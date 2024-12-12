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Почти 590 тысяч нижегородцев проголосовали за проекты "Вам решать!" - РИА Новости, 12.12.2024
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Нижегородская область
 
17:27 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/proekty-1988872498.html
Почти 590 тысяч нижегородцев проголосовали за проекты "Вам решать!"
Почти 590 тысяч нижегородцев проголосовали за проекты "Вам решать!" - РИА Новости, 12.12.2024
Почти 590 тысяч нижегородцев проголосовали за проекты "Вам решать!"
Почти 590 тысяч жителей Нижегородской области приняли участие в народном голосовании за проекты "Вам решать!" на 2025 год, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T17:27
2024-12-12T17:27
нижегородская область
нижегородская область
глеб никитин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 дек - РИА Новости. Почти 590 тысяч жителей Нижегородской области приняли участие в народном голосовании за проекты "Вам решать!" на 2025 год, сообщает пресс-служба правительства региона. Голосование за инициативные проекты, предложенные гражданами в рамках губернаторского проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!", проводилось с 11 ноября по 10 декабря. По итогам голосования будут определены проекты-победители для реализации в 2025 году. "В Нижегородской области завершилось народное голосование в рамках губернаторского проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!". В нем приняли участие 589845 жителей. Лидерами по количеству голосов стали Борский и Арзамасский городские округа, Автозаводский район Нижнего Новгорода", - говорится в сообщении. Принять участие в голосовании за инициативные проекты благоустройства и ремонта общественных пространств мог каждый житель региона старше 16 лет. В 2024 году голосование проходило на обновленной цифровой платформе, что сделало процесс более удобным и доступным, а число авторизованных пользователей с помощью сервиса "Госуслуги" составило более 70%. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил важность участия в проекте. "Народное голосование - ключевой этап. Именно мнение людей является определяющим при отборе заявленных инициатив. Важным преимуществом данной программы является не только реализация конкретных предложений жителей, но и объединяющий эффект. Люди сплачиваются, чтобы поддержать ту или иную идею. Спасибо всем, кто не остался в стороне и проголосовал", - приводятся в сообщении слова Никитина. Народное голосование является основным и решающим этапом, по итогам которого будут определены проекты-победители, на реализацию которых в 2025 году будет выделено 1,2 миллиарда рублей. Конкурсный отбор будет проведен до конца 2024 года. О результатах голосования можно будет узнать на сайте Golosza.ru после проведения финального отбора инициатив конкурсной комиссией.
https://ria.ru/20241212/nikitin-1988813449.html
https://ria.ru/20241211/nikitin-1988657979.html
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нижегородская область, глеб никитин
Нижегородская область, Нижегородская область, Глеб Никитин
Почти 590 тысяч нижегородцев проголосовали за проекты "Вам решать!"

За проекты "Вам решать!" на 2025 г проголосовали Почти 590 тысяч нижегородцев

© РИА Новости / Олег Золото | Перейти в медиабанкНижний Новгород
Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Олег Золото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 дек - РИА Новости. Почти 590 тысяч жителей Нижегородской области приняли участие в народном голосовании за проекты "Вам решать!" на 2025 год, сообщает пресс-служба правительства региона.
Голосование за инициативные проекты, предложенные гражданами в рамках губернаторского проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!", проводилось с 11 ноября по 10 декабря. По итогам голосования будут определены проекты-победители для реализации в 2025 году.
Глеб Никитин - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Нижегородский губернатор представил опыт региона по клиентоцентричности
Вчера, 13:58
Нижегородской области завершилось народное голосование в рамках губернаторского проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!". В нем приняли участие 589845 жителей. Лидерами по количеству голосов стали Борский и Арзамасский городские округа, Автозаводский район Нижнего Новгорода", - говорится в сообщении.
Принять участие в голосовании за инициативные проекты благоустройства и ремонта общественных пространств мог каждый житель региона старше 16 лет. В 2024 году голосование проходило на обновленной цифровой платформе, что сделало процесс более удобным и доступным, а число авторизованных пользователей с помощью сервиса "Госуслуги" составило более 70%.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил важность участия в проекте.
"Народное голосование - ключевой этап. Именно мнение людей является определяющим при отборе заявленных инициатив. Важным преимуществом данной программы является не только реализация конкретных предложений жителей, но и объединяющий эффект. Люди сплачиваются, чтобы поддержать ту или иную идею. Спасибо всем, кто не остался в стороне и проголосовал", - приводятся в сообщении слова Никитина.
Народное голосование является основным и решающим этапом, по итогам которого будут определены проекты-победители, на реализацию которых в 2025 году будет выделено 1,2 миллиарда рублей. Конкурсный отбор будет проведен до конца 2024 года. О результатах голосования можно будет узнать на сайте Golosza.ru после проведения финального отбора инициатив конкурсной комиссией.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
Нижегородский губернатор назвал актуальными принципы устойчивого развития
11 декабря, 17:55
 
Нижегородская областьНижегородская областьГлеб Никитин
 
 
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