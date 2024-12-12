https://ria.ru/20241212/puteshestviya-1988699754.html
Туроператор назвал самые дорогие туры, купленные россиянами на Новый год
Туроператор назвал самые дорогие туры, купленные россиянами на Новый год - РИА Новости, 12.12.2024
Туроператор назвал самые дорогие туры, купленные россиянами на Новый год
Крупный туроператор составил рейтинг самых роскошных и дорогих путешествий, купленных на ближайшие новогодние каникулы, сообщает Space Travel. РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T12:22
2024-12-12T12:22
2024-12-12T17:14
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Крупный туроператор составил рейтинг самых роскошных и дорогих путешествий, купленных на ближайшие новогодние каникулы, сообщает Space Travel.На четвертой строке списка самых небюджетных путешествий — визит в Юго-Восточную Азию. Пара из Москвы заплатила 62 тысячи долларов за девятидневный отдых. В праздничную ночь они увидят грандиозный фейерверк в столице Малайзии Куала-Лумпуре, а потом отправятся на остров Борнео, затем — в регион Сандакан, где будут путешествовать на плотах по джунглям и встретят Рождество в компании местных племен.Третье место в рейтинге — визит российской пары в Сингапур. Проживание в роскошных отелях, обеды в лучших ресторанах, переезды на люксовых машинах и яхтах, шопинг в сопровождении байера, вертолетная прогулка — включены. Бюджет такой поездки — 88 тысяч долларов.Вторая строка в списке — у семьи с двумя детьми, которая в новогодние каникулы улетит на Бали. За девятидневный тур путешественники заплатили 140 тысяч долларов. В программу отдыха включены vip-трансфер из аэропорта в отель в сопровождении полицейского кортежа, проживание в роскошной гостинице, где номер украшен по-новогоднему. Готовить еду семье будет приглашенный шеф-повар. На праздничный обед туристы полетят на вертолете в Убуд, где попробуют блюда молекулярной кухни, а завтрак проведут на рисовой террасе. Далее — прогулка на воздушном шаре, встреча с русскими Дедом Морозом и Снегурочкой, визит белого мага и шопинг.Тур-рекордсмен — семейная поездка на Мальдивы. За перелет и двухнедельное проживание в роскошном отеле семья с двумя детьми заплатила 240 тысяч долларов. Вилла на воде, индивидуальная водная горка, новогодняя ночь на суперъяхте со спа-процедурами, блюдами от шеф-повара и снорклингом — включены. Также для этих гостей отель установит на вилле живую елку, а на пляже организует кинотеатр под открытым небом, где можно будет посмотреть советские фильмы.
https://ria.ru/20241212/marokko-1987817387.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, юго-восточная азия, москва, малайзия, дед мороз, снегурочка, новый год, куда можно лететь, куда поехать, мальдивы, сингапур, бали
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Юго-Восточная Азия, Москва, Малайзия, Дед Мороз, Снегурочка, Новый год, куда можно лететь, куда поехать, Мальдивы, Сингапур, Бали
Туроператор назвал самые дорогие туры, купленные россиянами на Новый год
Space Travel: самый дорогой тур на Новый год стоит 240 тысяч долларов
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Крупный туроператор составил рейтинг самых роскошных и дорогих путешествий, купленных на ближайшие новогодние каникулы, сообщает Space Travel.
На четвертой строке списка самых небюджетных путешествий — визит в Юго-Восточную Азию. Пара из Москвы заплатила 62 тысячи долларов за девятидневный отдых. В праздничную ночь они увидят грандиозный фейерверк в столице Малайзии Куала-Лумпуре, а потом отправятся на остров Борнео, затем — в регион Сандакан, где будут путешествовать на плотах по джунглям и встретят Рождество в компании местных племен.
Третье место в рейтинге — визит российской пары в Сингапур. Проживание в роскошных отелях, обеды в лучших ресторанах, переезды на люксовых машинах и яхтах, шопинг в сопровождении байера, вертолетная прогулка — включены. Бюджет такой поездки — 88 тысяч долларов.
Вторая строка в списке — у семьи с двумя детьми, которая в новогодние каникулы улетит на Бали. За девятидневный тур путешественники заплатили 140 тысяч долларов. В программу отдыха включены vip-трансфер из аэропорта в отель в сопровождении полицейского кортежа, проживание в роскошной гостинице, где номер украшен по-новогоднему. Готовить еду семье будет приглашенный шеф-повар. На праздничный обед туристы полетят на вертолете в Убуд, где попробуют блюда молекулярной кухни, а завтрак проведут на рисовой террасе. Далее — прогулка на воздушном шаре, встреча с русскими Дедом Морозом и Снегурочкой, визит белого мага и шопинг.
Тур-рекордсмен — семейная поездка на Мальдивы. За перелет и двухнедельное проживание в роскошном отеле семья с двумя детьми заплатила 240 тысяч долларов. Вилла на воде, индивидуальная водная горка, новогодняя ночь на суперъяхте со спа-процедурами, блюдами от шеф-повара и снорклингом — включены. Также для этих гостей отель установит на вилле живую елку, а на пляже организует кинотеатр под открытым небом, где можно будет посмотреть советские фильмы.