодние каникулы, сообщает Space Travel.На четвертой строке списка самых небюджетных путешествий — визит в Юго-Восточную Азию. Пара из Москвы заплатила 62 тысячи долларов за девятидневный отдых. В праздничную ночь они увидят грандиозный фейерверк в столице Малайзии Куала-Лумпуре, а потом отправятся на остров Борнео, затем — в регион Сандакан, где будут путешествовать на плотах по джунглям и встретят Рождество в компании местных племен.Третье место в рейтинге — визит российской пары в Сингапур. Проживание в роскошных отелях, обеды в лучших ресторанах, переезды на люксовых машинах и яхтах, шопинг в сопровождении байера, вертолетная прогулка — включены. Бюджет такой поездки — 88 тысяч долларов.Вторая строка в списке — у семьи с двумя детьми, которая в новогодние каникулы улетит на Бали. За девятидневный тур путешественники заплатили 140 тысяч долларов. В программу отдыха включены vip-трансфер из аэропорта в отель в сопровождении полицейского кортежа, проживание в роскошной гостинице, где номер украшен по-новогоднему. Готовить еду семье будет приглашенный шеф-повар. На праздничный обед туристы полетят на вертолете в Убуд, где попробуют блюда молекулярной кухни, а завтрак проведут на рисовой террасе. Далее — прогулка на воздушном шаре, встреча с русскими Дедом Морозом и Снегурочкой, визит белого мага и шопинг.Тур-рекордсмен — семейная поездка на Мальдивы. За перелет и двухнедельное проживание в роскошном отеле семья с двумя детьми заплатила 240 тысяч долларов. Вилла на воде, индивидуальная водная горка, новогодняя ночь на суперъяхте со спа-процедурами, блюдами от шеф-повара и снорклингом — включены. Также для этих гостей отель установит на вилле живую елку, а на пляже организует кинотеатр под открытым небом, где можно будет посмотреть советские фильмы.

https://ria.ru/20241212/marokko-1987817387.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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