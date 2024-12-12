https://ria.ru/20241212/prigovor-1988774298.html

Житель Магадана получил 23 года колонии за тройное убийство

Житель Магадана получил 23 года колонии за тройное убийство - РИА Новости, 12.12.2024

Житель Магадана получил 23 года колонии за тройное убийство

Суд приговорил жителя Магадана к 23 годам лишения свободы за тройное убийство и кражу автомобиля одной из жертв, вместе с приятелем он утопил тела в проруби,... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T11:55

2024-12-12T11:55

2024-12-12T11:55

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магадан

россия

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МАГАДАН, 12 дек — РИА Новости. Суд приговорил жителя Магадана к 23 годам лишения свободы за тройное убийство и кражу автомобиля одной из жертв, вместе с приятелем он утопил тела в проруби, сообщило СУСК России по региону. "Следствием и судом установлено, что осужденный совместно с соучастником, уголовное дело в отношении которого рассмотрено в отдельном производстве… выстрелами из огнестрельного оружия совершили убийство своего знакомого, а также его приятеля, случайного свидетеля. Решив избавиться от подруги убитых, также находившейся в квартире, в ночь с 7 на 8 марта 2023 года привезли ее в акваторию бухты Гертнера Охотского моря, где живой заталкивали под лед, пока жертва не утонула. Тела убитых мужчин, пролежавшие в квартире несколько дней, также были сокрыты ими подо льдом в бухте Гертнера", - говорится в сообщении. Дополняется, что после совершенных убийств соучастники похитили принадлежащий одному из погибших автомобиль стоимостью 902 тысячи рублей и попытались его продать. "С учетом собранных следствием доказательств и вердикта присяжных заседателей суд приговорил виновного к 23 годам лишения свободы со штрафом в размере 100 тысяч рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщает следственное управление.

https://ria.ru/20241114/prestuplenie-1983648021.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, магадан, россия, охотское море