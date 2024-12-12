https://ria.ru/20241212/proekt-1988890030.html

В Госдуме предложили закрепить понятие политической рекламы

В Госдуме предложили закрепить понятие политической рекламы - РИА Новости, 12.12.2024

В Госдуме предложили закрепить понятие политической рекламы

Депутат Госдумы Юрий Григорьев ("Справедливая Россия - За правду") внес в ГД законопроект, которым предлагается закрепить понятие политической рекламы для... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T18:40

2024-12-12T18:40

2024-12-12T18:40

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы Юрий Григорьев ("Справедливая Россия - За правду") внес в ГД законопроект, которым предлагается закрепить понятие политической рекламы для пропаганды взглядов политической партии вне агитационного периода, документ доступен в думской электронной базе. "Предлагается законодательно закрепить понятие политической рекламы с тем, чтобы политические партии могли свободно использовать все возможные рекламные инструменты для распространения информации о своей деятельности и пропаганды своих взглядов вне агитационного периода", - сказано в пояснительной записке. В документе уточняется, что в действующем законодательстве не определено понятие политической рекламы, и федеральный закон "О рекламе" не распространяется на политическую рекламу, в том числе предвыборную агитацию и агитацию по вопросам референдума. По мнению автора проекта, отсутствие понятия политической рекламы привело к тому, что политическая реклама возможна только в форме предвыборной агитации в случае участия политической партии в соответствующих выборах в качестве субъекта выдвижения списка кандидатов, то есть политические партии могут использовать такие рекламные инструменты, как наружная реклама и реклама в интернете, только в определенный промежуток времени, который составляет в среднем 2-3 месяца в течение года.

https://ria.ru/20241212/gosduma-1988834607.html

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