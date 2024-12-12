https://ria.ru/20241212/proekty-1988872498.html

Почти 590 тысяч нижегородцев проголосовали за проекты "Вам решать!"

Почти 590 тысяч нижегородцев проголосовали за проекты "Вам решать!" - РИА Новости, 12.12.2024

Почти 590 тысяч нижегородцев проголосовали за проекты "Вам решать!"

Почти 590 тысяч жителей Нижегородской области приняли участие в народном голосовании за проекты "Вам решать!" на 2025 год, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T17:27

2024-12-12T17:27

2024-12-12T17:27

нижегородская область

нижегородская область

глеб никитин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 дек - РИА Новости. Почти 590 тысяч жителей Нижегородской области приняли участие в народном голосовании за проекты "Вам решать!" на 2025 год, сообщает пресс-служба правительства региона. Голосование за инициативные проекты, предложенные гражданами в рамках губернаторского проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!", проводилось с 11 ноября по 10 декабря. По итогам голосования будут определены проекты-победители для реализации в 2025 году. "В Нижегородской области завершилось народное голосование в рамках губернаторского проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!". В нем приняли участие 589845 жителей. Лидерами по количеству голосов стали Борский и Арзамасский городские округа, Автозаводский район Нижнего Новгорода", - говорится в сообщении. Принять участие в голосовании за инициативные проекты благоустройства и ремонта общественных пространств мог каждый житель региона старше 16 лет. В 2024 году голосование проходило на обновленной цифровой платформе, что сделало процесс более удобным и доступным, а число авторизованных пользователей с помощью сервиса "Госуслуги" составило более 70%. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил важность участия в проекте. "Народное голосование - ключевой этап. Именно мнение людей является определяющим при отборе заявленных инициатив. Важным преимуществом данной программы является не только реализация конкретных предложений жителей, но и объединяющий эффект. Люди сплачиваются, чтобы поддержать ту или иную идею. Спасибо всем, кто не остался в стороне и проголосовал", - приводятся в сообщении слова Никитина. Народное голосование является основным и решающим этапом, по итогам которого будут определены проекты-победители, на реализацию которых в 2025 году будет выделено 1,2 миллиарда рублей. Конкурсный отбор будет проведен до конца 2024 года. О результатах голосования можно будет узнать на сайте Golosza.ru после проведения финального отбора инициатив конкурсной комиссией.

https://ria.ru/20241212/nikitin-1988813449.html

https://ria.ru/20241211/nikitin-1988657979.html

нижегородская область

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нижегородская область, глеб никитин